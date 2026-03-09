Der Fall um den durch ungarische Behörden vereitelten ukrainischen „Geldwäsche-Transport“ nimmt immer mysteriösere Ausmaße mit Spuren bis nach Brüssel an: So behauptet etwa die ukrainische Journalistin, Diana Pantschenko, der Geldtransporter mit beschlagnahmten zig Millionen Dollar in bar und Gold hätte seine Reise direkt in Brüssel begonnen und wäre persönlich für Wolodymyr Selenskyj bestimmt gewesen.

Geldwäscheskandal von internationaler politischer Bedeutung könnte höchste EU-Kreise erschüttern

Wie bekannt, beschlagnahmten ungarischen Behörden am 5. März zwei gepanzerte Fahrzeuge mit brisantem Inhalt: 40 Millionen Dollar und 35 Millionen Euro in bar sowie und 9 Kilogramm Gold. Der mysteriöse Konvoi war auf dem Weg von Österreich in die Ukraine und wurde von sieben ukrainischen Soldaten und einem Ex-Geheimdienst-General begleitet. Diese wurden mittlerweile des Landes verwiesen. Die ungarischen Behörden ermitteln nun wegen Verdacht auf Geldwäsche, während Kiew behauptet, es handele sich um eine Zwischenbank-Geldüberweisung.

Ungarisches „TEK-„Antiterrorkommando verhaftet ukrainische Transporteure

Geld zur Eimischung in den ukrainischen Wahlkampf ?

Laut „Mandiner“ erhob nun die ukrainische Journalistin Diana Panchenko eine schwerwiegende Anschuldigung. Unter Berufung auf glaubwürdige Quellen wäre das Geld direkt von Brüssel an Wolodymyr Selenskyj geschickt worden. Doch das ist noch nicht alles: Denn laut Panchenko wäre das Geld für subversive Aktionen gegen dir ungarische Regierung und zur Einmischung in die ungarischen Wahlen bestimmt gewesen: etwa zur Finanzierung von Demonstrationen oder subversiven politischen Aktionen.

Obwohl freilich weder Brüssel noch Kiew die von Panchenko erhobenen Vorwürfe bestätigen werden…: Sollte sich der Verdacht begründen lassen, könnte der anschwellende Skandal zu einem ernsten internationalen politischen Skandal werden.

„Das erklärt, warum Viktor Orbán jetzt so selbstbewusst ist, während Europa und Selenskyj sichtbar nervös sind.“

– so die Journalistin.

Warum Route durch Ungarn?

Jedenfalls gibt es auf die ernsthaften Fragen der ungarischen Regierung bisher keine zufriedenstellenden Antworten eingegangen sind:

Warum musste ein so großes Vermögen in Bargeld und Goldbarren, in gepanzerten Fahrzeugen, die einfach durch Ungarn fuhren, in die Ukraine transportiert werden?

Warum wurde die Lieferung von Personen mit Geheimdienst- und militärischem Hintergrund begleitet?

Warum haben Sie die Route durch Ungarn gewählt?

Letztere Frage wurde auch von Phillip Pilkington, einem Gastwissenschaftler am „Institute of International Affairs“, behandelt. Denn selbst ein einfacher Routenplaner zeigt, wie sinnlos es, von Wien über Ungarn nach Kiew zu fahren: die Fahrt durch Polen wäre fast zwei Stunden kürzer. So stellt sich die Frage: Sollte tatsächlich die Ukraine das Ziel der Lieferung gewesen sein…: Warum fuhr der ukrainischen Geldtransporter nicht durch Polen, welches der ukrainischen Kriegspolitik aufgeschlossen ist und deutlich bessere Beziehungen zum Kiewer Regime hat?

Why was the money transiting through Hungary ?! The easiest way is to pass by Poland, not Hungary. I think that Hungary was actually the final destination – and not a transit country – and that the money was supposed to finance the opposition (Tisza). pic.twitter.com/6uSjSh4DzM — Nykos 🇫🇷🇭🇷🇩🇪 🎗 (@nykos_FR) March 6, 2026

Laut dem ungarischen Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó besteht also berechtigter Verdacht, dass es sich um nichts weiter als das Geld der ukrainischen Kriegsmafia handelt. (vad)

