Warum Wahlen zur Farce geworden sind

Spätestens seit der Jahrtausendwende sind Wahlversprechen und Parteiprogramme zu Scherzartikeln geworden, die grundsätzlich gebrochen werden und überhaupt keine Rolle spielen. Es wird gnadenlos die immer gleiche Agenda durchgezogen, egal wen man wählt.

„Wahlen ändern nichts, sonst wären sie verboten.“

Kurt Tucholsky

Dennoch haben wir in den USA, der ältesten Demokratie der Welt, gesehen, dass Demokratie noch funktionieren kann. Dass es möglich ist, eine verrückte und korrupte Bande aus der Regierung zu entfernen, sofern zwar umstrittene aber charismatische Figuren wie Trump und Musk dagegen aufbegehren und es eine Bevölkerung gibt, die sich nicht von korrumpierten Schreiberlingen (Journalist wäre zu viel der Ehre) die Welt erklären lässt.

Leider mangelt es in Deutschland an solchen Menschen, sowohl in der Politik als auch beim Wähler findet man primär unreflektierte Mitläufer mit Mediennarrativen. Und nicht nur das: Man hat den Eindruck, große Teile der Politik und auch der Medien sind vollständig korrumpiert, folgen externen Anweisungen, die mit den Interessen der Bevölkerung absolut nichts zu tun haben.

Politik GEGEN das Volk

Wie sonst wäre erklärbar, dass die Politik seit der Jahrtausendwende einer „Energiewende“ folgt, die auf wissenschaftlich hanebüchenen Hypothesen basiert, die global betrachtet völlig ineffizient ist, und die schlicht ohne Totalzerstörung des Wirtschaftsstandortes Deutschland auch gar nicht realisierbar ist, also auf Selbstmord, um trotzdem nicht die Welt zu retten, hinausläuft. Lässt sich das allein durch Totalverblödung unserer Politiker erklären?

Wie sonst wäre erklärbar, dass man statt geregelter Zuwanderung einfach nur die Grenzen öffnet und alles hereinlässt, was anklopft, von überwiegend männlichen Analphabeten aus Afghanistan und Afrika bis hin zu Terroristen und Psychopathen. Millionenfach. Nur, wer entweder gemeingefährlich irre ist, oder aber gezielt ein Land zerstören will, kann auf so eine Idee kommen. Merkel, quo vadis? Merz, quo vadis? Grüne: an welchem Punkt habt ihr aufgehört, erwachsen zu werden und Wollen von Können zu unterscheiden?

Wie sonst wäre erklärbar, dass man eine gezielte Zerstörung von Kultur und Vernunft zulässt, sie hinter medial positiv verkauften Begriffen wie Wokismus und Diversity versteckt, und selbst komplett wahnsinnige Auswüchse wie 70 frei erfundene Geschlechter, unter denen man frei wählen darf, nicht nur duldet, sondern propagiert. Spätestens beim letzten Punkt sollte doch jedem klar werden, dass die, die das fördern, entweder wahnsinnig oder böswillig sind.

Die Krönung des ganzen aber ist die irrationale Kriegshetze der EU

Mag man das Vorgenannte einfach nur als irre abtun, so betreten wir jetzt die Dimension des Massenwahns. Sind die alle verrückt geworden, oder verfolgen sie Ziele, die an Skrupellosigkeit und Irrsinn nur noch mit der Kriegspolitik der Nationalsozialisten vergleichbar sind?

Es wurde alles schon von vielen klugen und gebildeten Leuten durchgekaut, deshalb hier nur kurz und aus dem Stegreif:

Die Nato ist schon rein quantitativ 7 – 8 mal stärker als Russland.

Russland hat sich bereits beim Ukrainekrieg eine blutige Nase geholt und wirtschaftlich mehr verloren, als sie durch die Ukraine gewinnen könnte.

Ich sehe da mehr Kriegslust in der EU (Endsieg über Russland nachholen) als in Russland.

Welches Interesse sollte Russland an einer heruntergewirtschafteten, hoch verschuldeten EU haben, die auch weitgehend frei von Bodenschätzen ist.

Es ist die EU, die Interesse an Krieg hat

Die Aufrüstung ist ein Riesengeschäft, nicht nur für unmittelbare Lobbyisten und Konzerne, sondern auch für alle, die sich schon mal Rüstungs-Aktien zugelegt haben. Der inzwischen nur noch durch die EU gezündelte Krieg in der Ukraine, dieses sinnlose Bad im Blut der Ukrainer, nützt der EU zudem als Vorwand für das totale Versagen in der Wirtschafts- und Coronapolitik. Jetzt ist halt Putin schuld, und nicht die eigene Unfähigkeit. Man begräbt sein eigenes Versagen unter dem Blut sinnlos sterbender junger Männer.

Falls es zum Krieg kommt, erlaubt der Ausnahmezustand sogar das Aussetzen von Wahlen und das komplette Entrechten der Bürger. Ein nicht mehr rückgängig zu machender Vorgang.

