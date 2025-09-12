BERLIN: Bei Nichtöffnen der Tür keine Abschiebung möglich – gilt auch für Asylunterkünfte!

SOS-Rechtsstaat: Wer in Berliner Heimen die Tür nicht öffnet, wird nicht abgeschoben. Ein Beschluss des Bundesverfassungsgerichts macht aus der Ausreisepflicht eine freiwillige Option.
Tür zu, Abschiebung vorbei: Berlin
schafft den Rechtsstaat auf Absurd Niveau ab
Der Berliner Senat hat eine neue Praxis eingeführt, die exemplarisch zeigt, wie deutsche Migrationspolitik ihre eigenen Gesetze neutralisiert. Nach einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts dürfen Polizisten Zimmer in Flüchtlingsunterkünften nur noch mit richterlichem Durchsuchungsbeschluss betreten. Die Folge ist eine Regelung, die jede Durchsetzung der Ausreisepflicht faktisch unmöglich macht: Die Beamten müssen klopfen – und wenn niemand öffnet, den Einsatz abbrechen. Abschiebung per Selbstbedienung. Die Heimleitung darf nicht mehr mit Generalschlüsseln öffnen, die Polizei darf nicht hinein, der Betroffene muss nur stillhalten.
Festnahmen nur in öffentlichen Bereichen möglich
Offiziell geht es um den Schutz der Unverletzlichkeit der Wohnung. Tatsächlich wird der Rechtsstaat damit auf seine schwächste Stelle gesetzt. Gesuchte Personen dürfen nur noch in öffentlichen Bereichen oder bei freiwilligem Öffnen festgenommen werden. Befindet sich der Ausreisepflichtige im Zimmer eines Dritten, genügt dessen Zustimmung. Die neue Richtlinie zwingt die Polizei zu akribischer Dokumentation, obwohl die grundlegende Frage unbeantwortet bleibt: Wie soll eine Maßnahme durchgesetzt werden, die der Betroffene durch simples Schweigen verhindern kann?
Tür geschlossen – Problem erledigt!
Der Hintergrund des Beschlusses ist ein Fall aus dem Jahr 2019, der sich durch die Instanzen bis zum Bundesverfassungsgericht schob. Doch die praktische Wirkung reicht weit über juristische Feinheiten hinaus. Schon jetzt scheitern laut Gewerkschaft der Polizei zwei Drittel aller Abschiebungen, weil Betroffene über soziale Netzwerke vor Charterflügen gewarnt werden. Jetzt kommt die Einladung zur Nichtkooperation hinzu: Tür geschlossen, Problem erledigt. Wer sich versteckt, bleibt.
Während „Pro Asyl“ das Urteil erwartungsgemäß feiert und von Grundrechtsschutz spricht, räumt selbst Berlins Innenstaatssekretär Christian Hochgrebe ein, die Entscheidung werfe „praktische und rechtliche Fragen“ auf. Die politische Realität ist jedoch klar: Die Ausreisepflicht ist in Berlin weitgehend suspendiert. Ende September lebten dort 18.591 vollziehbar ausreisepflichtige Personen – eine Zahl, die durch die neue Rechtslage nicht sinken wird.
Dieser Beitrag erschien auf ZURZEIT (Autor A. R.) unserem Partner in der EUROPÄISCHEN Medienkooperation
In unserer Serien SOS-Rechtsstaat und „Abschied vom Rechtsstaat“ erschienen bis jetzt folgende Beiträge
4 Gedanken zu „BERLIN: Bei Nichtöffnen der Tür keine Abschiebung möglich – gilt auch für Asylunterkünfte!“
Nun ja, dann kann man dieses ganze Programm auch zu den Akten legen.
So manchen Pozilisten wird es sogar freuen, weil man weis ja schließlich nie,
was einen hinter so einer Türe zu erwarten hat.
BRD Bürger zu drangsalieren ist sowieso viel angenehmer und befriedigender.
Das ganze ist schizophren, während das Recht hier regelrecht gebeugt wird, wird es auf der anderen Seite völlig überzogen. Siehe Coranamaßnahmen, Hausdurchsuchungen bei Beleidigung usw. Die Richterschaft hat sich dem irrsinnigen System unterworfen. Das erinnert stark an die Zeit vor 90 Jahren.
Gilt das auch bei offiziellen Haftbefehlen ? Somit wäre auch für die etlichen täglichen Einzelfälle bei Mord und Vergewaltigung Tür und Tor geöffnet und ein Freibrief ausgestellt. Sollte es bei Haftbefehlen nicht gelten, wo liegt dann das Problem. Künftig müssten dann alle Asylanten persönlich ihre „Geldleistungen“ auf einem Amt abholen…
alfred original
Lt. den jüngsten Berechnungen liegen bei den STRAFBEHÖRDEN der DEPPEN-BRD mehr als über eine Million „unerldigter Strafverfahren“ bei den so fleißigen Richtern und Staatsanwälten – so laufen daher die STRAFTÄTER in diesem putzigen Land frei herum und freuen sich natürlich ihrer FREIHEIT.
Noch ein Wort noch zu den Ländern wo die meisten „FREMDEN“ am BÜRGERGELD-TROPF hängen, es ist die seit ewigen Zeiten von der SPD regierten Stadt und Hafen BREMEN und BREMERHAFEN. Hier hat Frau Ministerin BAS doch ihr MUSTERBEISPIEL großer sozialdemokratischer VORSORGE, besonders für FREMDE ! Warum soll sie „etwas ändern“ wenn es in Bremen so wunderbar funktioniert ?
BREMEN gehört allerdings auch zu den stets bevorzugten „NEHMERN“ des BUNDESFINANZ-AUSGLEICHES, wobei auch das CSU-regierte Land Bayern unter großen Ärger „bezahlen muß“. Allerdings tönte schon der damalige bay. Ministerpräsident mit der Modelleisenbahn dies vor das Bundes-verfassungsgericht wegen KLÄRUNG zu bringen, was er dann allerdings „sehr kleinlaut“ unterlassen hat.