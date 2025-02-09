Petr Bystron zu SCO-Gipfel: „Deutschland verpasst Anschluss an neue Weltordnung“ 

01.09.2025 – SCO Plus Treffen Tianjin - Xi Jinping stellte Global Governance Initiative vor | Bild screenshot DRM NEWS

Zum Abschluss des SCO-Gipfels in Tianjin, erklärt der Außenpolitiker MEP Petr Bystron (AfD/ESN):

„Bei der SCO-Tagung in Tianjin wurden folgenschwere politische Weichenstellungen vorgenommen. Die Annäherung Chinas an Indien sowie die Gründung der SCO-Entwicklungsbank (BRICS-Bank) sind ein großer Schritt hin zu einer multipolaren Weltordnung. Deutschland und die EU bleiben hinter den Weltmächten zurück.

Die Weiterentwicklung der multipolaren Weltordnung hat politische, militärische und wirtschaftliche Auswirkungen für Deutschland und die EU. Während immer mehr Staaten ihre Zusammenarbeit ausbauen und über neue Institutionen wie die SCO-Entwicklungsbank ihre wirtschaftliche Eigenständigkeit gegenüber dem Westen stärken, bleibt Deutschland außen vor. Dabei ist es im Interesse Deutschlands als Exportnationen, an diesen Entwicklungen zu partizipieren.“

Der Außenpolitiker Petr Bystron hatte in seiner Funktion als Aussenpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag bereits im September 2022 gefordert (SOZ_Beobachter_Bystron), einen Beobachterstatus Deutschlands in der SCO anzustreben. Dieser Schritt hätte es ermöglicht, frühzeitig an zentralen sicherheits- und wirtschaftspolitischen Entwicklungen teilzuhaben.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.