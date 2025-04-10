„Erdrutschsieg“ in Tschechien: Rechts-nationaler Babiš gewinnt Wahlen (Video)

Somit schlug der wohl zukünftige tschechische Ministerpräsident und Orban-Freund Andrej Babiš mit mehr als 600.000 Stimmen die Brüssel-affine „SPOLU“ von Petr Fiala, nachdem bereits fast alle Stimmen ausgezählt sind. Die seltsame Brüsseler Progressiv-Mainstream-Koalition (bestehend aus Fialas konservativer Demokratischer Bürgerpartei „ODS“), der christdemokratischen Volkspartei („KDU-CSL“) und der bürgerlich-liberalen „TOP“ – kann das Ergebnis nicht mehr umdrehen.

Babiš versetze nach den offiziellen Ergebnissen jener also einen schweren Schlag:

Nach Auszählung von mehr als 99,5 Prozent der Stimmen, verlautet das Ergebnis so:

Die nationalkonservative „ANO“ erhielt 34,7 Prozent (+7,6 %), also knapp 1,8 Millionen Stimmen.

Der liberal-konservative Brüsseler Mainstream-Regierungskoalition mit Ministerpräsident Petr Fiala, „SPOLU“, stellt nur mehr mit 23,2 Prozent (-4,6 Prozent), etwas knapp 1,2 Millionen Stimmen.

Außerdem:

Die liberale, Brüsseler „STAN“ liegt bei 11 Prozent (+3,4 Prozent)-

Die kuriose „Piratenpartei“ blieb mit 8,9 Prozent annähernd gleich zu 2021-

Die radikale, einwanderungsfeindliche „SPD“, die als Babiš‘ potentiellster Verbündeter gilt, kommt auf 7,8 Prozent (-4,6%).

Die ebenfalls rechtsradikale und neue „Autofahrer“-Partei kann mit einem Ergebnis von 6,82 Prozent rechnen.

Die Nachfolgepartei der ehemaligen Staatspartei, „Stacilo!“, bestehend aus der kommunistischen KSCM und den Sozialdemokraten, schafft aber wohl mit 4,38 Prozent nicht mehr den Einzug ins Prager Parlament (-4,2%).

Mittlerweile möchte Babis sogar eine Minderheitsregierung bilden.

Weiterer Rechtsruck in der EU

Sollte also Babiš‘ eine rechts-nationale Regierungskoalition bilden, würde sich der bereits eingeläutete Rechtsruck in ganz Europa verstärken, indem neben Orban und dem slowakischen Ministerpräsident Fico eines der Gründungsmitglieder der Fraktion „Patrioten für Europa“ (im EU-Parlament) an die Macht kommen wird.

So aber haben auch die souveränistisch-patriotischen Kräfte eine Mehrheit innerhalb der Visegrad-4-Staaten (Umgarn, Tschechische Republik, Ungarn und Polen). Außerdem sind weder Babis, Orbán und Fico keine Befürworter des EU-Beitritts der Ukraine und stehen einer weiteren Kriegstreiberpolitik der EU zugunsten der Ukraine skeptisch gegenüber.

Linker West Medien-Medienstream kann es nicht fassen

So titelte der linke „Standard“ noch knapp vor dem Wahlergebnis hilflos:

„Babis irrlichtert zurück Richtung Macht„

Und der linke Porpaganda-Sender „ORF“ war so frustriert, dass er nicht einmal mehr die Vorwahlanalyse aktualisierte, um so den „Erdrutschsieg“ (BILD) zu entschärfen:

„Babis gewinnt Wahl“ (ORF)

Triumph der Nationalkonservativen

Allen voran jubelte der ungarische Ministerpräsident Orban:

„Die Gerechtigkeit hat gesiegt!„

Und weiter sei dies ein großer Schritt für die Tschechische Republik und eine gute Nachricht für Europa.

Puren Hohn hatte nur mehr Babisin Richtung von EVP-Vorsitzenden Weber übrig:

Denn: Es der rechts-nationale Backslash festigt sich.

„Wahlbeben in Prag: Und plötzlich feiert Tschechiens Trump sein wundersames Comback“ (Focus)

________________________________________________________________________________________________

amp; „KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar.

Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com>

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.