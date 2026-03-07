Selenskyj droht Orban: „Werde Adresse dieser Person an unsere Jungs weitergeben …“

Selenskij droht Orban offen mit der Weitergabe seiner Adresse! | Bild: UME AT

Die ungarische Regierung weist die Aussage des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban und die Streitkräfte der Ukraine entschieden zurück. Pressesprecher Zoltan Kovacs schrieb auf X:

„Wenn jemand damit droht, die Adresse einer Person an ukrainische Soldaten weiterzugeben, nur weil sie das nächste Waffenpaket im Wert von 90 Milliarden Euro nicht unterstützt, ist das keine Diplomatie, sondern eine offene Drohung.“

Ungarn weist Selenskyjs Drohung gegen Orban zurück – Bystron fordert klare Verureilung seitens der EU

Nach den jüngsten Äußerungen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj fordert Petr Bystron, Außenpolitiker der AfD-Delegation im Europäischen Parlament, eine öffentliche Entschuldigung bei Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán. Bystron kritisiert scharf, dass ein demokratisch gewählter Regierungschef eines EU-Mitgliedsstaates mit militärischen Andeutungen unter Druck gesetzt werde – ein Vorgehen, das in Europa völlig inakzeptabel sei.

EU-Spitze gefordert

Bystron verlangt, dass die EU-Spitze – Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Außenbeauftragte Kaja Kallas – den Vorfall klar verurteilt. Gleichzeitig fordert er, den laufenden Beitrittsprozess der Ukraine auszusetzen: Ein Land, das Mitglied der EU werden wolle, müsse die Grundwerte und Regeln der Union respektieren und dürfe keine Drohungen gegen bestehende Mitgliedsstaaten aussprechen.

Orbán reagiert scharf

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán sprach in seiner wöchentlichen Radioansprache von „Erpressung“ und „Staatsräuberei“ seitens Kiews. Ungarn werde weder auf russisches Öl verzichten noch der Ukraine den Weg in die EU ebnen – ein EU-Beitritt sei für Budapest inakzeptabel, da er ungarische Landwirte und die nationale Wirtschaft ruinieren würde.

Drohungen über die Druschba-Pipeline

Orbán warf der ukrainischen Führung vor, über die Druschba-Pipeline politischen Druck auszuüben. Die angebliche Abschaltung des Öltransits sei kein technisches Problem, sondern ein bewusstes Mittel gewesen, Ungarn zu schwächen – obwohl vertraglich gesichert, dass das Öl geliefert wird. Zudem warnte er vor möglicher Sabotage weiterer Pipelines, ein Seitenhieb auf frühere Vorfälle wie Nord Stream.

Kritik aus der Region

Auch der slowakische Ministerpräsident Robert Fico kritisierte die aggressive Rhetorik Selenskyjs und forderte eine klare Distanzierung der EU-Führung von derartigen Methoden.

Historische Vorgeschichte

Die aktuellen Spannungen sind nur der jüngste Höhepunkt eines jahrelangen diplomatischen Schlagabtauschs: Bereits 2022 hatte der damalige ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, Bundeskanzler Olaf Scholz als „beleidigte Leberwurst“ bezeichnet.

Indirekte Drohungen mit Soldaten

Selenskyj selbst hatte zuvor indirekt mit ukrainischen Soldaten gedroht, sollte Orbán seine Forderungen blockieren. Während die Äußerung offiziell als „militärische Anspielung“ dargestellt wird, sorgte sie in Budapest für Empörung.

Ungarns Standpunkt bleibt klar

Ungarns Ministerpräsident bleibt unbeirrt: Die nationale Souveränität und die Versorgungssicherheit stehen für Budapest über politischem Druck aus Kiew. Für viele Beobachter ist dies ein Signal, dass die EU-Ukraine-Politik zunehmend an ihre Grenzen stößt.



