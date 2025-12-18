Maassen zur Wehrpflicht: „Hier soll Menschenmaterial für einen möglichen Krieg gegen Russland gesammelt werden!“

Präsident Donald J. Trump bezeichnet Fentanyl als Massenvernichtungswaffe + Putin fürchtet Großbritannien nicht + Sergey Lawrov sendet wichtige Botschaft an politische Führung in Berlin: Eure Zeit ist abgelaufen + Neuer Präsident in Chile – Gläubig, rechts, extrem + Euroclear vor dem Absturz?

+++

Präsident Donald J. Trump bezeichnet Fentanyl als Massenvernichtungswaffe

Verteidigung Amerikas vor chemischen Waffen

Heute unterzeichnete Präsident Donald J. Trump eine Durchführungsverordnung, in der illegales Fentanyl und dessen wichtigste Ausgangsverbindung als Massenvernichtungswaffen (WMD) eingestuft werden.

Die Verordnung weist den Generalstaatsanwalt an, in Fällen von Fentanylhandel unverzüglich Strafanzeige zu erstatten, Strafverschärfungen zu beantragen und Haftstrafen zu beantragen.

(…) Die Verordnung weist den Außenminister und den Finanzminister an, geeignete Maßnahmen gegen relevante Vermögenswerte und Finanzinstitute zu ergreifen, die an der Herstellung, dem Vertrieb und dem Verkauf von illegalem Fentanyl und seinen wichtigsten Vorläuferchemikalien beteiligt sind oder diese unterstützen.

Weiterlesen auf whitehouse.gov

+++

Putin fürchtet Großbritannien nicht

Wladimir Putin sagte diese Woche, er fürchte Großbritannien nicht, da es nicht einmal die Invasion von Schlauchbooten oder die Vergewaltigung von Frauen und Kindern durch ausländische Männer verhindern könne. Außerdem sagte er, das britische Volk hasse seinen Präsidenten.

Vladimir Putin said this week that he doesn’t fear the United Kingdom as they can’t even stop rubber boats invading their country or foreign men raping their women & children. Plus he said the British people hate their leader pic.twitter.com/zdUSpk1NSC — HJB News (@HJB_News__) December 13, 2025

+++

Sergey Lawrov sendet wichtige Botschaft an politische Führung in Berlin: Eure Zeit ist abgelaufen

Es ist der absolute Albtraum für Friedrich Merz und die gesamte Berliner Blase. Was Sergei Lawrov vor wenigen

Stunden verkündet hat, ist keine diplomatische Note mehr. Es ist eine politische Atombombe.

Während die Tagesschau schweigt und Berlin versucht, Normalität zu heucheln, wissen Insider, das Spiel ist aus. Moskau und Washington haben sich faktisch gegen die Bundesregierung verbündet. Die Nachricht ist eindeutig. Eure Zeit ist abgelaufen.

(…) Seine Botschaft war unmissverständlich. Russland betrachtet die derzeitige politische Führung in Berlin nicht mehr

als souveränen Akteur. Aber das ist noch nicht der Schock. Der Schock ist das Angebot oder besser gesagt die Drohung,

die damit einhergeht. Lawrov deutete an, dass es konstruktive Kräfte in Deutschland gäbe, mit denen Moskau bereits sei über eine neue

Sicherheitsarchitektur und, halten Sie sich fest, über eine sofortige Wiederaufnahme günstiger Energielieferungen zu verhandeln. (…)

Das Endspiel des Globalismus in Deutschland

Wir stehen an einem historischen Wendepunkt. Das Jahr 2026 wird entscheiden, ob Deutschland als Industrienation überlebt

oder ob wir ein verarmtes Freilichtmuseum in der Mitte Europas werden.

+++

Woher kommt die größte Bedrohung für die Demokratie in Mitteleuropa?

Immer mehr Menschen erkennen, dass die EU sich auf einem Weg befindet, zu einer Bedrohung für die Demokratie in Europa zu werden.

Diese Abstimmung spricht für sich: Wenn mehr als 3/4 der Leute so abstimmen, bei fast 17.000 Teilnehmern, dann ist das ein starkes Votum!

Via x.com

+++

Neuer Präsident in Chile – Gläubig, rechts, extrem

José Antonio Kast ist mit deutlichem Vorsprung zu Chiles künftigem Präsidenten gewählt worden. Der Vater von neun Kindern wettert gegen Abtreibung und verspricht, das Land wieder sicherzumachen. Einen derart rechten Staatschef gab es seit der Militärdiktatur nicht mehr.

Via sueddeutsche.de

+++

Euroclear vor dem Absturz?

Financial Times: „Euroclear wurde über eine mögliche Herabstufung des Ratings informiert.“

Nur das Nachdenken über den „Diebstahl“ des russischen Zentralbankgeldes zeigt bereits Folgen am Finanzplatz Europas. Dass die beteiligten europäischen Staaten damit einen Kollaps des europäischen Bankensystems aufs Spiel setzen, dürfte noch nicht ganz gesickert sein.

+++

Wegen prorussischer Propaganda: Ex-Oberst der Schweizer Armee auf EU-Sanktionsliste

Die EU hat einen ehemaligen Oberst der Schweizer Armee auf ihre Sanktionsliste genommen. Der 70-jährige Schweizer soll Verschwörungstheorien verbreitet und als Sprachrohr für prorussische Propaganda gedient haben.

Ex-Oberst Jacques Baud wegen Verbreitung von Kreml-Propaganda auf EU-Sanktionsliste. Baud bezichtigte Ukraine, ihre eigene Invasion herbeigeführt zu haben. Die EU sanktionierte 11 weitere Personen, eine Streitkräfteeinheit und eine Propagandagruppe. (…)

Als «strategischer Analyst» sei der Ex-Oberst «regelmäßig» Gast in prorussischen Fernseh- und Radioprogrammen, wie der am Montag veröffentlichten EU-Durchführungsverordnung zu entnehmen war. Baud habe beispielsweise die Ukraine bezichtigt, die Invasion durch Russland herbeigeführt zu haben, um der Nato beizutreten.

Via blick.ch

+++

HGMaassen zur Wehrpflicht: „Hier soll Menschenmaterial für einen möglichen Krieg gegen Russland gesammelt werden!“

“Die Bundesregierung hat erstmals seit 1945 sowohl Russland als auch die aktuelle US-Regierung gegen sich.“ (…)

„Ich würde nicht pauschal von „den Amerikanern“ sprechen. Auch da gibt es unterschiedliche Strömungen. Die einen haben die Klimasekte bisher finanziert – auch mit dem mutmaßlichen Ziel, Deutschland zu schwächen. Denn wenn Deutschland CO₂-neutral würde, wäre es kein Player mehr auf dem Weltmarkt. (…)

Auf der anderen Seite gibt es Amerikaner, die genau diese Mentalität bekämpfen, aber gleichwohl „America first“ sagen – das ist die Regierung Trump.“

Via alexander-wallasch.de

+++ REALSATIRE +++

Böse Zungen behaupten, da wären größenwahnsinnige Witzfiguren in der Bundesregierung, die sich noch nie mit russischen Waffensystemen beschäftigt haben

+++WEISHEIT +++

+++

Hier geht’s zu den Short News von gestern.



Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung