Steigende Spritpreise: Bundesregierung als Profiteur der Ölkrise

Die Spritpreise explodieren und die Regierungen in Deutschland und Österreich schauen dabei nicht nur zu, sie verdienen auch kräftig mit. Während Autofahrer immer mehr zahlen müssen, fließen Rekordsummen an Steuern in die Staatskassen. Die Preise ließen sich politisch allerdings problemlos senken.

Haupt-Profiteur: Die Staatskassen

Aufgrund von geopolitischen Spannungen klettern die Benzinpreise in Deutschland und Österreich unaufhaltsam. In den meisten Teilen Deutschlands kostet der Liter Benzin mittlerweile deutlich über zwei Euro pro Liter Super E10, mit steigender Tendenz. Während Verbraucher, Pendler und die Wirtschaft leiden, profitiert eine Institution besonders: die Regierungen

Der Grund liegt in der Preisstruktur: Je nach Treibstoffart fallen unter 50% Prozent des Tankpreises tatsächlich auf Rohöl, Raffineriekosten, Transport und Händlermargen. Der Großteil sind Steuern und Abgaben. Dazu zählen die Energiesteuer, die CO2-Steuer sowie die Mehrwertsteuer.

Das besonders perfide daran: Die Mehrwertsteuer wird auf den gesamten Preis inklusive der Verbrauchssteuern erhoben. Steigt also nun der Ölpreis und damit der Literpreis an der Zapfsäule, wachsen automatisch auch die MwSt-Einnahme.

Die Steuereinnahmen müssten nicht einmal sinken

Es wäre also ein Leichtes, die Bürger in der Krise zu entlasten. Stattdessen nutzt die Regierung die Situation aus. Maßnahmen wie der Tankrabatt in Deutschland im Jahr 2022 sind Ausnahmen. Stattdessen steigen die Einnahmen aus Energiesteuern und Mehrwertsteuer mit jedem Cent Preisanstieg. Die Einnahmen des Staates müssten also nicht einmal sinken, um die Bürger zu entlasten. Es handelt sich hierbei um eine versteckte Steuererhöhung.

