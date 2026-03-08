Prominenter arabischer Milliardär geht mit Trump ins Gericht

Der prominente Milliardär aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Khalaf Ahmad Al Habtoor, hat soeben einen offenen Brief an Trump veröffentlicht. Er ist vernichtend.

„Wer hat Ihnen die Befugnis gegeben, unsere Region in einen Krieg mit dem Iran zu verwickeln? Wer hat Ihnen die Erlaubnis gegeben, unsere Region in ein Schlachtfeld zu verwandeln?“

Al Habtoor ist eine Schlüsselfigur: Milliardär, ehemaliger Diplomat und eine meinungsstarke politische Stimme am Golf.

Wenn er spricht, hört die Führung der VAE zu. Seine Fragen: War das Ihre Entscheidung oder Druck seitens Netanjahu? Haben Sie vor dem Schusswaffengebrauch die Kollateralschäden berechnet? * Sie haben die GCC-Staaten in eine Gefahr gebracht, die sie sich nicht ausgesucht haben. * Ihre „Friedensrat“-Initiativen wurden von Golfstaaten finanziert. Jetzt werden wir angegriffen. Wo ist das Geld geblieben?

Sie haben versprochen, keine Kriege zu führen. Sie haben Operationen in 7 Ländern durchgeführt: Somalia, Irak, Jemen, Nigeria, Syrien, Iran und Venezuela. * 658 Luftangriffe in Ihrem ersten Jahr nach Ihrer Rückkehr = Bidens gesamte Amtszeit (die Sie kritisiert haben) * Die Kriegskosten belaufen sich auf 40-65 Milliarden Dollar für die Operationen, möglicherweise insgesamt auf 210 Milliarden Dollar. * Ihre Zustimmungsrate ist innerhalb von 400 Tagen um 9 % gesunken. Den Amerikanern wurde Frieden versprochen. Stattdessen wird der Krieg durch ihre Steuern finanziert.

Die schärfste Aussage:

„Noch bevor die Tinte auf Ihrer Friedensinitiative trocken war, sehen wir uns mit einer militärischen Eskalation konfrontiert, die die gesamte Region gefährdet. Wo sind also diese Initiativen geblieben?“

Al Habtoor ist kein unbedeutender Kritiker. Er gehört zum Establishment. Er ist bestens vernetzt. Wenn die Eliten der VAE anfangen, Trumps Entscheidungen öffentlich infrage zu stellen, sagen damit Amerikas engste arabische Verbündete: „Dafür haben wir uns nicht entschieden.“ Der Brief endet mit den Worten:

„Wahre Führung misst sich nicht an Kriegsentscheidungen, sondern an Weisheit, Respekt vor anderen und dem Streben nach Frieden.“

Via X @KhalafAlHabtoor



