Rechtsnationaler tschechischer Ex-MP Babiš nach Angriff im Krankenhaus

Wahlkämpfender Babiš

Die Serie von Attentaten gegen rechts-nationale Politiker setzt sich beunruhigend fort. Bisher waren ja schon US-Präsident Trump und der slowakische Ministerpräsident Fico Ziel von gescheiterten Anschlägen, denen sie nur wobei sie nur knapp dem Tode entkamen. Ein Anschlag auf den ungarischen Ministerpräsidenten Orban konnte verhindert werden.

Nun wurde er Vorsitzende der tschechischen Partei „ANO“, Andrej Babiš, während einer Wahlkampfveranstaltung in der Gemeinde Dobrá im Bezirk Frýdek-Místek in der Nähe von Ostrava angegriffen. Laut dem Parlamentsabgeordneten Ales Juchelka (ANO), habe einer der Kundgebungs-Teilnehmer ihn mit einer Krücke auf den Kopf geschlagen. Die Polizei habe sofort eingegriffen und eine Untersuchung eingeleitet. Babiš wurde umgehen ins Krankenhaus eingeliefertund einer CT-Untersuchung unterzogen – wie „sita.sk“ berichtet.

„Ich kann bestätigen, dass Andrej Babiš bei der Kundgebung in Dobra angegriffen wurde. Er wurde von hinten mit einem Metallgegenstand auf den Kopf geschlagen und musste dann zur Untersuchung ins Krankenhaus.“

– so ANO-Sprecher Martin Vodicska. Auch der Abgeordnete Ales Juchelka, welcher Babiš bei der Wahlkampfveranstaltung begleitete, bestätigte:

„Der Präsident wurde von einem der Bürger mit Krücken angegriffen. Der Mann schlug ihm auf den Kopf.„

– so Juchelka gegenüber „Novinky.cz“.

Innenminister verurteilt Anschlag

Aber auch Innenminister Vít Rakusan und Vorsitzender der „STAN-„Bewegung verurteilte den hinterhältigen Angriff via „X“:

„Jede Form von Gewalt ist inakzeptabel und löst nichts. Ich verurteile den heutigen Angriff auf Andrej Babiš aufs Schärfste. Wir müssen eine bessere Zukunft für unser Land in einem Zusammenprall von Argumenten und Ideen suchen, nicht in physischer Gewalt. Ich hoffe, dass die Verletzungen von Herrn Babiš nicht schwerwiegend sind, und ich vertraue darauf, dass die Polizei den Vorfall schnell untersuchen wird.“

– so Rakusan.

Babiš als Opfer einer Hasskampagne

Der erste Vizepräsident der ANO-Bewegung, Karel Havlícsek, erklärte:

„Der Angriff ist eine direkte Folge jener Hasskampagne, die von der „Spolu“-Koalition (der Regierungskoalition aus der „Bürgerdemokratischen Partei“, der „Christdemokratischen KDU-ČSL“ und der liberal-konservativen „TOP 09“), sowie der tschechischen “Pirati“- und der „STAN“-Partei geführt wird.„

Und weiter:

„Dies endete nun mit einem Schlag auf den Kopf, beim nächsten Mal könnte es schlimmer enden.“

– warnte Havlícsek. (mno)

