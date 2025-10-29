„Politico“ in Angst: Orbán könnte „Visegrád“-Bündnis gegen pro-ukrainische Politik reaktivieren

Demnach könnte die ungarische Regierung mit der Tschechischen Republik und der Slowakei einen gemeinsamen Block bilden, wodurch sich das Kräfteverhältnis in der EU grundlegend verändern würde. Ziel der ungarischen Regierung ist es, ihre Position mit der tschechischen Rechtspartei „ANO“ von Andrej Babiš und dem slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico abzustimmen, um auf diese Weise sich vor den EU-Gipfeln abzustimmen.

Obwohl noch nicht formell, könnte das neue politische Bündnis damit die finanzielle und militärische EU-Unterstützung für die Ukraine erheblich einschränken.

Laut dem politischen Direktor des ungarischen Ministerpräsidenten, Balázs Orbán, habe diese Zusammenarbeit bereits in der Vergangenheit funktioniert:

„Während der Migrationskrise hat das sehr gut funktioniert. So konnten wir uns dagegen wehren.“

Damals, im Jahr 2015, wären die „Visegrád“-Vier als die Länder der Region gemeinsam gegen die Migrationspolitik Brüssels vorgingen.

Allerdings sei dann deren bisherige Zusammenarbeit jedoch nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine zerbrochen: Während Polen eine harte Haltung gegenüber Moskau eingenommen habe, bewegte sich Budapest in die entgegengesetzte Richtung – so die liberale Zeitung. Der derzeitige polnische Ministerpräsident Donald Tusk ist entschieden pro-ukrainisch, so dass Polen aus der neuen Formation ausgeschlossen würde.

In der neuen Kooperation „Visegrád 3“ setzen nun demnach Fico, Babiš und Orbán auf den Dialog mit Moskau und stehen weiteren EU-Hilfen für Kiew kritisch gegenüber.

Babiš als Orbans Marionette“ diffamiert

„Politico“ schreibt unter Berufung auf den tschechischen Außenminister weiter: Babiš könnte dann bei den Ratssitzungen als „Orbáns Marionette“ auftreten – während seine Regierung in Prag noch nicht gebildet wurde.

Fico hat bisher auch kein formelles Abkommen mit Budapest unterzeichnet, aber beider politische Linien nähern sich einander an.

Breites Bündnis von EU-Kritischen Allianzen

Der Fidesz, Mitglied der rechten Fraktion „Patriots for Europe“, würde sich auch anderen rechten und euroskeptischen Parteien öffnen – befürchtet „Politico“. Als mögliche Partner kämen in Frage: Die Fraktionen der „Europäischen Konservativen und Reformer“ (EKR) sowie die „Souveränen Nationen Europas“. Gut möglich wäre aber auch, mit einigen linken Gruppen in bestimmten Fragen eine gemeinsame Basis zu finden.

Nach Ansicht des politischen Direktors wird die zentristische Mehrheit à la von der Leyen nicht lange überleben:

„Früher oder später werden sich auch die etablierten Parteien gegen von der Leyen wenden. Die zentristische Mehrheit zerfällt.“

Ungarn habe nun inzwischen mit der drittgrößten Fraktion im EU-Parlament auch ein zunehmend einflussreiches Netzwerk von Analysten aufgebaut, welches um das „Mathias Corvinus Collegium“ (MCC) herum organisiert sei. Somit ist „der MCC sei seit 2022 in Brüssel präsent“ und hat „auch eine transatlantische Etappe aufgebaut“ – fügte er hinzu.

