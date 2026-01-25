Iran im Ausnahmezustand: Mehr als 5.000 Tote – Trump schickt „riesige Flotte“ + SCHWEDEN: Brutale Gruppenvergewaltigung im Fake-Taxi – Rechtsstaat schaut weg + SCHWEIZ: Beheizung muss heruntergefahren werden – Reichweite von E-Bussen durch Kälte massiv eingeschränkt + Vater soll minderjährige Tochter per „Heiratsvertrag“ an Clan verkauft haben

+++

Iran im Ausnahmezustand: Mehr als 5.000 Tote – Trump schickt „riesige Flotte“

Bei den Massenprotesten im Iran sind Aktivisten zufolge mehr als 5.000 Menschen ums Leben gekommen. Das Menschenrechtsnetzwerk HRANA mit Sitz in den USA verifizierte nach eigenen Angaben vom Freitag bisher 5.002 Tote, darunter 4.714 Demonstranten, 207 Staatskräfte, 42 Minderjährige und 39 Unbeteiligte.

Weitere 9.787 Todesfälle würden untersucht. Zudem seien rund 26.800 Menschen festgenommen worden, hieß es in dem Bericht bei HRANA.

(…) US-Präsident Donald Trump erhöhte unterdessen den politischen Druck auf den Iran und verkündete die Verlegung einer “riesigen Flotte” in die Region um den Persischen/Arabischen Golf verkündet. “Wir haben viele Schiffe in diese Richtung geschickt, nur für den Fall”, sagte Trump am Donnerstag an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One. “Mir wäre es lieber, wenn nichts passiert, aber wir beobachten sie sehr genau”, fügte er mit Blick auf das Regime in Teheran und dessen brutales Vorgehen gegen Demonstranten hinzu.

Weiterlesen auf exxpress.at

+++

Sex im ICE – bezahlt von der GEZ

Während Pendler mit Verspätungen kämpfen, gönnt sich die ARD eine sinnlich-feministische Porno-Hörspielserie über weibliche Lust. Natürlich sexpositiv und natürlich öffentlich-rechtlich finanziert.

Auf Kosten der Beitragszahler hat die ARD ein Sex-Hörspiel produziert. Jeder vögelt mit jeden und zwar im Zug.

Die ARD hat mithilfe unserer Zwangsgebühren von 18,36 Euro monatlich wieder ein besonderes Wunderwerk gezaubert.

Das Setting in „10 Augenblicke“ ist ein liegengebliebener ICE in einer verschneiten Winternacht, der ultimative Sehnsuchtsort, wenn man auf Zugklo-Vibratoren oder polyamore Dreier-Fantasien im ICE steht.

Öffentlich-rechtliche Sexerziehung

Paulina stöhnt wegen ihres ferngesteuerten Spielzeugs. Kim und Annelie sind scharf auf ihre Sitznachbarin. Daniel und Verena bringen das Blind-Date-Format der DB auf Touren, und Zugchefin Katherina hat keinen Bock auf was Festes. Alles natürlich sexpositiv, feministisch und empowernd. Weil nichts sagt weibliche Selbstbestimmung lauter als explizite Stöhnszenen, finanziert von der GEZ-Pflicht.

Weiterlesen auf anonymousnews.org

+++

SCHWEDEN: Brutale Gruppenvergewaltigung im Fake-Taxi – Rechtsstaat schaut weg

In Göteborg wurde eine junge Mutter Opfer einer geplanten, gemeinschaftlichen Vergewaltigung – und während ein Täter vergleichsweise milde davonkommt, wird der andere gleich ganz in die Psychiatrie ausgelagert. Schweden, einst Vorzeigeland der Rechtsstaatlichkeit, liefert erneut ein bedrückendes Bild.

Für Frauen wird Schweden zusehends ein höchst unsicheres Pflaster. Unzählige Fälle von Übergriffen, Vergewaltigungen und Misshandlungen sind bereits dokumentiert. Nun folgt ein weiterer Fall, der die mediale Aufmerksamkeit erregt, weil wieder einmal eine junge Mutter Opfer von importierter Gewalt wurde. Am 8. Juni des Vorjahres verlässt die Frau eine Party in Göteborg. Sie ist müde, alkoholisiert, will nur noch nach Hause. An einer ausgewiesenen Abholstelle für Fahrdienste hält ein schwarzer Mercedes mit getönten Scheiben. Zwei Männer geben sich als Taxifahrer aus. Die Frau vertraut ihnen – ein fataler Moment, der ihr Leben für immer verändern wird.

(…) Verurteilt wurde jedoch nur einer der beiden Täter – und selbst das wirkt eher wie ein symbolischer Akt. Der 42-jährige Mohammad Deeb, kuwaitischer Herkunft, seit 2010 in Schweden, erhielt fünf Jahre Haft und muss der Frau 370.000 Kronen Schmerzensgeld zahlen. Fünf Jahre für Entführung, Täuschung, gemeinschaftliche Vergewaltigung. Zum Vergleich: In Schweden sitzt man für Drogendelikte oder Steuervergehen mitunter länger.

Weiterlesen auf report24.news

+++

SCHWEIZ: Beheizung muss heruntergefahren werden – Reichweite von E-Bussen durch Kälte massiv eingeschränkt

Durch die jüngste Kältewelle stoßen in Schweizer E-Bussen Wärmepumpen an ihre Grenzen. Um die Reichweite der Batterie zu sichern, müssen die Passagiere frieren.

In den Schweizer Städten Schaffhausen und Bern müssen sich Passagiere von Elektrobussen aufgrund der Wetterlage auf niedrige Temperaturen während der Fahrt einstellen. (…) Zur Verlängerung der Reichweite der Batterie sei es daher notwendig, weniger zu heizen und die niedrigen Temperaturen in den Bussen in Kauf zu nehmen. Als Kompromiss werde derzeit versucht, die vordere Bushälfte zu heizen, damit wenigstens die Busfahrer nicht frieren müssten. Seit Eintritt der jüngsten Kältewelle würde man die angestrebte Mindesttemperatur von 15 Grad nicht erreichen. Viele Fahrgäste beklagten sich daher über den Verkehrsbetrieb.

Weiterlesen auf apollo-news.net

+++

Vater soll minderjährige Tochter per „Heiratsvertrag“ an Clan verkauft haben

Ein sichergestellter „Heiratsvertrag“ dokumentiert den Verkauf eines minderjährigen Mädchens an eine Kölner Clan-Familie. Das Formular deutet auf eine systematische Praxis hin – nun befasst sich die Justiz mit dem Fall.

KÖLN. Ermittler in Köln haben einen schriftlichen „Heiratsvertrag“ sichergestellt, mit dem ein Vater seine minderjährige Tochter an eine Kölner Clan-Familie verkauft haben soll. Das Dokument trägt die Überschrift „Heiratsverpflichtungen“ und regelt nach Erkenntnissen der Polizei den Kaufpreis, sowie weitere Bedingungen der Übergabe des Mädchens.

Brisant ist nach Angaben der Ermittler, dass es sich nicht um ein Einzelstück handelt. Der Vertrag liegt als vorgedrucktes Formular vor, in das lediglich Namen und Geldsumme eingetragen werden mussten. (…) Nun müssen sich mehrere Angehörige der Familie wegen des Verdachts auf Menschenhandel vor Gericht verantworten.

Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++

Lebensgefahr nach Corona-Impfung: Gericht lehnt Entschädigung ab

Nach einer Corona-Impfung ist eine Frau schwer geschädigt. Obwohl der Impfschaden anerkannt wurde, weist das Landgericht Trier die Klage gegen AstraZeneca ab.

Eine Frau erlitt nach einer Corona-Impfung einen schweren Hirnschaden. Obwohl Behörden den Impfschaden anerkennen, sieht das Landgericht Trier keine Grundlage für eine Haftung des Herstellers AstraZeneca. Die Klage auf Schmerzensgeld wurde abgewiesen.

Die heute 51-jährige ehemalige Kindergartenbetreuerin hatte sich Anfang März 2021 impfen lassen. Kurz darauf erlitt sie eine lebensbedrohliche Sinusvenenthrombose. Seitdem ist sie dauerhaft pflegebedürftig und auf eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung angewiesen.

Eine 51-jährige Frau klagte vor dem Landgericht (LG) Trier auf Schmerzensgeld, um somit ihr zerstörtes Leben nach Erhalt des „Corona-Impfstoffs“ Vaxzevria von AstraZeneca meistern zu können. Die zuständige Gerichtskammer lehnte die Klage nun ab, da die zuständigen Richter argumentieren, dass die Verabreichung des Impfstoffs grundsätzlich ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis gehabt habe. Daher werde bezüglich des bereits anerkannten „Impfschadens“ von einem weiteren Gutachten zum Produkt abgesehen, so die Richterin.

Via berliner-zeitung.de

+++

Chefs der obersten US-Seuchenschutzbehörde: „Es war wahrscheinlich falsch, es als Impfstoff zu bezeichnen.“

Der frühere Direktor der US-Zentren für Seuchenschutz und -prävention (CDC), Dr. Robert Redfield, übt rückblickend scharfe Kritik am politischen Umgang mit der COVID-Impfung.

Der zentrale Fehler habe nicht in der Entwicklung gelegen, sondern in der politischen Etikettierung und Durchsetzung des Präparats: Es sei als „Impfstoff“ verkauft und teilweise verpflichtend verordnet worden, obwohl früh klar gewesen sei, dass es weder Infektionen noch die Weitergabe des Virus verlässlich verhindert.

Weiterlesen auf nius.de

+++

Hier geht’s zu den Short News von gestern.



Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.

Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung