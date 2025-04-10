Der Wertewesten bettelt verzweifelt um den Dritten Weltkrieg

Der Wertewesten überschritt mit dem Zerfall der Sowjetunion 1988 seinen wirtschaftlichen, politischen, militärischen und auch kulturellen Zenit. Von da an ging es nur noch bergab.
Von FRANZ FERDINAND | Indem man die ehemals sozialistischen Ländern von der Überlegenheit der Marktwirtschaft für aufstrebende Entwicklungsländer überzeugt hatte, übernahmen diese die Stafette des wirtschaftlichen Fortschritts. Diese Länder holten den Wertewesten wirtschaftlich nicht nur ein, sondern überholten ihn in der Zwischenzeit auch. Entsprechend akzeptieren diese Länder die politische Dominanz des Wertewestens auch nicht länger, was zwangsweise zu Konflikten führt.
Klimaschwindel, Genderwahn und Zerstörung der nationalen Identität
Die Eliten des Wertewesten versuchten mit dem Klimaschwindel, dem Genderwahn, dem Bolschewokismus und der Zerstörung der nationalen Identität Europas und Amerikas zu Gunsten eines neuen Kulturuniversalismus wenigstens die kulturelle Führerschaft auf diesem Planeten durch eine Art Wertekreuzzug zu behalten, scheiterte jedoch auch dabei kläglich. Diese Dummheiten gehen der Mehrheit der Weltbevölkerung, auch in den Ländern des Wertewestens am Allerwertesten vorbei! Die aufstrebenden Länder Asiens wollen so wie früher die Westler einfach nur viel Geld verdienen und in diesem brutalen Umfeld sind vor allem wir wohlstandsverwahrlosten Europäer chancenlos!
Während in China das 9-9-6 Prinzip herrscht (von 9 Uhr früh bis 9 Uhr abends und das 6 Tage die Woche arbeiten), wollen die Bürger Europas nur noch halbtags, maximal 30 Stunden die Woche arbeiten und natürlich möglichst früh in Pension gehen. Während die Chinesen hauptsächlich Ingenieure ausbilden, wollen sich die meisten Studenten hierzulande mit Genderstudien, Klima- und Politikwissenschaften befassen! Insofern fiel der Wokismus-Schwachsinn auf fruchtbaren Boden.
Asiaten überholen Europa
Die Konsequenz ist, dass China und die anderen Asiaten in dieser globalisierten Welt besser und billiger produzieren und uns Europäer mehr und mehr wirtschaftlich das Wasser abgraben. Europa gerät dadurch in allen Belangen ins Hintertreffen. Betriebe wandern scharenweise ab, nicht nur wegen der hohen Lohnkosten und der durch die Energiewende überhöhten Energiepreise, sondern auch wegen der alles überbordenden EU-Bürokratie und Regulierungen.
Konsequenter Weise sind die Staaten des Wertewestens finanziell überschuldet und versuchen sich nur noch durch Gelddrucken über Wasser zu halten. Entsprechend wollen die BRICS-Länder auch das Weltfinanzsystem neu ordnen, was die Vorherrschaft des Wertewesten in seiner bisherigen Kernkompetenz beenden wird. Gleichzeitig wird der Sozialstaat auch durch die erzwungene Einwanderung unfinanzierbar, was das politische System des Wertewestens in Frage stellt, da einige EU-Länder wie beispielsweise Frankreich bereits unregierbar sind.
Farbenrevolutionen, Militärabenteuer und Sündenbock Putin
Politisch versuchte der Wertewesten durch Farbrevolutionen und Militärabenteuer seinen Niedergang zu stoppen, was dem Planeten zahlreiche, blutige Konflikte bescherte (Irakkriege, Afghanistanfeldzug, Krieg gegen Syrien, Libyen Jugoslawien, Iran, der Gaza-Apokalypse und last but not least den aktuellen Ukrainekonflikt). Nachdem der Wertewesten sogar den Stellvertreterkrieg gegen die „Tankstelle mit Atomwaffen“ verliert, bleibt dem Wertewesten in dieser Situation nur noch übrig, seinen eigenen Untergang so zu inszenieren, dass vor der westlichen Öffentlichkeit nur Putin als der Sündenbock für alles Übel auf dieser Welt in Frage kommt.
Wie anders soll man das Betteln der westlichen Eliten um den Dritten Weltkrieg sonst verstehen, auf dem man ja gar nicht vorbereitet ist? Man stelle sich nur unsere woken Liliputarmeen beim Einsatz in der Ukraine vor!
Mit aller Gewalt versucht man die Führung Russlands zu irgendeiner Blödheit zu provozieren. Nach der Drohung mit Tomahawk-Marschflugkörper, die sich in der Zwischenzeit schon wieder in Schall und Rauch aufgelöst hatte, UNSER MITTELEUROPA berichtete, versucht man Putin jetzt mit den lächerlichen Drohnensichtungen zu provozieren. Dieser reagierte auf der Valdai-Konferenz nur mit spöttischem Kopfschütteln auf diesen letzten Blödsinn der westlichen Eliten. Unser MITTELEUROPA BERICHTET GERADE darüber in einer mehrteiligen Serie.
Unwillkürlich wird man bei diesem Drohnentheater an den fast prophetischen Hit „99 Luftballons” von Nena aus dem Jahr 1983 erinnert – nur dass dieses Mal nicht Luftballons, sondern Drohnen den Dritten Weltkrieg auslösen sollen.
***
6 Gedanken zu „Der Wertewesten bettelt verzweifelt um den Dritten Weltkrieg“
Ich gehe fast jede Woche zur Demo. Und auf Youtbe sehe ich dass es laufend Demos in so vielen Städten gibt. Bekommen die Politiker eigentlich mit, dass es überall so viele Proteste gibt?
Das dieser kommt, steht außer Frage.
Es geht jetzt nur noch darum, ein Märchen zu erfinden um Deutschland wieder einmal zum Zahlen zu bringen.
Siehe erster und zweiter WK. wurde uns von den Engländern und den Franzosen untergejubelt und wir zahlen heute noch!
Wissen Sie, wie man diesen Kriegswahnsinn beenden kann? Packen Sie alle Kriegstreiber mit ihren Familien, Kindern und Enkeln in einen Zug und schicken Sie sie an die Front in der Ukraine.
Ich greife mal ein sehr altes Thema auf. Es ist derzeit nirgendwo zu finden, weil es „euch“ ja nicht interessiert, schon gar nicht die „TRUMP!, TRUMP!“-Meute. Die Islamisierung der USA.
Dearborn Michigan. Die erste Stadt der USA, in denen der Gebetsruf über Lautsprecher erschallt, ab 05:30Uhr. Die lokale Polizei betreibt seit fast 20 Jahren Terrortaktiken gegen jene, die auch nur darüber aufklären wollen. Verhaftungen von Reportern (natürlich nicht „Qualitätsmedien“), um an die Heimatanschriften der Leute zu kommen, im werden im Video erwähnt. Ebenso, daß sie das schon 2008 gemacht haben, es die Amis natürlich nicht interessiert hat, die gleiche desinteressierten Schafe jetzt aber total überrascht sind, wenn sie doch was mitbekommen. Hmmm, woher kommt mir das bekannt vor? Ach ja, exakt das gleiche was ich mit „euch“ erlebt habe, sogar das Jahr paßt. Der beste Part ist aber, daß die liebenswürdigen Moslems einfach die Töchter abschlachten, die Polizei dies weis, nichts macht und die „Qualitätsmedien“ es ignorieren.
So, warum ich das bringe? Weil „ihr“ mir, über Jahre hinweg, immer und immer wieder damit ankamt, daß es den USA ja soooooooooo gut geht, weil es dort ja „keine Islamisierung gäbe“. Gegenrede durch mich war, wie üblich, völlig sinnlos! Insbesondere in den Jahren Trump 1.0 war das schlimm, aber auch unter Islam-Obama schon vorhanden. Ist halt immer unmöglich gewesen zu googeln, wie viele Moslems offiziell schon die USA eingefallen sind, all die Jahre über und dann zu verstehen, wo die Reise hingeht, wenn man es z.B. mit der BRD ins Verhältnis setzt. Derzeit sollen es 4,5 Mio sein, was ich schlank auf ~10 Mio erhöhe, da offizielle Zahlen immer so vertrauenswürdig sind. Wenn da jetzt schon eine ganze Stadt so weit ist, was passiert wohl, wenn die USA verhältnismäßig die gleiche Anzahl Moslems wie die BRD hat (also BRD-Zahl x 4). 5,5 Mio offiziell in der BRD (also auch hier über 10 Mio tatsächlich) x 4. Sieht irgendwer Trump dagegen was machen? Warum wohl nicht …
Wer den 2. WK wie ich mit Jg. 1931 selbst erlebt hat (nicht nur aus „ERZÄHLUNGEN“), sehnt sich nicht wie die kriegsgeilen Blödmänner und Blödfrauen auf einen neuen KRIEG, der wahrscheinlich noch grausamer und vernichtender sein wird als alle vorher „angezettelten“ Kriege ! Offensichtlich ist für die heutigen ungläubigen Frankfurter-Schule-Generationen „Pearl Harbor“ oder „Hiroshima und Nagasaki“ mit unzähligen tausenden von Toten und Verwundeten schon zu weit weg, ihr Hirn kann nicht mehr so weit zurück denken ? Es scheint mir einfach unmöglich zu sein, dass ein ukrainischer CLOWN als Präsident ständig durch die westliche Welt reist, und die Millonen von EURO für seinen Krieg einsammelt ? Den erzwungenen SPENDERN wird erzählt, er verteidige die „Demokratie“ (welche ?) für alle die Spenderländer, ich habe sowas in meinem relativ langen Leben noch nie erlebt, dass ANDERE den KRIEG fremder Kriegstreiber und Beteiligter gerne und freudig bezahlen, allerdings von den abgetrotzden hohen Steuern anderer fleißiger Menschen, und sich dann dabei auch noch human und menschlich zu fühlen und zu gebärden ? Wieso ist diese Art der Demokraie so menschlich und schön ?
„Klimaschwindel, Genderwahn und Zerstörung der nationalen Identität“
War ist dafür- und wer ist dgegen?
(-;