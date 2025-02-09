SOS-Rechtsstaat: CDU-Politiker aus Partei verstoßen, weil er Ballweg vertreten hat

Und wieder werden wir Zeugen, wie ein Stück Rechtsstaatlichkeit in unserer Demokratie entsorgt wird. Diesmal trifft es einen Strafverteidiger, der es gewagt hat, das Pflichtmandat anzunehmen, das ihm vom Landgericht erteilt wurde.

Die Annahme des Pflichtmandats kostete dem Stuttgarter CDU-Politiker Reinhard Löffler sein Landtagsmandat, da er den „Querdenken“-Gründer Michael Ballweg verteidigte. Gegen die CDU-Parteispitze in Baden-Württemberg erhebt er schwere Vorwürfe. Er sieht sich als Opfer einer weitreichenden Intrige. Sehen Sie dazu das Interview von Apollo News mit dem Rechtsanwalt am Ende des Artikels.

Der Skandal dieser ungeheuerlichen Vorgangsweise gegen einen Rechtsanwalt besteht unseres Erachtens darin, dass man einem Anwalt, also einem Organ der Rechtspflege, die Erfüllung seiner Aufgabe zum Vorwurf macht.

Offenbar verzeiht man ihm nicht, dass er jemanden vertritt, der als „Corona-Leugner“ und somit als „Systemfeind“ eingestuft wurde. Unausgesprochen unterstellt man ihm, dass er die Meinung seines Mandanten teilt, was aus Sicht der CDU als parteischädigend ausgelegt werden könnte.

Rechtsanwalt Reinhard Löffler wurde zu einem Gespräch mit CDU-Leuten geladen, das ihm wie ein „Jakobiner Tribunal“ vorkam. Mit der Logik dieser „Demokraten“ hätte vor dem Nürnberger Gericht wohl niemand der Nazi-Angeklagten einen Strafverteidiger haben dürfen, denn aus heutiger Sicht müsste man diesen Anwälten wohl die Nähe zu Nazi-Kriegsverbrechen vorwerfen. So ändern sich eben die Zeiten – von 1946 bis heute.

Ein derartiges Verhalten, wie es von der CDU gegenüber einem Anwalt praktiziert wird, erinnert historisch Gebildete an die Versuche der Nationalsozialisten, Strafverteidiger an ihre Ideologie zu binden, ihre nationalsozialistischen Leitbilder durchzusetzen und zu kontrollieren, sowie an die Rahmenbedingungen für die Arbeit von Strafverteidigern im Nationalsozialismus. Weit hat man es hier gebracht – Hauptsache, der „Kampf gegen Rechts“ wird Jahr für Jahr mit noch mehr Millionen befeuert.

***

In unserer Serie SOS-Rechtsstaat erschien bis jetzt folgende Beiträge

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

.

.