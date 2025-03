Greenpeace muss 660 Mio Entschädigung zahlen – Vor Bankrott ? (Video)

Die Umweltorganisation „Greenpeace“ ist zu einer Zahlung von mehr als 660 Millionen US-Dollar Schadenersatz verurteilt worden, nachdem ein Pipeline-Unternehmen sie in Zusammenhang mit Protesten gegen den Bau der „Dakota Access“-Ölpipeline in North Dakota verklagt hatte – wie ein US-Gericht letzten Mittwoch entschieden hatte.

Das in Dallas ansässige Unternehmen „Energy Transfer“ und seine Tochtergesellschaft „Dakota Access erhoben Anklage gegen die in den Niederlanden ansässige „Greenpeace International“, „Greenpeace USA“ und den „Finanzier Greenpeace Fund Inc.“ wegen Verleumdung, Hausfriedensbruch, Belästigung, ziviler Verschwörung und anderer Handlungen erhoben.

„Greenpeace USA“ wurde in allen Anklagepunkten für schuldig befunden, die anderen beiden nur für einige Anklagepunkte verantwortlich gemacht. Die zu zahlende Entschädigung wird zwischen den drei Organisationen in unterschiedlicher Höhe aufgeteilt.

Greenpeace hatte zuvor erklärt, dass die hohe Entschädigung könnte den Bankrott der Organisation bedeuten.

Konkret bekämpft hatte „Greenpeace“ die knapp 1900 Kilometer lange „Dakota Access Pipeline“, die durch Gebiete von Sioux-Stämmen führt. Sie verbindet Erdölfelder im Bundesstaat North Dakota mit einem Verteilzentrum im Bundesstaat Illinois. US-Präsident Donald Trump hatte die Inbetriebnahme der Pipeline bewilligt, vorher – unter Barack Obama – wurde das Projekt auf Eis gelegt.

Die Greenpeace – so der Vorwurf – habe unter anderem Außenstehende dafür bezahlt, in das Gebiet zu kommen und zu protestieren, außerdem Schulungen für Protestierende organisiert und Falschaussagen über das Projekt verbreitet.

Greenpeace wies die Anschuldigungen zurück und kündigte Berufung an.

Gegen die Ölpipeline ging auch der Stamm der „Standing Rock Sioux“ und „der Cheyenne River Sioux“ vor: Befinden sich doch in dem betroffenen Gebiet heilige Stätten. Zudem befürchteten sie Verseuchung des Trinkwassers durch Lecks an der Leitung. Führt die Pipeline doch unter anderem durch einen See.

________________________________________________________________________________________________

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar . Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.