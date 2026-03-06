Flüssiggas-Tanker für Frankreich ändert Kurs nach Asien – Extremer Konkurrenz-Druck

Da die LNG-Versorgung immer knapper wird, machte nun ein Tanker auf dem Weg nach Europa einfach kehrt – und fährt stattdessen nach Asien, wie die „Berliner-Zeitung“ berichtet. Der Grund: Der Krieg im Iran verschärft den Wettbewerb um verflüssigtes Erdgas (LNG). Die Unruhe auf den Energiemärkten steigt: Denn nach der faktischen Schließung der Straße von Hormus stiegen die Preise für Öl und Gas stark an.

Die Voraussetzung dafür: Pipeline-Gas kann nicht umgeleitet werden, LNG-Schiffe jederzeit. Wer mehr zahlt, bekommt die Ware. Der europäische Referenzpreis für Gas auf der TTF-Handelsplattform auf etwa 59 € pro Megawattstunde – der höchste Wert seit der Energiekrise 2022.

Der Wettbewerb um LNG verschärft sich zusehends, nachdem Katar die Produktion im weltweit größten LNG-Exportkomplex vorübergehend eingestellt hat. Die Folge: Ein erster LNG-Tanker hat im Atlantik seine Route von Europa nach Asien abgeändert – wie die „Financial Times“ (FT) berichtet, sich auf Schiffsverfolgungsdaten des „Kpler“-Informationsdienstes berufend.

Beladen mit LNG aus Nigeria sollte die „BW Brussels“ zunächst Frankreich als Zielhafen anlaufen, bevor sie die Richtung zum Kap der Guten Hoffnung änderte – ein weiterer Beweis für den wachsenden Konkurrenzdruck um verflüssigtes Erdgas.

„LNG-Tanker fahren dorthin, wo es wirtschaftlich am günstigsten ist.„

LNG wird, wie Öl, weltweit gehandelt:

„Wenn Mengen fehlen, steigen die Preise überall, wo LNG den Preis bestimmt – also auch bei uns.„

– wie Jakob Schlandt vom „Hamburg Institut“ „n-TV“ berichtete. LNG wird üblicherweise dorthin transportiert, wo der Preis am höchsten ist. In Asien nämlich sind die LNG-Preise sogar noch stärker gestiegen als in Europa, da der Kontinent stärker von LNG-Importen per Schiff abhängig ist.

„Letztlich fahren LNG- und Öltanker immer dorthin, wo es ökonomisch gerade am sinnvollsten ist. Der Höchstbietende gewinnt.“

– erklärte Schlandt.

Sogar Schiffe, deren Ladung ursprünglich für ein bestimmtes Land vorgesehen waren, können auf hoher See jederzeit den Kurs ändern. Die LNG-Marktpreise sind somit eng mit Preis-Entwicklungen in anderen Ländern verknüpft. Wenn beispielsweise die Nachfrage in Japan steigt, steigen auch die Preise in Europa.

„Wahrscheinlich werden die asiatischen LNG-Preise noch stärker steigen als die europäischen TTF-Preise, um Lieferungen aus dem Atlantikraum anzuziehen.„

– sagte Gillian Boccara, Leiterin der LNG-, Gas- und Energiebranche von „Kpler“, gegenüber der „FT“. „TotalEnergies“, der Betreiber des Schiffes „BW Brussels“, reagierte nicht auf die Anfrage.

Und nun kann auch Russland von der angespannten Lage auf dem LNG-Markt profitieren:

„Für Russland könnten sich Chancen ergeben, wenn die LNG-Lieferungen aus Katar gestoppt werden.„

– so Ana Maria Jaller-Makarewicz, leitende Energieanalystin am „Institute for Energy Economics and Financial Analysis“, in einem Bericht von „Politico“.

Während sich also Europa von Russlands Energieversorgung abgewandt hat, wächst nun die wachsende Abhängigkeit von anderen Gas-Exporteuren wie den USA und Katar.

_________________________________________________________________________________________________________

