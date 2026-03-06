Putin erwägt Stopp der Gaslieferungen in EU

* Mafia-Methoden in Kiew? Selenskyj droht Orbán offen mit der ukrainischen Armee + EU weigert sich, Namen der Impfstoff-Verhandlungsführer zu veröffentlichen + Roma-Clan: Gekaufte Braut für 85.000 Euro + Massenschlägerei in Wien: Gedenkfeier für Khamenei eskaliert + Shitstorm gegen Meinl-Reisinger – Heftige Kritik nach Forderung an USA und Iran

Ungarn: Ukrainischer Geldtransport unter Geldwäsche-Verdacht

Ungarns Behörden haben einen millionenschweren ukrainischen Geldtransport auf dem Weg durch Ungarn beschlagnahmt und sieben Begleiter festgenommen. Die Maßnahme sei im Rahmen eines Strafverfahrens wegen des Verdachts auf Geldwäsche erfolgt, teilte das ungarische Finanzamt (NAV) am Freitag auf seiner Webseite mit.

Bei den Festgenommen handelt es sich um Mitarbeiter der staatlichen Oschadbank. In den Wagen hätten sich 40 Millionen US-Dollar, 35 Millionen Euro und 9 Kilogramm Gold befunden. Das ungarische Finanzamt bestätigte diese Zahlen.

Anm. d. Red.: Die ukrainischen Werteverteidiger können den Verlust des beschlagnahmten Geldes leicht verkraften, denn die EU füllt das Loch gleich wieder auf Kosten der Steuerzahler wieder auf.

Mafia-Methoden in Kiew? Selenskyj droht Orbán offen mit der ukrainischen Armee

Es ist ein diplomatischer Skandal, der in Brüssel und Berlin eigentlich für Aufregung sorgen müsste: Weil Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán nicht sofort spurt und weitere EU-Milliarden für Kiew abnickt, greift der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nun zu offenen Drohungen. Und die haben es in sich!

Es geht um ein gigantisches EU-Kreditpaket in Höhe von unfassbaren 90 Milliarden Euro – Geld, für das am Ende zu großen Teilen auch der deutsche Steuerzahler bürgen muss. Ungarn blockiert dieses Paket derzeit. Der Grund: Kiew hat die lebenswichtigen Öllieferungen über die Druschba-Pipeline nach Ungarn und in die Slowakei unterbrochen. Die Reaktion des ukrainischen Staatschefs auf das ungarische Veto? Keine Diplomatie, sondern brutale Drohungen!

Via report24.news

How dare President Zelensky threaten 🇭🇺 Hungary’s Prime Minister? ‼️ABSOLUTELY UNACCEPTABLE‼️ While asking the European Union for money and weapons, Kyiv now resorts to threats — even saying “we will give @PM_ViktorOrban’s address to our armed forces.” Hungary will not be… pic.twitter.com/yfYgxukrfk — Balázs Orbán (@BalazsOrban_HU) March 5, 2026

„Jetzt öffnen sich andere Märkte“ – Putin erwägt Stopp der Gaslieferungen in EU

Angesichts des von der EU geplanten Embargos gegen russisches Gas denkt Kremlchef Wladimir Putin darüber nach, die Lieferungen nun selbst schon vorher zu stoppen.

„Jetzt öffnen sich andere Märkte. Und vielleicht ist es für uns vorteilhafter, jetzt sofort die Lieferungen für den europäischen Markt einzustellen“, sagte Putin in einem auch vom Kreml veröffentlichten Interview des russischen Staatsfernsehens. Demnach erwägt der Präsident dem Inkrafttreten der EU-Sanktionen zuvorzukommen.

Eine solcher Schritt dürfte, solle er beschlossen werden, die im Zuge des Iran-Kriegs ohnehin gespannte Lage auf dem Gasmarkt weiter verschärfen und die Energiepreise noch mehr in die Höhe treiben. Putin sagte, dass er nur laut darüber nachdenke, ob die Orientierung auf andere Märkte und das Fußfassen dort für Russland jetzt nicht günstiger sei. Via focus.de

Die Ukraine strebt an, „monatlich 50.000 Russen zu töten“, erklärte der neue Verteidigungsminister des Landes, Mykhailo Fedorov, bei einem Treffen mit den Medien.

Fedorov legte seinen Plan für seine neue Rolle dar und sagte, er habe zwei Prioritäten, von denen die erste „Management“ sei.

„Das Management muss sich um diejenigen drehen, die in der Lage sind, definierte Ziele zu erreichen. Wenn Menschen keine messbaren Ergebnisse vorweisen können, können sie nicht im System bleiben“, sagte er.

„Das zweite strategische Ziel ist es, 50.000 Russen pro Monat zu töten“, sagte er.

„Im letzten Monat wurden 35.000 getötet; all diese Verluste sind auf Video dokumentiert. Wenn wir 50.000 erreichen, werden wir sehen, was mit dem Feind passiert. Sie betrachten Menschen als Ressource, und der Mangel ist bereits offensichtlich.“

Moskau und Kiew geben ihre eigenen Verluste selten offiziell bekannt. Die Ukraine schätzt, dass die Gesamtzahl der russischen Opfer während des gesamten Krieges 1.200.000 überschritten hat. Quelle: THE KYIV INDEPENDENT

EU weigert sich, Namen der Impfstoff-Verhandlungsführer zu veröffentlichen

Während europäische Bürger Milliarden für die COVID-19-Impfstoffverträge bezahlt haben, verweigert die Europäische Union weiterhin eine zentrale Information: Wer genau hat diese Verträge eigentlich ausgehandelt?

Neue Berichte und laufende Gerichtsverfahren zeigen, dass die EU-Kommission sich weiterhin weigert, die Namen der Verhandler offenzulegen. Die Begründung wirkt für viele Beobachter erstaunlich: Die Identität der beteiligten Personen müsse geschützt werden, da sie sonst „Druck“ oder „Belästigungen“ ausgesetzt sein könnten. Kritiker sprechen von einer Argumentation, die kaum mit den Grundprinzipien demokratischer Transparenz vereinbar ist. Weiterlesen auf uncutnews.ch

Roma-Clan: Gekaufte Braut für 85.000 Euro

Eine 16-Jährige wird verkauft, Senioren brutal ausgeraubt, der Staat zahlt die Luxus-Villa – und die Familie schweigt vor Gericht. Die Clankriminalität gerät in Deutschland außer Kontrolle.

Doch es gibt auch kleinere Roma-Clans, deren Dreistigkeit unfassbar ist. Seit Ende Januar müssen sich fünf Mitglieder der aus Serbien stammenden Familie Jovanovic vor Gericht für ihre widerlichen Taten verantworten. Unter anderem wird ihnen Betrug und Beihilfe zum schweren Bandendiebstahl vorgeworfen.

[…]

Die Miete der Villa zahlte der Staat. 2020 führte die Polizei eine Razzia durch. Teure Autos im Wert von 100.000 Euro, fünf Häuser im Gesamtwert von 2,4 Millionen Euro, Luxusuhren für 60.000 Euro und massenhaft Schmuck wurden sichergestellt. Vermutlich geraubt aus den Wohnungen hilfloser Senioren.

[…]

Doch der größte Skandal ist, dass die Familie das Mädchen Romina S. im Alter von 16 Jahren als Braut gekauft haben soll – für 85.000 Euro. Für sie begann die Hölle auf Erden. Sie musste Leonardo, einen der jüngeren Mitglieder der Bande, heiraten. Ohne Pass und Handy war sie der Familie hilflos ausgeliefert – und wurde sogar gezwungen, zu stehlen. Angeblich, weil ja das Geld für die teure Eheschließung wieder eingebracht werden müsste. Ihr Vater erklärte der Familie sogar, dass sie eine gute Diebin sei. Weiterlesen auf anonymousnews.org

Massenschlägerei in Wien: Gedenkfeier für Khamenei eskaliert

In Wien-Floridsdorf kam es am Mittwochabend zu einer dramatischen Eskalation: Vor dem Islamischen Zentrum Imam Ali lieferten sich rund 70 Personen eine brutale Massenschlägerei. Der Auslöser? Eine Gedenkfeier für das getötete iranische geistliche Oberhaupt Ali Khamenei, die auf eine Gegendemo von Regimegegnern traf.

Holzlatten und Stöcke im Einsatz

Wie die Polizei berichtet, begann die Auseinandersetzung gegen 21:30 Uhr, als Teilnehmer der Gedenkfeier und Demonstranten erneut aufeinandertrafen. Mit Holzlatten und Stöcken bewaffnet, gingen die Kontrahenten aufeinander los. Die Wiener Polizei, unterstützt von der WEGA, konnte die Situation schließlich unter Kontrolle bringen. Doch die Bilanz ist erschreckend: Neun Verletzte, von denen sieben ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Weiterlesen auf exxtra24.at

ÖSTERREICH: Shitstorm gegen Meinl-Reisinger – Heftige Kritik nach Forderung an USA und Iran

Mit einem Video zur Evakuierung von Österreichern aus dem Nahen Osten hat Außenministerin Beate Meinl-Reisinger einen Shitstorm ausgelöst. Ihre Forderung nach einer 48-Stunden-Feuerpause zwischen Iran und USA sorgt auf X für heftige Kritik.

Ein Video von Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) sorgt derzeit in den sozialen Medien für massive Kritik. Darin erklärt sie, dass Österreich bei den Vertretern Israels, der USA und des Irans in Wien eine 48-stündige Feuerpause gefordert habe, um österreichische Staatsbürger aus der Krisenregion zu evakuieren.

Auf der Plattform X reagierten zahlreiche Nutzer mit scharfer Kritik und Spott. Viele werfen der Regierung vor, bei der Evakuierung zu spät zu handeln.

Gestern haben wir Vertreter Israels, der USA und Irans in Wien kontaktiert und eine 48-Stunden-Feuerpause gefordert, um alle Österreicher:innen sicher und rasch aus der Region zurückzuholen. @BMeinl pic.twitter.com/Y3YmVy3bUU — NEOS – Die Reformkraft (@neos_eu) March 4, 2026

Frauenbewegung im Iran

Der Islam ist weder die Religion vom Iran noch die von alten Persien. Der Islam wurde über uns verhängt durch Folter, Massaker und Vergewaltigung sowie durch Versklavung von Iranern, um diese zum Islam zu konvertieren. Die Iraner oder Perser waren immer Zoroastrier.

