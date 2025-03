Short News

+ AfD erklimmt Umfragehoch – CDU und SPD fallen + Mehrfrontenkrieg Israel + “DOGE” stoppt 52-Millionen-US-Dollar-Zahlung der US-Regierung an WEF + Ukraine stimmt Präsidentschaftswahlen zu + Anteil ausländischer Langzeitarbeitsloser steigt auf 33 Prozent +

Unruhe im Nahen Osten nimmt zu: Mehrfrontenkrieg Israel – USA schickt weiteren Flugzeugträger – Evakuierungsaufruf Gaza

Nach Raketenangriffen aus dem Libanon hat Israel mit neuen Luftangriffen reagiert. Israel kämpft im Norden mit der Hisbollah und im südlichen Gazastreifen mit der Hamas. Proteste im Inneren nehmen zu. Die USA schicken einen zweiten Flugzeugträger gegen die Huthi.

Im Nahen Osten gibt es wieder an mehreren Fronten Kämpfe. Erstmals seit Monaten feuerten Militante im Libanon Raketen auf Israel – woraufhin Israels Luftwaffe Dutzende Stellungen der Hisbollah-Miliz bombardierte. Die Hisbollah bestritt, für die Raketenangriffe verantwortlich zu sein.

[…] Die UN-Mission Unifil sprach von einer „extrem fragilen Situation“ und warnte vor einer neuen Eskalation der Gewalt.

Auch Huthi feuern Raketen ab: Seither schickt auch die Huthi-Miliz im Jemen wieder gegen Israel. Eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete sei noch vor dem Eindringen in israelisches Gebiet abgewehrt worden, teilte das Militär mit. Weiterlesen auf epochtimes.de

Elon Musks “DOGE” stoppt 52-Millionen-US-Dollar-Zahlung der US-Regierung an WEF

Das wird Herrn Schwab nicht gefallen, wenn die Finanzierung seiner Machtübernahmepläne mehr und mehr ins Wanken gerät. Verschiedene Nachrichtenquellen berichteten am vergangenen Samstag darüber, dass das Amt für Regierungseffizienz die Überweisung von 52 Millionen Dollar an das WEF gestoppt hat. Elon Musk habe den Vorgang mit den Worten “Es ist wahr, gern geschehen” kommentiert. Die Vereinigten Staaten hätten das WEF mindestens seit 2013 mit Steuergeldern unterstützt.

Während Mainstream-Medien in Europa immer noch darauf bestehen, dass es sich bei der US-Agentur “USAID” um eine Entwicklungshilfe-Agentur handelt, wird immer klarer, dass die linksgerichteten US-Demokraten über diese Einrichtung den Sturz von Regierungen und die weltweite Verbreitung ihrer Ideologie bezahlt haben. Im Grunde genommen sehen die Vorgänge aus wie ein frecher Selbstbedienungsladen, in dem das Geld der amerikanischen Steuerzahler mit beiden Händen in der ganzen Welt zugunsten linker Projekte verteilt wird. Weiterlesen auf report24.news

IRLAND: McGregor verspricht irisches Referendum über EU-Migrationspakt, sollte er Präsident werden

Der fünffache Mixed-Martial-Arts-Weltmeister Conor McGregor hat versprochen, ein Referendum über die Umsetzung des umstrittenen Migrationspakts der EU abzuhalten, sollte er bei der erwarteten Bewerbung um die irische Präsidentschaft im Laufe dieses Jahres erfolgreich sein.

In einer am Donnerstag in den sozialen Medien veröffentlichten Mitteilung erklärte der ehemalige UFC-Star, dass die Entscheidung über die Umsetzung des EU-Abkommens direkt dem irischen Volk vorgelegt werden sollte, anstatt ausschließlich von der Regierung und der Legislative getroffen zu werden.„Obwohl ich diesen Pakt sehr ablehne, ist es weder meine noch die Entscheidung der Regierung, ihn zu treffen. Es ist die Entscheidung des irischen Volkes – immer! Das ist wahre Demokratie“, schrieb McGregor. Weiterlesen auf tkp.at

Trump-Gesandter: Ukraine stimmt Präsidentschaftswahlen zu

Russland und Trump haben die Legitimität des ukrainischen Staatschefs infrage gestellt. Inmitten der Verhandlungen zur Beendigung des Krieges sagt der US-Gesandte: Es wird Wahlen geben.

Der Nahost-Sondergesandte von US-Präsident Donald Trump, Steve Witkoff, der nun auch eine entscheidende Rolle bei den Verhandlungen zur Beendigung des russischen Krieges in der Ukraine spielt, hat erklärt, dass Kiew Präsidentschaftswahlen abhalten werde.

In einem am Samstagabend (Ortszeit) ausgestrahlten Interview, wiederholte der konservative Moderator Tucker Carlson die russische Behauptung, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sei „nicht gewählt“ und könne daher „keinerlei Abkommen“ unterzeichnen. Auf Carlsons Frage, ob er glaube, dass die Ukraine Wahlen abhalten werde, sagte Witkoff:

„Ja, es wird sie geben. Sie haben zugestimmt. Es wird Wahlen in der Ukraine geben“. Ein Datum oder andere Einzelheiten nannte er nicht. „Ich denke, Selenskyj versucht sein Bestes, aber ich glaube, er befindet sich in einer sehr, sehr schwierigen Lage“,

fügte er hinzu. Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

Bundesagentur für Arbeit: Anteil ausländischer Langzeitarbeitsloser steigt auf 33 Prozent

Statistiken der Bundesagentur für Arbeit (BA) zeigen, dass sowohl die absolute Zahl als auch der prozentuale Anteil ausländischer Personen unter den Langzeitarbeitslosen in Deutschland in den letzten Jahren deutlich zugenommen haben.

Im Jahr 2018 lag die durchschnittliche Zahl der Langzeitarbeitslosen bei etwa 818.400 – davon besaßen rund 187.000 keinen deutschen Pass, was einem Anteil von 23 Prozent entsprach. Im Vergleich dazu waren im vergangenen Jahr im Schnitt fast 972.000 Menschen langzeitarbeitslos gemeldet, darunter etwa 317.000 Ausländer, also rund 33 Prozent. Weiterlesen auf nius.de

Sonntagsumfrage schockt Merz: AfD erklimmt Umfragehoch – CDU und SPD fallen

Wie wirken sich die Pläne von Union und SPD zu Sondervermögen und Wiederaufrüstung auf die Wählergunst aus? Eine neue Umfrage zeigt: Vor allem die AfD scheint von der politischen Großwetterlage zu profitieren.

ERFURT. Die Alternative für Deutschland (AfD) hat ein Hoch in den Umfragen erreicht. Bei der vom Institut INSA-Consulere im Auftrag der Bild-Zeitung erhobenen „Sonntagsfrage“ kam die Partei auf 23 Prozent Zustimmung und damit auf einen Wert, den die Erfurter Demoskopen seit Januar 2024 nicht mehr registriert haben. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Die EU will Großmacht werden – Politische Gewalt: Wie die EU Widerstand gegen Zentralisierungspläne brechen will

Die großen Nationalstaaten wurden einst nur durch Gewalt geeint. In der EU läuft es ähnlich: Um Großmacht zu werden, muss sie Rebellen unterjochen. Da wird brutale politische Gewalt angewendet – die EU kann diesen Kampf aber auch verlieren. (…)

Letztlich geht Widerstand gegen die Super-EU immer mehr von den Wählern aus. Wenn das andauert, kann man sicher sein, dass die EU versuchen wird, das politische Potenzial demokratischer Wahlen einzuschränken, oder Bestrebungen in den Mitgliedsstaaten zu ermutigen, die politischen Auswirkungen des Wählerwillens zu begrenzen. Weiterlesen auf tichyseinblick.de

ÖSTERREICH/Wien: „Countdown bis zum Nazi-Ball“: Ist das Verhetzung?

Die Jüdischen österreichischen Hochschüler ließen im Vorfeld des Akademikerballs tagelang den Spruch „Countdown bis zum Nazi-Ball“ auf das Äußere Burgtor projizieren. Laut einer Anzeige besteht deshalb der Verdacht der Verhetzung. Die Hochschüler zeigen sich empört.

Nach einer Aktion im Vorfeld des freiheitlichen Akademikerballs ermittelt der Staatsschutz gegen die Jüdischen österreichischen HochschülerInnen (JöH). Aktivisten hatten mehrere Tage lang einen „Countdown bis zum Nazi-Ball“ auf das Äußere Burgtor projiziert. Das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) Wien bestätigte auf APA-Anfrage eine Anzeige und Ermittlungen wegen des Verdachts der Verhetzung. Die JöH protestierten gegen das Vorgehen. Weiterlesen auf diepresse.com

