Donald Trump, der Kriegspräsident

Der Krieg gegen den Iran war wohl schon lange vor dem Amtsantritt Donald Trumps geplant. Vielleicht war es auch der wahre Grund für seinen Wahlsieg. Denn wie man sieht, steht die große Mehrheit im Repräsentantenhaus und dem Senat hinter diesem verbrecherischen Angriffskrieg gegen den Iran.

Von FRANZ FERDINAND | Trump braucht gar nicht die Zustimmung dieser beiden Häuser einholen, da ihm eine Mehrheit sowieso gewiss ist. Er kann derzeit wie ein Diktator, wie z.B. Adolf Hitler agieren.

Sein Schlagwort „Make America Great Again“ bezog sich nicht, wie viele glaubten (unter anderem auch der Autor dieser Zeilen) auf eine Gesundung der amerikanischen Wirtschaft, durch Reduktion der amerikanischen Schulden, oder Bürokratieabbau, sondern darauf die gesamte Welt durch martialisches, belligerentes Auftreten einzuschüchtern und zu terrorisieren.

Trumps auftreten für einen Frieden in der Ukraine zu Russlands Bedingungen hatte einen ganz einfachen Grund: Trump und seine Entourage wussten, dass sie nicht zwei Großkriege zugleich führen können. In der Ukraine ging es längst nicht mehr um irgendwelche geopolitischen Vorteile, sondern nur noch um einen für die USA unerheblichen Grenzverlauf.

Aktuell sieht man an den bereits eingestandenen Mangel an Abwehrraketen, dass diese Einschätzung richtig war. Trump hat bereits bei Selensky um Unterstützung angefragt!

Trumps Wahlpropaganda, keinen neuen Krieg zu beginnen, war also reiner Betrug, aber dies ist jetzt sowieso egal.

Bei Venezuela funktionierte Trumps Attitüden wunderbar, die Mullahs sind jedoch aus einem ganz anderen Holz geschnitzt. Mit Bombenkampagnen gegen Zivilisten sind sie überhaupt nicht einzuschüchtern, ganz im Gegenteil kann man davon ausgehen, dass derartige Terrorangriffe gegen Schulen, Krankenhäuser und Wohngebiete der Mullah-Propaganda sogar noch entgegenkommt. Die gewaltigen Opfer für die Aufrüstung, die neben den Sanktionen der Grund für die hohe Inflation sind, waren offenbar gerechtfertigt.

Man erinnere sich an den Zweiten Weltkrieg: auch damals dachten die Angelsachsen, dass der Bombenterror gegen deutsche Städte das Nazi-Regime destabilisieren würden. Das genaue Gegenteil war der Fall. Der Bombenterror spielte auch damals der Nazi-Propaganda in die Hände. Ganz nebenbei gab es noch ganz praktische Gründe, weshalb die Nazis daraus propagandistische Vorteile zogen: Denn wer half denn die Verschütteten zu retten, oder die Ausgebombten notzuversorgen? Es war der nationalsozialistische Staat, der einen Teil der Bombenopfer rettete! Genauso wird es sich jetzt im Iran abspielen! Jedenfalls war diese Stabilisierung des Nazi-Regimes durch den Bombenterror mit ein Grund, dass die deutsche Wehrmacht in Berlin buchstäblich bis zur letzten Patrone, oder Panzerfaust kämpfte.

Die US-raelische Koalition hat aber gar nicht die Absicht, im Iran einzumarschieren, weil das vorhersehbar in einem Desaster enden würde! Ein Sturz des Mullah-Regimes durch eine Bombenkampagne ist daher ein völliger Blödsinn. Auch wenn, wie kolportiert wird, einzelne Iraner den US-raelischen Bombenterror anfänglich beklatschten, wird sich diese Begeisterung schnell legen, wenn einmal das Nachbarhaus zusammenfällt und man dauernd in einem Schutzbunker ausharren muss.

Das Drehbuch für diesen Krieg ist bereits altbekannt und hat bisher noch nie funktioniert:

Sowie die Mullahs jetzt, wurden beispielsweise Saddam Hussein, Baschar al-Assad, oder Muammar Gaddafi erst dämonisiert und anschließend ermordet und ihre Länder vernichtet.

Man erinnere sich beispielsweise an die frei erfunden Brutkastenlüge, mit der man die gutmenschliche westliche Bevölkerung empört hatte: Die Frau eines Diplomaten firmierte als Krankenschwester und plärrte im perfekten Englisch ihre Lügengeschichte ins Mikrophon. Beim Zweiten Irakkrieg waren dann die Irakischen Massenvernichtungswaffen der Aufhänger, die bis heute nicht gefunden wurden. Auch die Mullahs stehen nach Netanyahu seit 30 Jahren jeweils eine Woche vor der Atombombe!

Den Taliban wurde eine Verwicklung in dem Terroranschlag vom 11.September 2001 angedichtet.

All dies Lügen waren Vorwände für endlose Kriege, die letztlich alle scheiterten, Millionen Opfer forderten, Europa mit Flüchtlingen überschwemmten und dem amerikanischen Steuerzahler Billionen Dollar kosteten. All das wollte Trump beenden und jetzt agiert er, wie all seine Vorgänger!

Kriegslügen in der Vergangenheit:

Derartige Lügen sind ein entscheidender Teil angelsächsischer Kriegspropaganda. Man erinnere sich in diesen Zusammenhang an die Lügen von den abgeschnittenen Kinderhänden im ersten Weltkrieg:(https://www.zeit.de/zeit-geschichte/2017/03/erster-weltkrieg-propaganda-wahrheit-luegen): Es wurde behauptet, dass die deutschen Truppen in den besetzten Gebieten Belgiens und Frankreichs den Kindern beide Hände abhackten. Tatsächlich war dies eine Praxis, die die Belgier im Kongo praktizierten und die man jetzt den Deutschen andichtete! Auf der Basis dieser Lüge entwickelte sich eine ganze Industrie: Es gab Kriegspostkarten auf denen ein Kind mit abgeschnittenen Händen dargestellt wurden (und das ganz ohne KI!), oder Puppen ohne Hände, die man Kinder schenkte: Die Wirkung dieser Lüge war für Deutschland katastrophal. Es gelang mit dieser widerlichen Propaganda die leichtgläubigen Amerikaner in den ersten Weltkrieg hineinzutrommeln, was letztlich kriegsentscheidend war!

Die Gründe für diesen neuerlichen Krieg im Nahen Osten sind die Gleichen, wie all die anderen Kriege in diesem Raum und der aktuellen Aggression gegen Venezuela! Es geht wieder einmal um die Verteidigung des Petrodollar Systems, das es der USA erlaubt, pro Jahr etwa eine Billion Dollar als eine Art Seigniorage dafür zu kassieren, dass der Dollar Weltleitwährung ist:

Solange die Weltwirtschaft mit dem Dollar als Schmiermittel funktioniert, benötigt die zunehmende Weltwirtschaft mehr Dollars um funktionieren zu können. Die amerikanische Notenbank stellt diese Gelder über Kredite, die nie zurückbezahlt werden, zur Verfügung. Amerika exportiert Dollarnoten und erhält dafür Waren aus aller Welt. Entsprechend wächst die amerikanische Staatsschuld und die amerikanische Industrie wird ruiniert. Lediglich die amerikanische Waffenindustrie boomt, weil die USA dieses System mit Gewalt verteidigen muss!

Die amerikanischen „Verteidigungsausgaben“ betragen in etwa eine Billion Dollar pro Jahr, also jene Geldmenge, die die USA über die Dollarhegemonie hereinbekommt. Die BRICS-Länder versuchen dieses System zu untergraben, in dem sie Öl in anderen Währungen handeln (z.B. Yuan). Ziel der BRICS-Länder ist es, den Dollar durch eine neue Weltleitwährung zu ersetzen, die aus einem Währungsbündel und Gold besteht.

Donald Trump versucht daher, durch sein Vorgehen gegen Venezuela und dem Iran das Petrodollar System wieder zu stützen und die amerikanische Dominanz auf diesem Planeten wieder zu festigen. Beide Länder verkauften Öl in der Vergangenheit an China in Yuan!

Schon Saddam Hussein wollte Öl in Euro handeln und Gaddafi Öl in einer afrikanischen Goldwährung. Diese Pläne kosteten beiden das Leben! Die Aktion gegen Venezuela und der Angriffskrieg gegen den Iran ist bereits Teil des Krieges gegen China, den Trump schon seit Langem angekündigt hat!

Die Rolle Russlands und Chinas in diesem Krieg:

Russland hat mit dem Iran ein Kooperationsabkommen, aber kein Verteidigungsabkommen. Auch China unterstützte den Iran massiv mit Raketen und einem neuen Luftverteidigungssystem basierend auf dem chinesischen Beidou Satellitensystem. Allerdings dürfte Letzteres ein Flop sein, da es entweder nicht funktioniert, oder die iranischen Streitkräfte es einfach noch nicht bedienen können. Jedenfalls wurde bisher nicht bekannt, dass mit diesem System auch nur ein Flugzeug abgeschossen wurde.

Beide Länder halten sich derzeit in diesem Krieg mit offiziellen Aussagen zurück, was sicher sehr vernünftig ist, um nicht unnötig zu eskalieren. Russland und China werden bei der Beendigung dieses Krieges eine entscheidende Rolle spielen, da nur über diese Länder Verhandlungen möglich sein werden, was diesen beiden Ländern in Zukunft einen weiteren Einfluss in dieser Region verschaffen wird. Die USA hat sich als Verhandlungspartner durch die Ermordung der iranischen Führung aus dem Spiel genommen. Denn wer wird noch mit den USA verhandeln, wenn sie während Verhandlungen regelmäßig die Partner ermordet?

Wie an dieser Stelle schon dargestellt, ist der Iran für China und Russland als Verkehrsdrehscheibe fast lebenswichtig, wie UNSER MITTELEUREOPA berichtete.

Sollte das Mullah-Regime wanken, ist ein Eingreifen dieser beiden Länder für diese überlebenswichtig, da ein von den USA gesteuertes Regime im Iran sowohl die für Russland wichtige Nord-Süd-Transversale, als auch die von China vorangetriebene neue Seidenstraße unterbinden würde. Obendrein würden die Öltransporte vom Iran nach China wieder in Dollar verrechnet werden müssen!

Wohin das alles führen könnte, ist derzeit nicht vorhersehbar. Es hängt hauptsächlich davon ab, in wie weit die USA und Israel diesen Krieg weiter eskalieren werden, falls dieser Krieg nicht so verläuft, wie geplant. Davon ist allerdings auszugehen. Derzeit wird bereits darüber gemunkelt, dass die USA und Israel den Einsatz taktischer Atomwaffen planen, was dann für Russland und China eine rote Linie darstellen könnte.

Die Rolle der „Pseudo-Rechten“:

Besonders widerlich ist bei derartigen Aussichten die Rolle von Schein-Rechten, die normalerweise für das Empörungsmanagement gegen den politischen Mainstream zuständig sind: Wieder stehen diese Herrschaften stramm auf der Seite Israels und der USA, als Anführer im Kampf gegen die Islamisierung, was bisher schon dazu geführt hat, das Europa von illegalen muslimischen Migranten überschwemmt wurde. Man kann derartige Akteure getrost als Teil der Asylindustrie betrachten!

Namen muss man gar nicht nennen, denn jeder kennt Beispiele! Diese Herrschaften wollen offenbar einen modernen Kreuzzug, oder eine Art heiligen Krieg gegen die gesamte muslimische Welt führen. Israel ist nämlich nur sicher, wenn es keine Muslime mehr gibt und die Sicherheit Israels steht über allem! Weltweit gibt es bloß 1,9 Milliarden Muslime. Glaubt man allen Ernstes, dass man all diese Menschen bekehren kann, oder will man sie einfach ermorden, ehem töten ist da das politisch korrekte Wort! Jedenfalls wäre für den permanenten Krieg für die nächsten 1000 Jahre gesorgt! Die Rüstungsindustrie wird es freuen!

Der Wertewesten sollte erst mal seine eigenen verrückten und wahnsinnigen Kriegstreiber aus dem Verkehr ziehen, bevor man sich über die verrückten Mullahs ereifert!

Als Beispiel sollte man sich nochmals die Aussagen von Mike Huckabee auf der Zunge zergehen lassen, der allen Ernstes erklärte, das Israel laut Bibel ein Recht auf all das Land zwischen Nil und Euphrat hätte! [1]

[1] Der SPIEGEL: „US-Botschafter löst mit Aussagen zu Israels Gebietsansprüchen Empörung aus"



