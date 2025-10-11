NGO Millionen für kostspielige Afghanen- „Förderung“

Bild: fb

Für die Betreuung des sogenannten Aufnahmeprogramms für gefährdete Afghanen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hatte eine Berliner NGO mehr als acht Millionen Euro erhalten.

Das Geld jedoch war, dem Bundesrechnungshof zu Folge, wenig überraschend, in höchst fragwürdige Ausgaben geflossen.

Luxus-Kaffee und Designer-Küchen

Ein jüngster Bericht des Bundesrechnungshofs deckt nunmehr auf, was viele freilich ahnten. Millionen an Steuergeldern für die Aufnahme afghanischer Flüchtlinge landen in den Taschen der NGOs, wie auch anonymousnews berichten konnte.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) kontrolliert hierzu so gut wie nichts. Zwischen 2022 und 2025 pumpte das Bamf stolze 8,4 Millionen Euro in die Berliner Koordinierungsstelle des Vereins „Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte“. Das Geld sollte die angeblich gefährdeten Afghanen in Deutschland unterbringen. Weit gefehlt, das Geld in Luxusausgaben, die den Prüfern sprichwörtlich den Atem raubten. Der Rechnungshof wirft der NGO nun vor, die Fördermittel „verjubelt“ zu haben. Drei Einbauküchen für zum „Selbstzweck“ über 20.000 Euro waren für die „Gutmenschen-NGO“ offenbar kein Problem.

Und alles freilich ohne Ausschreibung oder Belege, wie auch die Junge Freiheit berichtet hatte. Ein Stromgenerator für „unterbrechungsfreie Versorgung“ in Berlin, mitten in der Stadt mit dementsprechend stabilem Netz. Eine Trockenbauwand für 3.500 Euro, eine Kaffeemaschine für über 200 Euro monatlich und ein Internetauftritt für 120.000 Euro, der lächerliche drei Monate lang online war. Auch bei Reisekosten wurde nicht gegeizt, 29 Mitarbeiter rechneten knapp 80.000 Euro ab, inklusive geleaster Autos, versteht sich.

Ohne Kontrolle geht offenbar alles

Besonders unverschämt ist dabei wohl, dass ein Berliner Angestellter Übernachtungen zu Hause als Dienstreise gebucht hatte und sich sogar den Mietwagen erstatten ließ. Dazu gab es noch on top, eine außertarifliche Vergütung für den Leiter, was überdies noch gegen das Besserstellungsverbot verstößt. Unverbrauchte Mittel wurden verspätet gemeldet, Zinsen blieben aus.

Offenbar am „linken Auge“ nahezu blind, das Bamf, habe es über Jahre hinweg gezahlt, was nun der Bundesrechnungshof scharf kritisiert. Keine Prüfungen, keine Rückfragen, ein klarer Verstoß gegen das Haushaltsrecht. „Die Behörde hat kritiklose Posten anerkannt, die gegen Vorschriften verstoßen“, heißt es im Bericht. Erst jetzt, nach den neuesten Enthüllungen, lenkt das Bamf nun ein. Gelder und Zinsen wolle man nun angeblich zurückfordern, heißt es. Freilich wieder einmal zu spät für die Steuerzahler.

Hintergrund dabei ist, dass das Bundesaufnahmeprogramm für afghanische Ortskräfte eingestellt wurde, während fast 3.000 Afghanen „mit Zusage” noch auf Einreise warten würden.

Fraglos werden sie natürlich alle hergeholt, wie könnte das auch anders sein im besten Deutschland aller Zeiten.

Die mittlerweile allseits bekannt unabhängigen Gerichte haben nämlich kürzlich gestattet, dass viele trotz Programm-Ende kämen und nunmehr mit Klagen gegen den Bund drohen würden. Somit fliegt also die Merz-Regierung „klammheimlich” immer weitere Afghanen ein, während NGOs im Hintergrund weiter fleißig kassieren.

Dieser weitere Skandal zeigt einmal mehr, dass jegliche Transparenz wie auch Kontrolle gänzlich fehlen. Der Rechnungshof mahnt, beinahe schon verzweifelt, dass derlei Versäumnisse den Haushalt und das Vertrauen der Bürger massiv gefährden. Der Lerneffekt seitens Berlins fehlt abermals gänzlich.

