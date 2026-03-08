Was ist mit Israels vielgepriesenem „Iron Dome“ passiert?

Bild: Getty Images

Der vielgepriesene „israelische Superlaser“, der dem Schutze des ebenfalls hochgejubelten Iron Dome dienen solle, hat augenscheinlich völlig versagt, oder wahr es nur eine Mähr? Die andauernden iranischen Raketeneinschläge strafen somit die „Iron Dome-Legende“ Lügen.

Hilflosigkeit Israels gegen iranische ballistische Raketen

Das allseits, vor allem in sozialen Medien, präsente Filmmaterial von iranischen Raketen, die auf israelisches Gebiet einschlagen, erzählt eine belastende Geschichte ,der Iron Dome versagt, er gilt quasi als im „Kampf vermisst“.

Offenbar nur für „primitive Raketen“ konzipiert, ist er gegen Irans hochentwickelte ballistische Raketen völlig hilflos, wobei Abfangjäger immer wieder ihr Ziel verfehlen. Aus welchem unerfindlichen Grund nutzt Israel also nicht seinen angeblichen Wendepunkt, den Laser? Das Or Eitan, ein hochmodernes Laser-Luftabwehrsystem, war im Dezember 2025 an die Israel Defense Forces (IDF) übergeben worden. Doch inmitten von Tagen unerbittlicher Bombardements wurde er nur einmal aktiviert.

Die Realität hinter dem Schweigen ist ernüchternd, trotz ihres Einsatzes ist Or Eitan ein ungetesteter Prototyp, kein kriegsbereites System. In drei Monaten seit der Lieferung hat die IDF wahrscheinlich nur eine Handvoll Einheiten darauf einschulen können, also eine klassische Ausbildungslücke. Bereits seit Jahrzehnten beherrschen Luftabwehrbesatzungen den Iron Dome. Eine ganze Truppe umzuschulen, um ein revolutionäres Lasersystem zu betreiben, dauert bekanntlich Jahre und nicht Monate.

Mangel an qualifiziertem Personal

Mit einem kritischen Mangel an qualifiziertem Personal wurde die Or Eitan faktisch an den Rand gedrängt und somit die Iron Dome Grenzen offengelegt. Iron Dome wurde ursprünglich gebaut, um primitive, Raketen mit kurzer Reichweite zu stoppen. Gegen die Mittelstreckenraketen, die nun Israel ins Visier nehmen, ist er völlig überfordert, eine Tatsache, die die jüngsten Angriffe so brutal wie augenscheinlich bestätigt haben.

Folglich dürfte das somit eine katastrophale Fehleinschätzung gewesen sein. Die erstaunliche Frage hierzu ist allerdings, warum Israel einen umfassenden Krieg gegen Iranbegonnen hatte, während die eigene Luftabwehr gefährlich veraltet war. Glaubte ihre Führung wirklich, dass der Iran kampflos zusammenbrechen würde? Oder hatte man etwa Amerikas Fähigkeiten wie auch deren Willen ihre Sicherheit zu garantieren, überschätzt?



