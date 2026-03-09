Die Spritpreise explodieren und die Regierungen in Deutschland und Österreich schauen dabei nicht nur zu, sie verdienen auch kräftig mit. Während Autofahrer immer mehr zahlen müssen, fließen Rekordsummen an Steuern in die Staatskassen. Die Preise ließen sich politisch allerdings problemlos senken.
Ein Beitrag auf Basis eines Artikels aus unserer Kooperatiom mit derstatus.at
Haupt-Profiteur: Die Staatskassen
Aufgrund von geopolitischen Spannungen klettern die Benzinpreise in Deutschland und Österreich unaufhaltsam. In den meisten Teilen Deutschlands kostet der Liter Benzin mittlerweile deutlich über zwei Euro pro Liter Super E10, mit steigender Tendenz. Während Verbraucher, Pendler und die Wirtschaft leiden, profitiert eine Institution besonders: die Regierungen
Der Grund liegt in der Preisstruktur: Je nach Treibstoffart fallen unter 50% Prozent des Tankpreises tatsächlich auf Rohöl, Raffineriekosten, Transport und Händlermargen. Der Großteil sind Steuern und Abgaben. Dazu zählen die Energiesteuer, die CO2-Steuer sowie die Mehrwertsteuer.
Das besonders perfide daran: Die Mehrwertsteuer wird auf den gesamten Preis inklusive der Verbrauchssteuern erhoben. Steigt also nun der Ölpreis und damit der Literpreis an der Zapfsäule, wachsen automatisch auch die MwSt-Einnahme.
Die Steuereinnahmen müssten nicht einmal sinken
Es wäre also ein Leichtes, die Bürger in der Krise zu entlasten. Stattdessen nutzt die Regierung die Situation aus. Maßnahmen wie der Tankrabatt in Deutschland im Jahr 2022 sind Ausnahmen. Stattdessen steigen die Einnahmen aus Energiesteuern und Mehrwertsteuer mit jedem Cent Preisanstieg. Die Einnahmen des Staates müssten also nicht einmal sinken, um die Bürger zu entlasten. Es handelt sich hierbei um eine versteckte Steuererhöhung.
***
4 Gedanken zu „Steigende Spritpreise: Bundesregierung als Profiteur der Ölkrise“
Angriff auf die Weltwirtschaft: Ölreserven gehen in Flammen auf
Für die Weltwirtschaft schlecht, doch Israel macht es trotzdem:
Die Ölreserven sind der wertvollste Schatz der iranischen Wirtschaft, zumindest Teile davon gingen am Wochenende in Flammen auf. Am Morgen zeigten sich die Auswirkungen. Der Ölpreis schoss zeitweise auf fast 120 Dollar pro Barrel nach oben – und schickte die Börsen in Asien auf Talfahrt. (https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/medienbericht-usa-ueberrascht-von-israels-feuer-rache-69ae600510f264d559778b7b)
Israel argumentiert, man „habe die Öllager zerstört, weil sie auch Irans Militär versorgen. Zuvor hieß es vom US-Energieminister Chris Wright im Interview mit CNN, „die USA zielen nicht auf die Energieinfrastruktur ab“.
Hinter den Kulissen heißt es, die israelische Armee habe das US-Militär vor den Angriffen informiert. Doch laut „Axios“ war man überrascht über das Ausmaß. „Wir halten das für keine gute Idee“, sagte demnach ein ranghoher US-Offizieller. Sorge macht den Amerikanern vor allem eines: der Ölpreis.
Fast könnte man auf den Gedanken kommen, Israel erschlägt mehrere Fliegen mit einer Klatsche..
Diese Regierung ist schon lange nicht meine, ich kenne nicht einmal die Namen, gehe auch schon über 20 Jahre nicht zur Wahl, denn wir haben keine. Es sind ausgesuchte Personen, und wer global wirklich das Sagen hat, zeigt sowohl dieser Krieg im Iran als auch die Epstein-Akten.
Tanktouristen kassiert der Staat ab?
Deutsche Bürger die in Polen oder Tschechien tanken wollen, da geht dann auf einmal Kontrolle?
Bei Flüchtlingen nicht?
Warum ist der Sprit in den ankrenzenden Ländern wesentlich billiger?
Nachhaltigkeit in der Buntesreplik: Damit die Volkstretenden auch nachhaltig von dieser so hochgetriebenen Ausplünderung der Teuerzahler profitieren können wurde erst kürzlich das offizielle Salär um monatliche 500 Teuronen aufgestockt.