Nichts aus „Afghanistan gelernt“ – Trump plant Milizen im Iran zu unterstützen

Bild: X

Einst hatte man im Kampf „gegen die russische Invasion“ in Afghanistan seitens der USA, die Taliban bewaffnet.

Welch fatale Folgen dies gezeitigt hat, steht in den Geschichtsbüchern geschrieben und ist bis zum heutigen Tage aktuell.

Unterstützung bewaffneter Milizen

Trump ist bekanntlich kein Politiker, auch mit der „Historie“ scheint er nicht so vertraut, was allerdings für einen Geschäftsmann offenbar nicht so von Bedeutung zu sein scheint.

Nunmehr aber begibt er sich scheinbar „unwissentlich“ auf Pfade, auf denen sich die USA in der jüngsten Geschichte bereits mehr „als nur eine blutige Nase“ geholt hatten.

US-Präsident Trump erwägt nun, bewaffnete Milizen im Iran zu unterstützen.

Trump hat offen erklärt, Gruppen im Iran zu unterstützen, die das Regime stürzen wollen, wie das Wall Street Journal (WSJ) berichtete und zitiert US-Beamte, die Gespräche mit kurdischen Führern bestätigten.

Diese Idee könnte iranische Fraktionen mit rhetorischer Unterstützung aus Washington in Bodentruppen umwandeln, hieß es im Bericht.

Trump hat jedoch noch keine endgültige Entscheidung zu Waffen, Ausbildung oder nachrichtendienstlicher Unterstützung getroffen, fügten die Beamten Berichten zu Folge hinzu.

Iran keineswegs „führungslos“

Trump sollte sich allerdings keineswegs der Illusion hingeben, dass der Iran nach dem Tod des Chef-Mullahs Khamenei etwa führungslos oder geschwächt sei.

Der Tod des Obersten Staatschefs, Ayatollah Khamenei, scheint den Iran keineswegs geschwächt zu haben. Stattdessen kocht der Zorn des Volkes immer weiter hoch. Und das nicht nur im Iran, sondern in der gesamten islamischen Welt. Die ersten Stimmen fragen sich daher bereits ob der Chef-Mullah das vielleicht sogar beabsichtigt hatte.

Die kurdische Minderheit im Land hingegen ist weder bewaffnet noch tatsächlich als Miliz zu titulieren und überdies wohl kaum in „Scharen“ bereit das Mullah-Regime tatsächlich zu bekämpfen, mit oder ohne „externe Bewaffnung“.

