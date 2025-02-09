Der krasse Merz-Beweis! Von all seinen Versprechen macht er das Gegenteil!, Achtung, Reichelt!
JULIAN REICHELT | Während Gewaltstraftäter, die illegal im Land sind, frei herumlaufen, werden neue Afghanen eingeflogen. Gleichzeitig explodieren die Kosten der Migration und der Sozialstaat. Linke Wirtschaftspolitik sorgt für Rekord-Arbeitslosigkeit. Atomkraftwerke werden gesprengt, obwohl die Energiekrise tobt.
Antisemitismus grassiert ungehindert, rechte Kandidaten werden von Wahlen ausgeschlossen, während Bürger wegen Meinungsäußerungen verfolgt werden. Gerichte strafen NIUS für das Benennen biologischer Fakten ab. Deutschland im linken Ausnahmezustand – die ganze Wahrheit in dieser Ausgabe von „Achtung, Reichelt!“.
Deutschland ist kein Rechtsstaat. Jeder, der auf einem höheren Stuhl sitzt, kann Sie ungestraft ausrauben. Arbeitgeber zahlen keine Löhne.
Ein Unternehmen wie Riverty treibt nicht existierende Schulden bei Ihnen ein. Gerichte urteilen auf der Grundlage der Schlafdauer des Richters. Die Beamten wischen sich mit dir den Arsch ab. Du musst Fernsehgebühren zahlen, auch wenn du keinen Fernseher hast.
Wie lange will die umgewandelte sozialistische CDU mit ihrem cm-grossen AUSSEN-Bundeskanzler es noch weiter hinnehmen, von der MINI-PARTEI-SPD ständig und auch
hinterhältig „vorgeführt“ zu werden ? An die CDU/CSU: Wechselt endlich den Bundeskanzler aus (gegen SÖDER ?) und regiert sofort mit der wirklichen zweitstärksten Partei (wenn nicht sogar bald die STÄRKSTE ?) dieses geschundene Land, was trotz der jetzigen BLENDER-REGIERUNG wirtschaftlich und finanziell nicht „hoch“ kommt ? Das BRD-LAND befindet sich weiter im Tiefflug.
Mich erinnert die derzeitige SPD-POLITIK sehr stark an die damaligen Methoden der DDR-FÜHRUNG ? Mit einem KÖLSCH in der Hand lassen sie ihre dümmlichen Sprüche
ab, ändern wollen sie aber offensichtlich nichts an den von ihnen geschaffenen ZUSTÄNDEN ?
Die BILD schrieb am 14. Mai 2025: „Mit Bärbel Bas kriegt Merz noch viel Spaß“, und somit hatten sie damals hellseherisch bereits recht, und heute sowieso !
wer sich einen bläckrocksöldner ins kanzleramt holt muss
danach nicht rumplärren.
vom zionismus geführt,
vom islamismus überschwemmt…
ein europa wie grosslibanon
Bas, SPD lebt im Wohlstand, unverkennbar auf dem Foto!
Bärbel Bas (* 3. Mai 1968 in Walsum, heute Duisburg) ist eine deutsche Politikerin (SPD).
Sie ist seit Mai 2025 Bundesministerin für Arbeit und Soziales im Kabinett Merz und seit Juni 2025 gemeinsam mit Lars Klingbeil Bundesvorsitzende der SPD.
Bundeswehr verweigert Merz Befehl – Jetzt Droht der Putsch!
TOTALER Realitätsverlust! Lügenkanzler verliert die BEHERRSCHUNG! ⚡️| Sommerinterview geht schief!
Die blaue Welle im Ruhrgebiet
Zwischen Dortmund und Duisburg fürchtet man bei den Kommunalwahlen die „blaue Welle“. Keine Überraschung: Das Ruhrgebiet ist das Brennglas für alle Probleme, die Deutschland ruinieren. Zwischen Deindustrialisierung und Migration ist hier schon real, wovor die AfD warnt.
Die relative Stärke der AfD und die absolute Schwäche der SPD – sie sind zwei Seiten derselben Medaille. Das eine Phänomen ist ohne das andere nicht zu erklären. Während die SPD sich von ihrem alten Kernklientel, der Arbeiterschaft, abgewendet hat, füllt die AfD genau diese Lücke. Die Sozialdemokratie ist hingegen zur politischen Kraft der Transferleistungsempfänger und Rentner geworden. Was polemisch klingt, vertraten nach der Bundestagswahl selbst ein Drittel der SPD-Wähler:
Die Partei kümmere sich mehr „um Bürgergeldempfänger als um Leute, die hart arbeiten und wenig Geld verdienen“. So eine Infratest-Dimap-Umfrage im Auftrag der ARD unmittelbar nach der Wahl im Februar.
Aber auch vor den ganzen Altparteien sei gewarnt!