Iran-Krieg – wird er zum finanziellen- und Ressourcen-Desaster der „Aggressoren“?

Ein simples Rechenbeispiel könnte veranschaulichen, worauf man sich seitens „der Guten“, wie es Israels Premier Netanjahu bezeichnet hatte, im Kampf gegen den „Bösen“ (Iran), eingelassen hat.

Der Luftabwehr im Nahen Osten steht offenbar das Wasser bereits sprichwörtlich „bis zum Hals“.

$250.000 gegen $40 MILLIONEN

Zu den harten Fakten, ein iranisches ballistisches Geschoss kostet schätzungsweise rund 250.000 Dollar. Um dieses eine Geschoss allerdings abzufangen, wurden bis dato elf Patriot-Abfangraketen abgefeuert. Der Kostenpunkt auf amerikanischer Seite beträgt somit über 40 Millionen Dollar.

Demzufolge stehen auf US-Seite $40.000.000 an Ausgaben, $250.000 an iranischen Ausgaben gegenüber. De facto kann bei Fortdauer der Kampfhandlungen eine solche Rechnung nicht aufgehen.

Das ist somit nicht mehr nur ein militärischer Schlagabtausch, vielmehr geht hierbei wohl der amerikanische Pleitegeier in den Sturzflug, bedenkt man zusätzlich noch die wirtschaftlich angeschlagene Situation der USA.

Enorme „Waffen-Ressourcen“ des Iran

Der Iran verfügt nicht nur über ballistische Raketen, sondern auch über große Bestände an Shahed-Drohnen, die recht „billig“ in der Produktion, jedoch teuer im Abschuss sind.

Während also Teheran Stückzahlen liefert, verbrennen Washington und Tel Aviv Millionenbeträge mit jedem Einschlag.

Bei anhaltender Intensität der Kampfhandlungen könnte das also mehrere Folgen haben:

▪️ schnelle Belastung der Abfangbestände

▪️ enormer finanzieller Druck

▪️ wachsende Kostenlawine für Steuerzahler

Jeder Krieg ist bekanntlich nicht nur eine Frage militärischer Überlegenheit,

sondern darüber hinaus auch eine Frage der Kostenstruktur.

Das Kalkül scheint hier also klar zu sein.

Wer zwingt wen zuerst in die finanzielle Erschöpfung?

Aktuellen Zahlen zu Folge wurden offenbar Innerhalb weniger Tage mehrere Jahresproduktionen an Abfangraketen verschossen. Was die US-Rüstungsindustrie produziert hatte, ging in kürzester Zeit im Abwehrfeuer gegen iranische Raketen und Drohnen auf. Golfstaaten wie die VAE, Saudi-Arabien oder Bahrain haben ihre eher mageren Lagerbestände ebenfalls weitgehend aufgebraucht. Washington liefert jedoch keinen Nachschub, sondern priorisiert nun die eigenen, ebenfalls kritisch geschrumpften Reserven. Das Signal ist so klar wie alarmierend, die industrielle Basis der westlichen Luftverteidigung gerät sichtbar an ihre Grenzen.

Offenbar aus diesem Grund erwägen nun die USA, die derzeit in Südkorea stationierten THAAD- und Patriot-Systeme in den Nahen Osten zu verlegen, da die Befürchtung besteht, dass die Bestände an Abfangraketen binnen kürzester Zeit kritisch niedrig werden.

