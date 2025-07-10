Ukrainekrieg und der Great Reset

Bedenkt man die Verbissenheit und Kompromisslosigkeit, mit der der Ukrainekrieg von beiden Seiten geführt wird, so wird klar, dass es hier um viel mehr als nur um vier russische Oblaste in diesem Konflikt geht. Es geht um eine Weichenstellung, in welche Richtung sich der Planet hin entwickeln soll!
Von FRANK FERDINAND | Auf der einen Seite stehen die westlichen Eliten, die nach fünfhundertjähriger Dominanz ihren Führungsanspruch abgeben sollen und auf der anderen Seite der Rest der Welt, der sich die Gestaltung seiner Zukunft nicht von eben diesen etablierten westlichen Eliten vorschreiben lassen will. Vielleicht wird man diesen Konflikt eines Tages mit dem „Dreißig Jährigen Krieg“ vergleichen, der mit dem „Westfälischen Frieden“ endete, der das damalige Kerneuropa neu ordnete.
Das kuriose an diesem Konflikt ist, dass die BRICS-Staaten das in der westlichen Welt entwickelte marktwirtschaftliche, kapitalistische Konzept, zum Teil nach katastrophalen sozialistischen Experimenten, erfolgreich übernommen haben und dadurch die alte Welt wirtschaftlich eingeholt und teilweise überholt haben. Konsequenter Weise wollen die BRICS-Staaten die politische Dominanz des Wertewestens nicht länger dulden.
Dieser Konflikt hat aber noch eine weitere Dimension, die vielfach übersehen wird:
Die entwickelte kapitalistische Marktwirtschaft ist bekanntlich keineswegs ein Paradies auf Erden. Auch in den aufstrebenden, sich rapide entwickelten BRICS-Länder wie beispielsweise China machen sich kapitalistische Widersprüche bereits bemerkbar. Erwähnt seien zum Beispiel die 60 Millionen überflüssigen Wohnungen, die der Immobilienkonzern Evergrande in China errichtet hatte, oder die zig-Millionen Elektroautos, die in China auf Halde stehen und die man dringend nach Europa oder Amerika exportieren möchte, usw. usf. Da der Motor im Kapitalismus der Gewinn ist, ist ein Wirtschaftswachstum notwendig um diesen Gewinn zu erwirtschaften, der allerdings dann wieder zur Überproduktion und damit zur Rezession führt. Zur Überwindung der kapitalistischen Krisen hat noch niemand ein Patentrezept gefunden. Der von Karl Marx gepredigte Sozialismus mit dem Übergang zum Kommunismus ist in der Praxis überall gescheitert, weshalb sich dann die Kommunisten in China und der Sowjetunion von den Vorteilen der Marktwirtschaft überzeugen ließen.
Tyrannei des Geldadels statt Diktatur des Proletariats
Hingegen ist in den Ländern des Wertewestens eine schleichende Entwicklung in Richtung Sozialismus und Kommunismus feststellbar. Die treibenden Kräfte hinter dieser Entwicklung sind dabei die übermächtigen Kapitalsammelbecken wie beispielsweise BlackRock und alle anderen Fondverwalter. Insofern scheint sich also die Marx´sche Prognose, dass der Kapitalismus in den Kommunismus übergeht, zu bestätigen. Allerdings haben wir es im Wertewesten mit einer Art „Milliardärssozialismus“,, oder „Oligarchensozialismus“, jedenfalls nicht mit der Diktatur des Proletariats, sondern mit einer Tyrannei des Geldadels zu tun!
Das Geschäftskonzept dieser Akteure ist ganz einfach: Man schafft über die Kontrolle der Gesetzgebung, also durch eine Diktatur, einfach Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen, die bisher niemand brauchte. Bestes Beispiel ist der Klimaschwindel, der in der letzten Konsequenz den kompletten Umbau unserer gesamten Wirtschaft auf CO2-freie Produktion erzwingt und damit auf Jahrzehnte die Gewinne großer Konzerne sprudeln lassen soll. Ein weiteres Beispiel ist das Schüren von Pandemieängsten, die den Pharmakonzernen endlose Profite verschaffen sollen. Finanziert soll der ganze Unsinn über die Geldpresse, oder besser über die Einführung von Digitalgeld werden.
Gehirnwäsche und Massen-Migration
Um derartige Unsinnigkeiten auch durchsetzen zu können, ist eine totalitäre Gehirnwäsche der Bevölkerung notwendig. Die Bürger müssen von der Gefährlichkeit des an sich lebensnotwendigen CO2, oder von der tödlichen Gefahr, die von einem möglicher Weise nur herbeiphantasierten Virus ausgeht, überzeugt werden. Die Menschen müssen durch Propaganda komplett vertrottelt werden, damit sie auch wirklich jeden Unsinn glauben. Hilfreich ist dabei, wenn man eine Nation durch Zuwanderung in eine „Bevölkerung“ wandelt, in der durch die babylonische Sprachverwirrung jede Solidarität verschwindet, der Unterricht in den Schulen immer unmöglicher wird, die ganze normale Gesellschaft somit immer unwissender und der Einzelne umso leichter manipulierbar wird. Um diesen Konsumsklaven der Konzerne dann doch noch das Gefühl einer Restfreiheit zu verschaffen, stellt man das biologische Geschlecht zur Disposition und jeder darf sich aussuchen zu welchen, von hunderten Geschlechtern er jetzt gehört! Der Mensch wird zombifiziert und entmenscht. Es soll sich möglichst nur noch mit seiner Geschlechtlichkeit befassen und ist für etwas anderes auch gar nicht mehr brauchbar. Durch künstliche Intelligenz und Roboter soll er sowieso überflüssig werden. Er benötigt ein bedingungsloses Grundeinkommen und besitzt nichts. Reproduzieren sollen sich diese Zombiewesen sowieso nicht.
Dies ist das Grundkonzept des „Great Reset“, dass die Eliten des Wertewestens anstreben und das aber vom Rest der Welt nicht unbedingt geteilt wird.
Dieser, von den westlichen Eliten angestrebte „Oligarchensozialismus“ wäre dann wirklich das Ende der Geschichte, da die menschliche Evolution beendet werden würde. Es ist verständlich, dass andere Kulturen eine derartige Entwicklung ablehnen um sich ihre Menschlichkeit zu bewahren.
Umgekehrt wäre für die sklerotischen Eliten des Wertewestens die Weiterentwicklung der restlichen Menschheit eine tödliche Bedrohung, da der „Oligarchensozialismus“ mit der normalen Marktwirtschaft in anderen Weltpolen einfach nicht konkurrenzfähig wäre, da eine CO2-freie Wirtschaftsform wesentlich teurer sein wird, wie wir schon heute an den Energiepreisen nach der vielbesungenen Energiewende merken. Obendrein verliert eine Gesellschaft basierend auf dem „Oligarchensozialismus“ ihre Innovationskraft, wenn 99 Prozent der Bevölkerung durch ihren Mangel an Schulbildung hauptsächlich mit ihrer Sexualität und Sexspielen beschäftigt ist.
Der „Oligarchensozialismus“ kann also in einer multipolaren Welt mit anderen Weltpolen mit anderer wirtschaftlich und politischen Verfasstheit nicht koexistieren und muss deshalb die Multipolarität, oder eine Art von globalem Pluralismus als politisches Grundkonzept auf diesem Planeten mit allen Mitteln, das heißt also mit Krieg, verhindern!
Berlin. Hundert Tage sind vergangen, seit die schwarz-rote Merz-Koalition offiziell im Amt ist.
Viele Wähler sind inzwischen restlos desillusioniert und müssen einsehen, daß der versprochene Politikwechsel ausbleibt.
Die Merz-Regierung setzt die verfehlte Politik ihrer „Ampel“-Vorgänger nahtlos fort.
Merz, der antrat, um die AfD „zu halbieren“, hat sich als willenloser Vollstrecker der links-grünen Agenda entpuppt – und der AfD zu einem ungeahnten Höhenflug verholfen.
Die historische Bilanz für Kanzler Merz fällt freilich vernichtend aus. Schon nach den ersten hundert Tagen seiner Amtszeit wird er in die Annalen der Bundesrepublik eingehen als der Parteivorsitzende, der Merkels Zerstörungswerk vollendet; als Wahlbetrüger, der alle bisherigen Wendehälse und Opportunisten – vor allem aus den Reihen der Union – mühelos in den Schatten stellt; als Handlanger einer ungebrochenen links-woken Einheitsfront – und als beispielloser Versager, der den nächsten Generationen einen gigantischen Schuldenberg und eine Gesellschaft in Auflösung hinterläßt. ..ALLES LESEN !!
Wie ich seit Jahre sage, ist der Sözialüsmüs/Kömmünismüs ein verkappter Kapit.lismüs. Eine selbsternannte Föhrungsel.te mit dem Föhrer an der Spitze sperrt das ganze V.lk ein in eine bestimmte Zone, entaignet es, hindert es am Weglaufen -heute die Frage wohin im Westen, weil sie sich schon den gesamten Westen unterwörfen haben bzw. gekauft haben – und hält das ganze V.lk gleich arm, während diese selbsternannte Föhrungsel.te sich auf dem Rücken und auf Kosten des V.lkes die Taschen und Konten so maßlos füllen, dass Dagobert Duck dagegen nur wie ein kleiner Taschendieb wirkt.
Jede/r ehrliche/r PsüchoanalytikerIn käme bei einer ehrlichen Analyse all diesen Nimmersatten im Kontrollw.hn, der Mittel zum Zweck dieses m. A. n. Räubzüges ist, zu einem Befund pathologisch hochgradiger Psüchopathie des W.hnsinns – wie PsüchoanalytikerInnen dieses m. A. n. Krankheitsbild fachlich exakt benennen kann ich nicht sagen, aber erstlich und letztlich kommt es auf dasselbe ‚raus.
Meiner Ansicht nach.
Der Military Complex, eine Corporate Trillionen-Maschine mit weltweiter unfreiwilliger (People) Beteiligung, wie wir gelernt haben, braucht zum Überleben Kriege. Das Geld fließt ins heilig Ländle zur Verwirklichung der „religiösen“ Träume oder vlt. doch nur in Billionaires Taschen von uns übergeordneten Spezies ? Auf jeden Fall wurden gut die Epsteinfiles rausgenommen aus allem, da dort wahrscheinlich die meisten der Partizipierenden benannt sind. Und Hauptsache, als Nebeneffekt, endlich Länder zerstört, ganz vorne D, GB und auch US, Australien, der verhaßte Westen, dem sie alles an Patenten, Ingenieuren und Firmen BIS HEUTE klauen. „Generals“ haben ganze Arbeit geleistet, gegen einen Feind, den ihnen das Mind-Controll-Kabuki-Theater vorgespielt hat. Hoffentlich fahren Sie bald alle zur Hölle, auf den Planeten, den Jeff Bezos schon gemütlich eingerichtet hat mit Elon, Peter und den Jerry-Larrys.
Daniel Cohn-Bendit (richtiger Name: Kuron Mod[el]zelewski; Lebensrune.png 4. April 1945 in Montauban, Frankreich),
jüdischer mehrstaatiger Politiker (Bündnis 90/Die Grünen und Les Verts) und Publizist.
Von 1994 bis 2014 war er Mitglied des Europäischen Parlaments
.
„Die multikulturelle Gesellschaft ist hart, schnell, grausam und wenig solidarisch, sie ist von beträchtlichen sozialen Ungleichgewichten geprägt und kennt Modernisierungsgewinner ebenso wie Modernisierungsverlierer, sie hat die Tendenz, in eine Vielzahl von Gruppen und Gemeinschaften auseinanderzustreben sowie die Verbindlichkeit ihrer Werte einzubüßen.“
„Dieser Konflikt hat aber noch eine weitere Dimension, die vielfach übersehen wird:“
Stimmt! Es hat sogar eine eschatalogische dimension worüber sehr wenige leute sprechen nämlich das es ein krieg ist die sich abspielt zwischen verschiedene jüdische gruppierungen: die Chabab-Lubavitch. Und darum geht es! Das sind die wirkliche gründe. Alles andere ist nur blablabla…
„
Da nun die halbe WELT ganz bewußt in diesen „regionalen KONFLIKT“ hinein gezogen wird, stellt sich die berechtigte Frage, wie soll es damit weiter gehen ? Eine Seite des KRIEGSFÜHRENDEN belastet mindestens die westlichen GUTMENSCHEN-REGIERUNGEN, nicht die dahinter belasteten Völker – die haben längst die SCHNAUZE so voll von diesen schauspielenden WANDERGESELLEN, der heute hier und morgen dort ist, aber immer mit dem Schwingen seiner MORALKEULE für die BESUCHTEN. Ist ein Land beteiligt oder nicht, seine ständige Präsenz zerstört auch den FRIEDEN zwischen diesen VÖLKERN. Es wird allerhöchste Zeit, ihm den GELD,- und WAFFENHAHN zuzudrehen. Den Quatsch der Verteidigung „unserer“ DEMOKRATIE glaubt kein normaler Mensch mehr, den seine eignen ARBEITSLEISTUNG wird dadurch zusätzlich ohne wirklichen SINN belastet.
Meine Meinung ist, dass das ein umfassendes Bild abgibt – bis auf die Bildung.
In meinem Umfeld sind leider die Menschen, die durch die Universität durchmarschiert sind und somit die meiste „Bildung“ erfahren haben, leider die Deppen, die eher alles mittragen. Während hier die Landwirte mit Bezug zu Boden und zur Natur (und vielleicht auch die schon länger durch die Instanzen drangsalierten Menschen) kritischer sind und das hinterfragen. Meist ungeimpft und die die über die CO²- Panik lachen (und da zähle ich auch unseren Kaminkehrer dazu.)
Auch z. B. Supermarktangestellte sind da m. A. n. weitaus wacher und heller als all diese m. A. n. Pseudointälläktuällen, die meinen die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben und das R.cht zu haben, anderen ihre Sicht aufzuoktroyieren, da auch diese täglich mit den Auswirkungen dieses m. A. n. W.hnsinns zu tun haben. Im Grunde wissen alle, die noch ihre 5 Sinne oder auch mehr beieinander haben nebst gesundem Hausverstand was hier abgeht.
Meiner Ansicht nach.