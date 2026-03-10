BaWü wählt Schwarz-Blau und bekommt die Grünen – dank der gedemütigten CDU

JULIAN REICHELT | Je rechter das Land wählt, desto linker werden die Regierungen, denen die CDU den Weg an die Macht ebnet. Die Botschaft der Landtagswahl von Baden-Württemberg lautet: Egal, wie verzweifelt die überwältigende Mehrheit der Menschen links-grüne Politik ablehnt, abwählt und versucht, sich aus der unaufhaltsamen Katastrophe links-grüner Planwirtschaft, Klimaideologie und Umverteilung zu befreien.

Am Ende bekommen sie immer eine links-grüne Regierung und eben jene Politik, die sie ärmer macht, die ihnen ihr Land immer fremder werden lässt und die den erklärten Wählerwillen offen verhöhnt und ins Gegenteil verkehrt. Linke Eliten herrschen nach Belieben.

Mit Macht-mathematischer Brutalität ist die sogenannte Brandmauer zum anti-faschistischen Schutzwall gegen den Willen des Volkes geworden, der jeglichen Ausbruch aus dem neuen Sozialismus unmöglich macht. Was die gedemütigte CDU jetzt unternehmen müsste, um den totalen Gesichtsverlust noch abzuwenden, erfahren Sie in der heutigen „Achtung, Reichelt!“ Folge.



