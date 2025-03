Hochkarätiges Treffen in Tschechien

Am Samstag feierte der Internetfernsehsender XTV sein achtjähriges Bestehen mit einer Veranstaltung im Prager TOP Hotel, an der Persönlichkeiten aus der tschechischen und slowakischen Politik teilnahmen.

Unter den prominenten Gästen waren die ehemaligen Präsidenten Miloš Zeman und Václav Klaus sowie der ehemalige slowakische Premierminister Vladimír Mečiar. Die beiden wichtigsten aktiven Politiker waren der tschechische Oppositionsführer Andrej Babiš und der Europaabgeordnete der AfD, Petr Bystron.

Miloš Zeman zeigte sich gut gelaunt und überhäufte die Moderatorin Alex Mynářová auf der Bühne mit Komplimenten. An die Adresse von Václav Klaus gerichtet, sagte er, dass dieser versuche, die Öffentlichkeit zu erschrecken, indem er auf die Möglichkeit hinweise, dass die nächsten Wahlen in der Tschechischen Republik zugunsten des ungeliebten Premierministers Petr Fiala ausgehen könnten, insbesondere bei einer niedrigen Wahlbeteiligung.

Václav Klaus warnte, dass die Wahl noch nicht entschieden sei. Zwar liege Oppositionsführer Andrej Babis in den Umfragen klar in Führung, doch bis zur Wahl sei es noch ein weiter Weg und die zersplitterte Parteienlandschaft berge noch einige Risiken. In Tschechien regiert eine Fünf-Parteien-Koalition aus Wahlverlierern, die bereits bei den letzten Wahlen der ANO-Bewegung von Ex-Premier Babis unterlegen waren. Doch die Wahlverlierer haben sich zusammengeschlossen, um den Populisten Babis von der Macht fernzuhalten.

Andrej Babiš machte auf seiner Wahlkampftour durch die Tschechische Republik Station in Prag. Er nutzte die Gelegenheit, um vor laufenden Kameras die aktuelle Regierung Fiala zu kritisieren und roten Kappen mit der Aufschrift „Silné Česko“ (Starkes Tschechien) zu verteilen, wobei er dazusagte, dass diese nichts mit Donald Trump zu tun hätten.

Über die Politik Donald Trumps und die Folgen für Europa sprach der AfD-Außenpolitiker Petr Bystron. Der gebürtige Tscheche fesselte die Zuhörer mit persönlichen Schilderungen von Trumps Amtseinführung in Washington und den weitreichenden Entscheidungen der Trump-Administration, die in der Mainstream-Presse meist verschwiegen werden. Hier hob er vor allem die Aufhebung der Zensur in den sozialen Medien sowie die Entpolitisierung der Justiz hervor, die nicht mehr zur Unterdrückung der Opposition missbraucht werden soll.

Organisiert wurde die Veranstaltung vom reichweitenstarken Onlinesender XTV. Neben den genannten Politikern waren weitere bekannte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens anwesend. Das Publikum bestand aus rund 1.200 zahlenden Gästen, die sich die Begegnung mit ihren politischen Idolen einiges kosten ließen – die einfache Karte kostete umgerechnet 100 Euro, für VIP-Tickets mussten die Besucher 250 Euro auf den Tisch legen.

Die Feier bot eine Plattform für informelle Gespräche und den Austausch zwischen den politischen Akteuren. Besonders bemerkenswert war die Anwesenheit von Vladimír Mečiar, der nach langer Zeit wieder öffentlich in Tschechien auftrat. Die Veranstaltung unterstrich die Bedeutung von XTV als wichtiges Medium für politische Diskussionen und den Austausch von Ideen.

