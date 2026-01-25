Scott Ritter: „NATO wird zusammen mit der EU untergehen!“ – Teil 1

Bild: Gegenpol frägt Scott Ritter, ob der „letzte Weckruf für Deutschland“ erfolgt sei? | Quelle: Screenshot – Im Auge des Bruders / Gegenpol

Im ersten Teil des Interviews mit Scott Ritter durch Gegenpol, erläutert der Ex-Marine- & US-Nachrichtenoffizier, wie EU-Europa sich in ihrer USA-, Russland- und Chinapolitik verrechnete, von verfehltem Wunschdenken leiten ließ und durch Selbstverschulden ins politische Abseits manövrierte. Scott Ritter:

„Der ‚Golden Dome‘ ist eine unerprobte Technologie…

Es ist reines Wunschdenken und einfach Unsinn!“

Gegenpol: Die Grönland-Krise füllt Medien und internationale Politik. Trumps Gier, die Insel dem US-Territorium einzuverleiben, scheint unersättlich. Und sie geht noch weit darüber hinaus: Längst visiert er auch die kanadischen Arktis-Inseln an … Wie ist Deine Einschätzung? Wird Grönland amerikanisch werden? Und wird Trumps territorialer Appetit damit gestillt sein — oder wird er auch versuchen, Teile Kanadas zu bekommen?

Scott Ritter: Zunächst einmal ist Grönland eine beschlossene Sache. Es gehört zu Amerika, ob es das nun weiß oder nicht. Europa kann nichts dagegen unternehmen, um dies zu verhindern. Die anhaltende Schwäche Europas in politischer, militärischer und wirtschaftlicher Hinsicht wird von Tag zu Tag offensichtlicher. Ich denke, die Europäer müssen verstehen, dass Grönland wahrscheinlich…

… das Ende der NATO und das Ende der Europäischen Union und damit das Ende eines vereinten Europas bedeuten wird!

Falls es das [vereinte Europa] jemals gab. Das [mit Grönland] ist eine große Sache:

Trump spürt Schwäche und wie alle Rabauken hackt er auf den Schwachen herum. Wenn irgendjemand in Europa glaubt, dass Trumps Appetit mit Grönland gestillt sein könnte, so kennte er Donald Trump nicht. Hier geht es nicht um Grönland. Grönland ist nutzlos. Ich meine, all das Gerede über Geografie und natürliche Ressourcen – das ist bedeutungslos:

Die Geografie – ich meine, die spielt in der modernen Welt keine Rolle mehr!

Grönland war während des Zweiten Weltkriegs und des Kalten Krieges geografisch wichtig. Aber heute ist das einfach nicht mehr der Fall: Das ist veraltetes Denken!

Die natürlichen Ressourcen? Keine davon wird zu Trumps Lebzeiten ausgebeutet werden. Es geht also nicht um Donald Trump, um sich ein Stückchen Grönland einzuheimsen. Bei Grönland geht es um Donald Trump. Es geht um sein Ego und seine Vermögen sagen zu können: „Ich habe Amerika vergrößert!“ Er ist auch ein Rabauke! Er wollte es um jeden Preis haben. Hätte er es durch Verhandlungen, Annexion oder Verkauf bekommen können, hätte er das getan. Aber sobald er Schwäche spürt, sieht er eine Gelegenheit, sich als Starker aufzuspielen. Er wird nicht bei Grönland Halt machen:

Kanada, sei auf der Hut!

Falls sie [die Kanadier] Schwäche zeigten, wären Sie die Nächsten, die Trump ins Visier nähme! Europa, es ist gelaufen. Er hat die Entscheidung bereits getroffen. Er ist der Königsmacher, der sich aussuchen kann, wer Europas Führer sein wird!

Er droht Macron und sagt, er werde in ein paar Monaten weg sein, weil Macron offenbar nicht mit Trumps alternativen „Vereinten Nationen“ [das sogenannte „Peace Council“] kooperieren möchte. Jeder, der sich ihm in den Weg stellte, würde aus dem Weg geräumt, solange sie zu den Schwachen zählten. Sobald man jedoch Stärke zeigt, weicht Trump zurück. Das ist das Merkmal von Rabauken: Sie sind Feiglinge. Das sollte Europa zur Lehre sein:

Deutschland, schließt sofort alle amerikanischen Stützpunkte – und das gleich!

Europa, stellt sofort alle Kommunikationskanäle mit Amerika ein!

Beantwortet keine Anrufe [aus den USA] mehr!

Macht keine Geschäfte [mit den USA] mehr!

Auch wenn das bedeutete, dass ihr Euch an Russland wenden müsstet:

Dann wendet Euch an Russland – Trump respektiert nur Stärke!

Nehmt Nord Stream wieder in Betrieb!

Stoppt die US-Gas-Lieferungen!

Sagt den Vereinigten Staaten einfach:

Aber das werdet ihr nicht tun! Denn ihr seid nur kleine, gefügige Schwächlinge, die zu lange unter der Herrschaft von Daddy standen. Obwohl Daddy missbräuchlich ist, kehrt Ihr immer wieder zu ihm zurück – das ist die Realität!

Es geht um mehr als nur Grönland! Es geht darum, dass Trump ein Rabauke ist und dass Europa aus einer Kollektion von Feiglingen besteht!

Gegenpol: Trumps Argumentation für die Annexion Grönlands lautet: Wir brauchen es für die nationale Sicherheit. Er behauptet, die Insel sei längst umzingelt von russischen und chinesischen Schiffen. Ein überfordertes Dänemark könne sich nicht mit Schlittenhunden verteidigen. Daher müssten die USA Grönland übernehmen. Wie bewertest Du diese Argumente? Erhöht eine Einverleibung Grönlands wirklich die Sicherheit der USA – auch unter dem Gesichtspunkt Raketenabwehr?

Scott Ritter: Lassen Sie uns zunächst über die Raketenabwehr sprechen. Die gibt es derzeit nicht. Der „Golden Dome“ ist eine unerprobte Technologie. Trump hat sein 1,5-Billionen-Dollar-Budget, mit dem er das finanzieren möchte, noch nicht durch. Selbst wenn er es hinkriegte, könnten wir landgestützte Raketen-Silos anlegen, aber das macht noch kein wirksames Raketenabwehrsystem aus:

Das ist reines Wunschdenken und einfach Unsinn!

Die Russen und Chinesen kreisen Grönland nicht ein. Die Russen und Chinesen dominieren die Arktis. Russland dominiert die Arktis und China nutzt dies aus. Tatsache ist: China kann die Nordseerouten nutzen, die von russischen Eisbrechern freigemacht werden und so 20 Tage Transportzeit [von Fernost nach Europa] einsparen. Aber das hat nichts mit Grönland zu tun. Das ist einfach die Realität.

Nein, Trump erfindet einfach Dinge. Ich meine, falls die Welt es noch nicht begriffen hat: Donald Trump lügt unverhohlen. Er erfindet einfach Dinge. Und genau das macht er gerade!

Gegenpol: Trump selbst gibt mehrere mögliche Szenarien an, wie ein Grönland-Deal ablaufen könnte. Sollte sich Dänemark aber weigern, schließt er ausdrücklich eine militärische Eroberung nicht aus. Wenn die US-Streitkräfte wirklich zuschlagen würden, wie würde eine solche militärische Operation ablaufen? Was für ein Aufwand wäre nötig, um die gesamte Insel zu besetzen? Und würde es zu Kampfhandlungen zwischen US-Soldaten und dänischen Soldaten kommen?

Scott Ritter: Das liegt an den Dänen. Amerikanische Spezialeinheiten würden mit Hubschraubern landen, die dänischen Streitkräfte umstellen und entwaffnen. Sie würden sie in Gewahrsam nehmen und nach Dänemark zurückbringen. Wer sich widersetzte, würde sterben.

So liefe das ab – so einfach wäre das!

Jetzt könnten die Leute sagen: „Wow, sie sind NATO-Verbündete.“ Nein, das sind sie nicht. Sie sind ein feiges kleines europäisches Land ohne Schneid. Ich meine, Dänemark sollte jetzt sofort Truppen entsenden, um die amerikanischen Truppen in einem Präventivschlag gefangen zu nehmen und:

die Amerikaner als Aggressoren hinzustellen!

die amerikanische Basis schließen zu lassen!

zumindest wie Männer zu sterben!

Aber das wird nicht passieren: Sie haben ihre Truppen dorthin entsandt. Doch diese Truppen würden von besser ausgebildeten und ausgerüsteten Soldaten, die bereit zum Töten wären, umstellt werden. Falls sie Widerstand leisteten, würden sie sterben. So würde es [militärisch] ablaufen!

Gegenpol: Vergangene Woche schickte die Bundesregierung gemeinsam mit anderen europäischen NATO-Nationen eine kleine Zahl von Soldaten nach Grönland, um dort eine Übung durchzuführen. Es handelte sich offenbar mehr um eine symbolische Geste als um eine wirkliche Machtdemonstration. Dennoch reagierte US-Präsident Trump empfindlich und verhängte Strafzölle gegen die teilnehmenden Nationen. Die EU reagierte betroffen und kündigte entsprechende Gegenmaßnahmen an. Droht ein neuer Handelskrieg zwischen USA und EU? Wird die transatlantische Partnerschaft daran zerbrechen?

Scott Ritter: Es gibt keine Partnerschaft. Partnerschaften laufen nicht auf solche Weise. Diese Partnerschaft ist tot und vorbei – NATO ist am Ende:

Wie ich schon sagte, mit NATO wird auch die Europäische Union untergehen!

Das entspricht einfach der Realität. Könnte Europa aus eigenem Antrieb einen Wirtschaftskrieg gegen die Vereinigten Staaten führen? Es könnte, vorausgesetzt es wäre geeint und verfügte über Notfall-Pläne. Aber Europa hat die letzten zehn Jahre damit verbracht, um China ihre Daumen in die Augen zu drücken. Ich meine all das De-Risking [„Risikoreduktion“ als diplomatische Umschreibung für „Abkoppelung“], betrieben von Merz. Erinnern Sie sich daran? Als Ursula von der Leyen und Merz nach China reisten und sagten: „Wir haben das Risiko zu minimieren!“ Risiko reduzieren bedeutete dabei, sich abzukoppeln. [Sie wollten sagen]: „Wir sind fertig mit China, weil wir uns beim Daddy anhängen, der uns in sein Spielzimmer lässt und dort mitspielen lässt!“ Wow! Wie hat das denn funktioniert?

Weil Ihr China und den Handel mit ihnen braucht, um stark sein!

Weil Ihr [konkurrenzfähige] russische Energie braucht!

Doch „Nein!“: Ihr hörtet auf Daddy und habt Euch auch das abgeschnitten!

Jetzt zahlen Sie [die EU-Europäer] Daddy drei- bis viermal so viel fürs Gas. Ich meine, das ist eine selbstverschuldete Wunde:

Das ist einfach erbärmlich!

Dazu kommt, Europa spricht einfach nicht mit einer Stimme. Daher wird Trump Europa aufbrechen: Trump wird sich die schwächeren Nationen, die ohne Daddy nicht leben können, herauspicken, um sie unter seine Fittiche zu nehmen und die anderen Nationen zu isolieren, bis sie zusammenbrechen. Am Ende des Tages wird von Europa nur noch ein Haufen gefügiger Staaten übrigbleiben, die nach Daddys Pfeife tanzen und ganz gebrochen sind. Das ist die Zukunft, denn Europa hat keine Möglichkeit, sich gegen die Vereinigten Staaten zu behaupten: Keine! Null!

Übersetzung: UNSER-MITTELEUROPA

