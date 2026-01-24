Sexuelle Belästigung und Messergewalt: ALLEN (!) Männern wird Thermen-Zutritt massiv eingeschränkt

+ Trump droht: Wenn mir etwas passiert, wird der Iran „von der Erde getilgt“ + Krieg in der Ukraine: Erste Runde der Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi beendet + „Nur dumme Menschen kaufen Windräder!“ + Portugal kauft sich vom EU-Pakt zur Aufnahme von Asylbewerbern frei + 1000 Migranten spurlos aus Asyleinrichtungen verschwunden + ÖSTERREICH – Jugendkriminalität: 20.000 Anzeigen verschwunden – Datenpanne im Innenministerium +

Krieg in der Ukraine : Erste Runde der Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi beendet

Die erste Runde direkter Verhandlungen zwischen der Ukraine, Russland und den USA über den US-Plan für ein Ende des Krieges in der Ukraine ist abgeschlossen. Die Gespräche seien „für heute beendet“, erklärte das ukrainische Präsidialamt am Freitagabend. Thema bei dem ersten Treffen in Abu Dhabi seien „die bestimmenden Faktoren“ gewesen, die ein Ende des Krieges möglich machen könnten, erklärte der ukrainische Chefunterhändler Rustem Umerow im Onlinedienst X. Zudem sei es um die „weitere Logik des Verhandlungsprozesses“ gegangen. Weitere Treffen sind laut Umerow am Samstag geplant. Auf der Plattform X schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Abend: „Entscheidend ist, dass Russland bereit sein muss, den Krieg zu beenden, den es begonnen hat.“ Es sei noch zu früh, um Schlussfolgerungen bezüglich der Inhalte der Gespräche zu ziehen. Erstmals verhandeln Vertreter der Ukraine, Russlands und der USA direkt über den US-Plan für ein Ende des Krieges in der Ukraine: Delegationen der drei Staaten trafen am Freitag in Abu Dhabi zusammen. Im Mittelpunkt der Gespräche dürften Territorialfragen stehen. Kurz vor Verhandlungsbeginn bekräftigte Moskau seine Maximalforderung, wonach die ukrainische Armee sich aus der gesamten Region Donbass einschließlich bisher nicht von Russland kontrollierter Gebiete zurückziehen soll. Weiterlesen auf faz.de

Trump droht: Wenn mir etwas passiert, wird der Iran „von der Erde getilgt“

Nach Drohungen von beiden Seiten nehmen die Spannungen zwischen dem Iran und den USA zu. Trump findet in einem Interview mit dem US-Sender NewsNation deutliche Worte für das Regime in Teheran.

US-Präsident Donald Trump hat dem Iran mit massiver Gewalt gedroht, sollte es zu einem Anschlag auf ihn kommen. Für diesen Fall habe er Vorkehrungen getroffen. „Das ganze Land wird in die Luft gesprengt werden“, sagte er dem US-Sender NewsNation. Sollte ihm etwas zustoßen, würden die Verantwortlichen von der Erde getilgt“, so der US-Präsident. Er reagierte damit auf eine Frage zu Berichten, wonach Irans Führung eine Morddrohung gegen ihn ausgesprochen haben soll.

[…]

Bei den jüngsten Massenprotesten im Iran sind Aktivisten zufolge mehr als 4.200 Demonstranten getötet worden. Weiterlesen auf focus.de

Trump zerlegt deutschen Energie-Irrsinn: „Nur dumme Menschen kaufen Windräder!“

Viele Hauptstadtjournalisten haben keine Angst vor Zensur, weil sie nichts schreiben oder senden würden, was die Mächtigen zensieren wollen. Das mediale Motto in Berlin lautet: Wer nichts Kritisches berichten will, hat nichts zu befürchten.

Die fanatischen Unterstützer, die glühendsten Fans aller grandios gescheiterten politischen Ideen der letzten Jahre, von illegaler Massenmigration bis Energiewende, waren die Hauptstadtjournalisten, die sich in den immer gleichen Restaurants und Bars gegenseitig ihrer moralischen Überlegenheit vergewissert haben. Weiterlesen auf nius.de

Für 8,4 Millionen Euro: Portugal kauft sich vom EU-Pakt zur Aufnahme von Asylbewerbern frei

Die Regierung begründet ihre Entscheidung mit Migrationsdruck und fehlenden Kapazitäten. Man könne nicht mehr Menschen aufnehmen, ohne das System zu gefährden.

Der Beitrag soll ab Juni geleistet werden und Ländern helfen, die besonders stark vom Zustrom betroffen sind – vor allem Italien, Spanien, Griechenland und Zypern.

[…]

Auch zahlreiche andere EU-Staaten wählen die Zahlungsoption, darunter Litauen, Luxemburg und Malta, die nur wenige Migranten aufnehmen und zusätzlich zahlen. Deutschland und Frankreich hingegen übernehmen mehrere Tausend Personen. Via weltwoche.de

Skandal in Rheinland-Pfalz – fast 1.000 Migranten spurlos aus Asyleinrichtungen verschwunden

Ein Insider enthüllte womöglich per Mail einen Skandal in Rheinland-Pfalz: Hunderte Migranten sind binnen anderthalb Jahren aus regionalen Aufnahmeeinrichtungen verschwunden – und keiner weiß wohin.

[…]

Binnen anderthalb Jahren sind aus rheinland-pfälzischen Aufnahmeeinrichtungen Asylbewerber in dreistelliger Höhe verschwunden, ohne dass ihr Verbleib bekannt ist.

Nach Angaben des Integrationsministeriums in Mainz summiert sich die Zahl der Menschen, bei denen zwischen dem 1. Juli 2024 und Ende vergangenen Jahres der Aufenthaltsort nicht bekannt war, auf insgesamt 923. Nun werden Abläufe in den Einrichtungen überprüft, auch ein Austausch mit anderen Bundesländern zu dem Thema ist geplant. Via welt.de

ÖSTERREICH – Jugendkriminalität: 20.000 Anzeigen verschwunden – Datenpanne im Innenministerium

Das Innenministerium präsentierte widersprüchliche Zahlen zur Jugendkriminalität. Nach einer Anfrage von profil wurden öffentliche Daten gelöscht.

Montag, 14. April 2025: Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) präsentiert die offiziellen Zahlen zu den Anzeigen des Vorjahres. Diesmal verortet Karner ein besonderes „Sorgenkind“: Die Auswertung der Anzeigenstatistik für 2024 zeige eine „massive Zunahme der Jugendkriminalität“. Der Innenminister unterstreicht das mit einer Grafik aus seinem Ministerium. Karner fackelt nicht lange, fasst Polizisten zu einer „Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Jugendkriminalität“ zusammen und fordert die „gefängnisähnliche Unterbringung“ von Jugendlichen.

Die Aufregung war nicht ganz berechtigt. Denn die Zahlen zur Jugendkriminalität in Karners steil ansteigender Grafik stimmen nicht mit anderen Daten aus dem Innenministerium überein (siehe Grafik). Via profil.at

Brüssel: Alle EU-Nationen müssten für Grönland kämpfen – laut Beitrittsvertrag auch Österreich

Inmitten der politischen Spannungen um die Zukunft Grönlands hat die Europäische Union nun klargestellt: Ein bewaffneter Angriff auf das dänische Hoheitsgebiet würde die Beistandspflicht nach Artikel 42 Absatz 7 des Vertrags über die EU auslösen. Das bedeutet: Alle EU-Nationen – auch das neutrale Österreich – wären verpflichtet, Dänemark „alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung“ zu leisten.

[…]

Für Österreich besonders brisant ist ein Zusatz im Artikel 42: „Dies lässt den besonderen Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten unberührt.“ Die erklärte Neutralität Österreichs ist dabei also unbedeutend.

[…]

Sollte je ein bewaffneter Konflikt eintreten, stünde Europa vor einem beispiellosen Dilemma – denn der mutmaßliche Aggressor wäre ausgerechnet der wichtigste NATO-Partner. Weiterlesen auf statement.at

Skandal in der Havel-Therme: Wegen sexueller Belästigung und Messergewalt – Männern wird der Zutritt massiv eingeschränkt!

Nach mehreren schweren Vorfällen (sexuelle Belästigungen, Bedrohungen und sogar Messergewalt) hat die Havel-Therme in Werder (Brandenburg) drastische Maßnahmen ergriffen:

🔹Männer unter 30 Jahren haben ab sofort nur noch bis 15 Uhr Zutritt

🔹Danach gilt: nur noch mit weiblicher Begleitung oder ab 30 Jahren

Die Betreiber schreiben wörtlich:

„Leider sehen wir uns aufgrund der Vorfälle gezwungen, den Zutritt für junge Männer stark zu beschränken.“

Viele sehen darin den einzigen realistischen Weg, Frauen und Familien wieder ein sicheres Badevergnügen zu ermöglichen. Andere sprechen von Generalverdacht und Diskriminierung. Anscheinend geht es leider nicht mehr anders. Aber an der Ursache wird nicht gearbeitet.

Weiterlesen auf apollo-news.net

Anmerkung der Redaktion: Die Tatsache, dass aus rechtlichen Gründen nun allen Männern der Zutritt eingeschränkt wird, deutet darauf hin, dass eine bestimmte Gruppe von Männern nicht hereingelassen werden soll. Denn wie kommt ein kultivierter Europäer dazu, sich wegen nicht triebgesicherten Wilden diskriminieren zu lassen? Inwieweit diese Entscheidung überhaupt rechtlich gedeckt ist, ist eine andere Sache.

Trotz „Erderhitzung“ oder neu „Erdverkochung“: Mann kriecht auf allen Vieren über Zebrastreifen

Achtung, rutschig! Skopje erlebt am Mittwoch einen Wintereinbruch der besonderen Art: Das bewog einen Fußgänger dazu, auf etwas ungewöhnliche Weise, einen Zebrastreifen zu überqueren – er kroch allen Vieren.

Frau „9% NEOS“ Meinl-Reisinger verschenkt wieder Steuergeld in die Ukraine.

Dafür soll in Österreich ab der 2. Jahreshälfte die Butter 6 Cent billiger werden.

Die Hilfe wird nun im vierten Kriegswinter um weitere drei Millionen Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds (AKF) des Außenministeriums (BMEIA) aufgestockt.

