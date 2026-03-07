Kirill Dmitriev, Leiter des „Russischen Direktinvestitionsfonds“ (RDIF) und „Sondergesandter des Präsidenten für Investitionen und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit ausländischen Ländern,“ scherzte, dass Russophobe innerhalb der EU, Russland bald um Lieferungen von Öl, Gas und Düngemitteln anbetteln sollten.

„Durchgesickertes Video: Ursula (von der Leyen, EU-Kommissions-Leiterin), Kaja (Kallas, EU-Außenbeauftragte) und ein typischer russophober EU-Bürokrat, der um russisches Öl, Gas und Dünger bettelt.„

– wie Dmitriev via „X“ schrieb. Dabei fügte er seinem Beitrag eine Animation bei, die Figuren aus dem Cartoon „Gru“ mit dämlichen Gesichtsausdrücken zeigt.

Demnach werde teure Energie Europas Wettbewerbsfähigkeit für Jahre gefährden.

„Teure Energie trifft die Haushalte, erstickt die EU-Industrie und bedroht die Wettbewerbsfähigkeit des Kontinents für die kommenden Jahre.„

Zuvor hatte Maria Zakharova, Sprecherin des russischen Außenministeriums, in einem Interview mit der Nachrichtenagentur „RIA Novosti“ bemerkt, westliche und mitteleuropäische Länder wären aufgrund der Krise im Nahen Osten und deren Auswirkungen auf die Treibstoffversorgung, zu welcher Europäer keinen Zugang mehr haben, mit einem Energiezusammenbruch konfrontiert.

Durch den eskalierenden Konflikt wurde der Verkehr durch die Straße von Hormus de facto unterbrochen, was Versicherer zu einer Prämienerhöhung veranlasste. Die Straße von Hormus ist eine der wichtigsten globalen Transportrouten für den Transport von Öl und verflüssigtem Erdgas aus den Ländern des Persischen Golfs und macht rund 20 % des weltweiten Handels mit Öl, Erdölprodukten und LNG aus.

LEAKED VIDEO: Ursula, Kaja and a typical Russophobic EU bureaucrat begging for Russian oil, gas and fertilizer 👇 pic.twitter.com/bZxxNJceoC — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) March 7, 2026

