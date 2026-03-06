Stimmt die Chemie zwischen den USA und Großbritannien nicht mehr?

Donald Trump und Keir Starmer | Bild: UME & AI

Jahrzehntelang war die Beziehung zwischen Großbritannien und England eine mehr als Brüderliche. Die beiden Staaten traten in internationalen Konflikten als eine Art Aktionseinheit auf. Nun ist Sand in dieses zwischenstaatliche Getriebe geraten.

Die Beziehung zwischen Donald Trump und Keir Starmer scheinen ein Indikator dafür zu sein. Offensichtlich wollen die Briten nicht mehr nach der Pfeife der US-Amerikaner tanzen. Diese Erkenntnis kommt zwar reichlich spät, vor und im 2. WK hat ihnen diese vermeintliche US-Rückendeckung ihr Empire gekostet, Schulden und eine ruinierte Wirtschaft inklusive. Den Krieg hat man zwar gewonnen, aber die einstige Größe verloren.

Britische Medien berichten offen über Trump und Starmer Disharmonie

„Die besondere Beziehung besteht nur, wenn die Amerikaner etwas wollen“, bemerkte ein ehemaliger Berater aus Downing Street, nachdem Donald Trump das Abkommen über die Chagos-Inseln [1] abgelehnt hatte. Zwischen London und Washington bestehen tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich militärischer Maßnahmen gegen den Iran, während der vierte Jahrestag des Krieges in der Ukraine in dieser Woche weitere Bruchlinien offenbart hat. Das Ergebnis ist, dass die anglo-amerikanischen Beziehungen seit den Parlamentswahlen ihren Tiefpunkt erreicht haben.

Starmer auf Seiten des Völkerrechts

In den ersten 18 Monaten seiner Amtszeit als Premierminister wurde allgemein anerkannt, dass Starmer sich vor allem im Bereich der Außenpolitik hervorgetan hat. Er schien besonders gut im Umgang mit dem oft launischen Donalt Trump zu sein. Es ist jedoch auch wahr, dass die beiden großen Konflikte der letzten Wochen um den Irankrieg und das Chagos-Archipel eng mit Starmers persönlicher Vorliebe dafür verbunden sind, die Souveränität des Parlaments dem Völkerrecht unterzuordnen.

Wenn der Premierminister an etwas glaubt, dann daran, dass das Netz internationaler Verträge, das nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurde, um sogenannte „Schurkenstaaten“ in Schach zu halten, Vorrang vor dem innerstaatlichen Recht hat. Seine Ernennung von Richard Hermer zum Generalstaatsanwalt war ein Beweis dafür, dass dies das Rückgrat seiner Amtszeit als Premierminister bilden würde.

Hermers zahlreiche Rechtsgutachten unterstreichen den Glauben an die Vorrangstellung des Völkerrechts:

Großbritannien darf einen amerikanischen Angriff auf Teheran nicht unterstützen und darf Amerika nicht erlauben, britische Luftwaffenstützpunkte für die Angriffe zu nutzen.

Dies veranlasste Trump, seine Meinung zum Chagos-Abkommen zu ändern, wonach Großbritannien die Kontrolle über die Inseln an Mauritius abtreten und dann britische Luftwaffenstützpunkte, die auch von Amerika genutzt werden, zurückmieten würde.

Ukaine auch als britisch-amerikanisches Problem

Das weitaus größere Problem ist jedoch die Ukraine, und dort hat Starmer den größten Teil seines Kapitals bei Trump eingesetzt. Der Präsident und sein Gesandter Steve Witkoff gingen zunächst von einem grundlegend falschen Verständnis des Konflikts aus. „Im Grunde genommen kommen sie alle zu der Überzeugung, dass es um Territorium geht, dass Frieden ein Immobiliengeschäft ist“, sagte ein Insider. In Telefonaten mit britischen Beamten verspottete Witkoff offen die Franzosen, weil sie sagten, dass „grundlegende Ursachen“ hinter der Invasion Wladimir Putins stünden. „Er verspottete die Vorstellung, dass die Russen im Falle eines Friedens einfach wieder aufrüsten und eine Bedrohung für Europa darstellen würden.“

Die wichtigste Errungenschaft der Starmer-Regierung ist in dieser Darstellung, dass „wir die Amerikaner davon überzeugt haben, uns zuzuhören“. Ein hochrangiger Berater sagt: „Die Leute sagen, dass Starmers Außenpolitik wegen der Chagos-Inseln ein Fehlschlag ist. Aber wenn man sich die Ukraine ansieht, war sie ein Erfolg.“

Die Briten haben den Amerikanern abgehörte Telefongespräche und Nachrichten von hochrangigen Russen weitergegeben, in denen Trump verspottet wird. „Wir haben ihnen kontinuierlich Informationen vorgelegt, die zeigen, dass die Russen lügen“, verriet eine hochrangige Quelle aus dem Sicherheitsbereich. „Die Russen verspotten Trump hinter seinem Rücken wegen seiner Naivität in Bezug auf Putins Absichten. Putin will den Krieg nicht beenden.“

Yvette Cooper, die neue Außenministerin, verbrachte letzte Woche eine Stunde mit Marco Rubio, dem US-Außenminister. Aber die vier wichtigsten Beziehungen, die den Ausschlag gegeben haben, sind Starmer und Trump, David Lammy und Vizepräsident J.D. Vance, die US-Botschaft in Washington, die engere Beziehungen zum Weißen Haus unterhält als alle anderen Diplomaten in D.C., und vor allem Jonathan Powell, der Nationale Sicherheitsberater, und Witkoff.

Einflußreiche Hintermännern

Henry Kissinger soll einmal gefragt haben: „Wen rufe ich an, wenn ich Europa anrufen möchte?“ Jetzt bezeichnet ein hochrangiges Mitglied der Trump-Regierung Powell als „Dekan der europäischen nationalen Sicherheitsberater“. Eine Quelle aus dem Außenministerium kommt zu dem Schluss, dass im Falle eines Regimewechsels in London „die einzige Beziehung, die meiner Meinung nach unersetzbar ist, die zwischen Jonathan Powell und Witkoff ist“.

Die Meinungen darüber, ob Starmers Weggang einen Unterschied machen würde, gehen auseinander. Der Premierminister hasst offenbar die Art und Weise, wie Trump ihn willkürlich anruft, wenn er mit seiner Familie zusammen ist, aber er hat eine „tragende Beziehung“ zum Präsidenten aufgebaut. Diese basiert zum Teil auf der Tatsache, dass beide einen Bruder verloren haben. Bei ihrem ersten gemeinsamen Essen unterbrach Trump ein Gespräch über Zölle, um zu fragen, ob Starmers Bruder „einen guten Tod“ gehabt habe, und zeigte sich aufrichtig betroffen von seinem Verlust.

Schleimen oder aufmüpfig sein?

Diejenigen, die Starmer weghaben wollen, werden jedoch dem Beamten zustimmen, der sagt: „Trumps Mutter war Britin. Er liebt Großbritannien und betrachtet eine gute Beziehung zum Premierminister als Teil seiner Arbeit.“

Diplomaten bezweifeln, dass nach Starmer ein neuer Parteivorsitzender von den Labour-Abgeordneten den gleichen Spielraum erhalten würde, um Beziehungen zu Trump aufzubauen. Aber das ist ein weiterer Grund, warum die Außenpolitik Starmer nicht retten wird. Wie ein Abgeordneter es ausdrückt: „Wenn Keir glaubt, dass ihm das Schleimen bei Trump helfen wird, wird er eine böse Überraschung erleben.“

***

[1] Der Chagos-Archipel (deutsch auch Tschagos-Archipel) ist eine Inselgruppe im Indischen Ozean. Er ist unter dem Namen Chagos Archipelago ein Britisches Überseegebiet, der letzte noch verbliebene Teil des Britischen Territoriums im Indischen Ozean, und dient den Vereinigten Staaten als Marine- sowie Luftwaffenstützpunkt. Die einheimische Bevölkerung des Archipels wurde in den 1970er Jahren von der Inselgruppe vertrieben. Der Internationale Gerichtshof befand 2019 den britischen Souveränitätsanspruch auf den Chagos-Archipel völkerrechtswidrig. Im Oktober 2024 wurde eine Einigung zwischen Mauritius und dem Vereinigten Königreich erreicht, die vorsieht, die Souveränität über den Archipel an Mauritius zu übertragen. Dabei soll Diego Garcia mit seinen Militärbasen gegen regelmäßige Zahlungen für mindestens 99 Jahre weiter vom Vereinigten Königreich und seinen Verbündeten genutzt und verwaltet werden dürfen. Am 22. Mai 2025 wurde der Übergabevertrag unterzeichnet, die Ratifizierung durch die Parlamente der beiden Vertragsparteien steht aber aktuell noch aus. (Wikipedia)

