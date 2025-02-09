Der krasse Merz-Beweis! Von all seinen Versprechen macht er das Gegenteil!, Achtung, Reichelt!

JULIAN REICHELT | Während Gewaltstraftäter, die illegal im Land sind, frei herumlaufen, werden neue Afghanen eingeflogen. Gleichzeitig explodieren die Kosten der Migration und der Sozialstaat. Linke Wirtschaftspolitik sorgt für Rekord-Arbeitslosigkeit. Atomkraftwerke werden gesprengt, obwohl die Energiekrise tobt.

Antisemitismus grassiert ungehindert, rechte Kandidaten werden von Wahlen ausgeschlossen, während Bürger wegen Meinungsäußerungen verfolgt werden. Gerichte strafen NIUS für das Benennen biologischer Fakten ab. Deutschland im linken Ausnahmezustand – die ganze Wahrheit in dieser Ausgabe von „Achtung, Reichelt!“.

