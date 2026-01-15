Kämpfen! An NIUS entscheidet sich JETZT die Meinungsfreiheit!

JULIAN REICHELT | Wir bei „Achtung, Reichelt!“ sind für Sie weiter der Gegenpol zu einer politisch-mediale Elite, die uns am liebsten verboten sehen möchte. Denn nicht NIUS sind diejenigen, die täuschen. Es sind die Mächtigen, die uns bei Pandemie, Migration und Energiepolitik getäuscht haben.

Daniel Günther ist der beste Beweis: Echter Journalismus erkennt man daran, dass Mächtige wütend reagieren; Zensur- oder Verbotsfantasien gegen NIUS empfinden wir deshalb als „Auszeichnung“. Warum das Vertrauen in etablierte Medien in Trümmern liegt und warum wir uns von solchen Drohungen nicht unterkriegen lassen werden, erfahren Sie in dieser Folge von „Achtung, Reichelt!“



