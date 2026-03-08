Könnte der Iran zu Trumps „Vietnam“ werden?

Bild: YouTube

Es dürfte bereits jetzt feststehen, dass der US-Einsatz gegen den Iran trotz massiven israelischen Engagements wohl kein „Durchmarsch“ wie einst im Krieg gegen den Irak werden wird.

Iran ist ernstzunehmender Gegner

Nach dem Einmarsch der USA in den Irak im Jahr 2003 entstand zunächst der Eindruck, Washington könne ganze Regionen nach eigenem Belieben umgestalten. Historisch betrachtet ist dies wohl ein nicht wegzudiskutierendes Faktum.

Doch der Iran ist der ernsthafteste Gegner, dem die USA seit Jahrzehnten direkt gegenüberstehen. Washington sieht sich daher mit einer anderen Art von Krieg konfrontiert als 2003, was Netanjahu ihm jedoch „nicht verraten haben dürfte“.

„Shock and Awe“ („Schock und Furcht“) war der Begriff, mit dem die US-Operation gegen den Irak im Frühjahr 2003 beschrieben wurde. Rückblickend markierte sie einen Wendepunkt. Die rasche Niederlage des Baath-Regimes und der Sturz Saddam Husseins erweckten den Eindruck, die USA hätten die Fähigkeit erlangt, ganze Regionen nach Belieben umzugestalten. Wie auch Anonymous News berichtet hatte, erweckte dies den Eindruck, die USA hätten die Fähigkeit erlangt, ganze Regionen nach Belieben umzugestalten.

Die Realität sah jedoch ganz anders aus. Der Krieg brachte zwar Veränderungen, aber nicht die Art, die seine Architekten sich vorgestellt hatten. Die alte Ordnung im Nahen Osten brach zusammen und wurde nicht durch Stabilität, sondern durch eine Kette von Krisen ersetzt, deren Eindämmung enorme Ressourcen erforderte und nur bedingt, wenn überhaupt erfolgreich war. Der Schlag für Amerikas globales Ansehen erwies sich als nachhaltig.

Amerikas Ansehen schwindet

Ende Februar 2026 starteten nun die USA und Israel die Operation „Epic Fury” (“Epische Wut”) gegen Iran. In gewisser Weise ist Irans Aufstieg zum Hauptgegner beider Länder auch gewissermaßen eine direkte Folge des Irak-Einsatzes zwei Jahrzehnte zuvor. Ob die heutigen Angreifer schnelle und entscheidende Ergebnisse erzielen können, bleibt mehr als ungewiss. Iran ist der ernsthafteste Gegner, dem die USA seit Jahrzehnten direkt gegenüberstehen. Selbst wenn ein militärischer Erfolg schnell erzielt wird und selbst wenn ein Nachkriegschaos wie im Irak durch das Vermeiden einer Besetzung verhindert wird, dürften die weiterreichenden Folgen sehr enttäuschend sein.

Der unmittelbare Auslöser der aktuellen Eskalation ist fraglos Israels Entschlossenheit, eine einzigartige Konstellation von Umständen zu ihren Gunsten auszunutzen. Aus der Sicht Tel Avivs bietet sich jetzt die Gelegenheit, mit Unterstützung Washingtons eine dominante regionale Position zu sichern und auszubauen. Die Vision ist bekanntlich seit jeher eine, auf Israel zentrierte regionale Ordnung, der sich andere, ob freiwillig oder unfreiwillig, anpassen müssen.

Trump Berater verfolgen eigene Ziele

US-Präsident Donald Trump und die Ideologen, die seine Nahostpolitik prägen, viele von ihnen sind zugleich Verwandte und Geschäftspartner, verfolgen dabei fraglos ihre eigenen Ziele.

Wichtige geoökonomische und logistische Projekte, die für China, Russland und Indien von Interesse sind, würden von US-amerikanischer Aufsicht abhängig werden. Washington würde seine Kontrolle über Schlüsselmärkte ausweiten, insbesondere über Rohstoffe und militärtechnische Zusammenarbeit. Gleichzeitig würde die vermeintliche Ineffektivität von Gruppierungen, die ohne US-Beteiligung entstanden sind, allen voran die BRICS-Staaten und die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, offengelegt. Das Motiv ist durchsichtig, es ist einzig eine Frage der Machbarkeit.

Auch der Irak-Krieg begann mit den eben gleichen Parolen zur regionalen Umstrukturierung im Namen der Sicherheit, durchzogen von unverkennbaren wirtschaftlichen Interessen, man denke nur an den damaligen US-Vizepräsidenten Dick Cheney und dessen Verbindungen zum US-Ölkonzern Halliburton. Doch die zentrale, offizielle Rechtfertigung war ideologischer Natur, der Export von Demokratie. Trump und sein Umfeld haben die Ideologie in den Hintergrund gedrängt und stattdessen materielle Gewinne in den Vordergrund gestellt. Der frühere Ansatz scheiterte nicht nur, weil sich die demokratische Transformation als „Konstrukt“ erwies, sondern weil die anhaltende Instabilität es unmöglich machte, die erhofften Gewinne zu erzielen.

„Kommerzieller Zwang“ unerwünscht

Rein kommerziell begründeter externer Zwang kann eine starke ideologische Gegenreaktion hervorrufen und Kräfte mobilisieren, die gerade durch ihre Ablehnung einer aufgezwungenen Ordnung vereint sind. Dabei ist freilich das stolze „antiamerikanisch gesinnte“ iranische Volk ein „gefährlicher unkalkulierbarer Faktor“ für die US-Interessen.

Trump hat eine großangelegte Militäroperation ohne Zustimmung des Kongresses, gegen den Willen der Öffentlichkeit und mit der Aussicht auf mehr als reale Verluste begonnen. Er braucht einen Triumph, um die ungünstigen innenpolitischen Entwicklungen umkehren zu können. Gelingt dies, könnte das Weiße Haus zu dem Schluss kommen, dass die Geschichte und sogar Gott auf seiner Seite stehen und zu einem selbstbewussteren Auftreten im In- und Ausland ermutigen. Andernfalls droht eine Eskalation, da Aggression an die Stelle von Ergebnissen treten würde.

Der Nahe Ostentritt in jedem Fall in eine neue Phase von Turbulenzen ein, deren Folgen weit über die Region hinausreichen werden. Trump sollte sich in all seiner „Selbstsicherheit“ dennoch bewusst sein, dass Persien einst sogar das große Römische Reich in der Schlacht von Carrhae 53 v. Chr. vernichtend geschlagen hatten, aber mit Geschichte „hat es Trump wohl nicht so“.



