Straße von Hormus könnte monatelang blockiert werden

Experten warnen, dass Iran die für den globalen Ölhandel zentrale Straße von Hormus über längere Zeit unter Druck setzen könnte. Wie realistisch ist die Einschätzung, dass Iran den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus monatelang gefährden kann?

Selbst wenn die USA iranische Munitionslager, Militärbasen und andere militärische Einrichtungen angreifen, die eine Bedrohung für die Meerenge darstellen, müsse Iran lediglich zeigen, dass einzelne Tanker angegriffen werden können.

Bereits wenige Vorfälle könnten ausreichen, um dauerhaft Unsicherheit im Schiffsverkehr auszulösen. Reedereien und Versicherer reagieren auf solche Risiken erfahrungsgemäß sehr sensibel und kalkulieren steigende Gefahren rasch ein.

Katar warnt vor Ölpreis-Explosion

Der katarische Energieminister Saad al-Kaabi warnt davor, dass alle Energieexporteure am Golf ihre Produktion innerhalb weniger Tage einstellen würden und damit den Ölpreis auf 150 US-Dollar pro Barrel treiben würden. (…)

Der katarische Energieminister Saad al-Kaabi warnt vor massiven wirtschaftlichen Auswirkungen durch den Irankrieg. Gegenüber der Financial Times meinte er dass alle Energieexporteure am Golf ihre Produktion innerhalb weniger Tage einstellen würden und damit den Ölpreis auf 150 US-Dollar pro Barrel treiben würden.

Selbst bei einem sofortigen Kriegsende würde es „Wochen bis Monate“ dauern, bis die Lieferungen nach einem iranischen Drohnenangriff auf die größte katarische Flüssigerdgasanlage wieder normal verlaufen würden….“

Muslimen das Töten von Ungläubigen vorzuwerfen wäre Islamophobie

Auf einem islamischen Festival der Organisation Islam Net in Norwegen stand kürzlich ein britischer Prediger vor dem Publikum und erklärte, es sei reine „Islamophobie“ und Bigotterie, Muslimen vorzuwerfen, sie würden Nichtmuslime töten.

Solche Taten seien schließlich legitimer Widerstand, den Koran wörtlich zu nehmen und entsprechend zu handeln – etwa nach Sure 9:5 – sei kein Terrorismus, sondern islamisches Recht. Wer das anders sehe, betreibe Doppelmoral.

Islam Net ist eine salafistische Gruppe in Norwegen und lädt regelmäßig Redner aus ganz Europa ein. Der Clip, der derzeit viral geht, stammt von einem jüngsten Event und zeigt, wie große Teile der muslimischen Szene in Europa denken.

A UK-based preacher at an Islamic festival in Norway recently explained to his audience exactly why Muslims have a right to kill non-Muslims. In his view, labeling these killers as terrorists is the real crime of Islamophobia and bigotry. This is no longer about fringe… pic.twitter.com/1rJiYUEMY0 — Yossi BenYakar (@YossiBenYakar) March 5, 2026

(UPDATE) Ungarn stoppt ukrainischen Geldtransporter (VIDEO)

Nachdem Selenskij Ungarn und Viktor Orbán mit militärischer Gewalt gedroht hatte, haben ungarische Spezialkräfte gestern zwei ukrainische Geldtransporter gestoppt und sieben ukrainische Staatsbürger verhaftet, darunter einen ehemaligen Geheimdienstgeneral.

Sichergestellt wurden 40 Millionen Dollar, 35 Millionen Euro und 9 Kilogramm Gold. Die ungarische Steuer- und Zollbehörde (NAV) begründete den Zugriff mit dem Verdacht auf Geldwäsche. Ungarns Außenminister Peter Szijjarto verlangte von Kiew eine Erklärung, es stelle sich die „berechtigte Frage“, ob es hier nicht um Geld der „ukrainischen Kriegsmafia“ gehe.

Die Ukraine behauptet, dass es sich um einen offiziellen Geldtransport der Raiffeisenbank International (RBI) von Wien nach Kiew gehandelt hat. Doch das kann nicht stimmen. Denn der Zugriff erfolgte auf der ungarischen Autobahn M5. Diese führt von Budapest aus nach Süden Richtung Serbien. Die ukrainische Grenze liegt jedoch im Nordosten in entgegen gesetzter Richtung Hunderte Kilometer entfernt. Unsere Redaktion hat aus ungarischen Sicherheitskreisen erfahren, dass das Geld womöglich für die ungarische Opposition bestimmt gewesen sein könnte. Im April sind Parlamentswahlen in Ungarn und Ukraine und EU versuchen alles, um Ministerpräsident Orbán zu stürzen.

Social-Media-Verbot: Mehrheit lehnt Pläne von Merz-Regierung ab

SPD und CDU sympathisieren mit einem generellen #Verbot von Social Media für Jugendliche. Eine Umfrage des Sozio-oekonomischen Panels des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zeigt: Dieser Plan ist in der Bevölkerung eher unbeliebt.

Rund 90% der Befragten gaben laut dem DIW zwar an, Risiken in der Nutzung sozialer Plattformen zu sehen, 71% fanden sich allerdings nur für ein Verbot für Kinder unter 12 Jahren. Ein Verbot für Jugendliche unter 16 Jahren fand nur bei 33% Zustimmung.

Niedersachsen: Grünen-Ministerin macht Jesus zur Randfigur im Fach „Christliche Religion“ – stattdessen gibt’s Scharia und Geschlechtsidentität

Neuer Religionsunterricht in Niedersachsen: Im Fach „Christliche Religion“ spielt Jesus nur noch in wenigen Themen eine Rolle. Stattdessen stehen auch Scharia, Buddhismus, Nachhaltigkeitsziele und Geschlechtsidentität im Lehrplan. (…)

Das Ministerium begründet den Ansatz damit, dass der Unterricht nicht nur „religionskundliches Wissen über Religion“ vermitteln solle. Ziel sei es, „die Vielfalt christlicher und anderer religiöser Deutungsmöglichkeiten für Beobachtungen und Erfahrungen des Alltags“ sichtbar zu machen.“

Digitaler Euro? Da öffnet man das Tor zur Hölle.

