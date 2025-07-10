Putin warnt Merz-Regierung vor „bitterem Ende“ + Schwere Krawalle: Georgien macht EU für Unruhen verantwortlich + Der deutsche Sozialstaat verliert seine Zähne + Der irre Vaterschaftsskandal mit Migranten

+++

Bundesweite Gewaltzunahme an Schulen – ein Wahrnehmungsfehler?

Das ist schnell beantwortet: Mit Sicherheit nicht, denn die Polizeistatistik belegt den Trend klar. Sie zeigt, dass die Anzahl der Gewalttaten auf Pausenhöfen und in Klassenzimmern deutlich gestiegen ist.

Vor dem Hintergrund, dass sich die Gewaltzahlen in einigen Bundesländern innerhalb von zwei Jahren bis 2024 um mehr als 60 Prozent erhöht haben, mutet es geradezu bizarr an, wenn Sachsens Kultusminister Conrad Clemens ausgerechnet Rechtsextremismus als größte gesellschaftliche Herausforderung an den Schulen erkannt haben will.

Clemens, der dem Machterhaltungsverein namens CDU angehört und auf dem linken Auge blind zu sein scheint, sieht offensichtlich angesichts der im Osten bevorstehenden Landtagswahlen 2026 in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern dringend Bedarf, zumindest in seinem Beritt ein Ablenkungsmanöver zu fahren.

[…]

Erfasst wurden Delikte wie Bedrohung, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, räuberische Erpressung bis hin zur leichten Körperverletzung; unglaubliche 28.760 Gewalttaten gab es an deutschen Schulen, 2022 waren es 20.979.

[…]

Der imaginierte Rechtsextremismus und der aufopferungsvolle, mit sehr viel Steuergeld finanzierte Kampf der „wahren Demokraten“ gegen inszenierten Faschismus, Rassismus und die ganz besonders schlimme Trans-Feindlichkeit dient allerdings in nahezu 100 Prozent der Fälle ausschließlich der Selbstpräsentation als „Krieger des Lichts“ gegen die Bösen. Weiterlesen auf PI-news. net

+++

Putin warnt Merz-Regierung vor „bitterem Ende“

Auf dem diesjährigen Valdai-Forum griff Putin jetzt die „europäischen Provokateure“ an, warb für die multipolare Welt und reichte Trump erneut die Hand.

Der russische Präsident nahm besonders die europäischen Führer aufs Korn u. empfahl ihnen, ihre internen Probleme zu lösen, statt Feindbilder zu bauen – Schulden, Migration, Gewalt auf den Straßen, extremistische Gruppen, Wirtschaftskrise.

Er schlug auch versöhnliche Töne an. Allerdings stellte Putin auch klar:

„Wenn unsere Staatlichkeit in Gefahr gerät, dann antworten wir sehr schnell. Provozieren Sie uns bitte nicht! Letztendlich kommt ein bitteres Ende für die Provokateure selbst.“

Die Ausführungen von Präsident Putin hat UNSER MITTEEUROPA in einer 3-teiligen Serie wiedergegeben.

+++

Schwere Krawalle: Georgien macht EU für Unruhen verantwortlich

In der georgischen Hauptstadt Tiflis ist es am Samstagabend zu schweren Ausschreitungen gekommen.

[…]

Der georgische Premierminister Irakli Kobachidse erklärte, der EU-Botschafter in Tiflis, Pawel Herczynski, sei für die aktuellen Unruhen in Tiflis verantwortlich.

„Sie wissen, dass einige Ausländer, darunter auch der EU-Vertreter, den Versuch, die verfassungsmäßige Ordnung zu stürzen, direkt unterstützt haben.“

Opposition und Demonstranten werfen der Regierung in Tiflis lau AFP vor, „sich Russland anzunähern und sich von der EU und ihren demokratischen Standards abzuwenden“. Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

+++

Unbekannte Täter stecken Moschee in Brand

Nach dem Anschlag auf eine Synagoge kam es in England nun zu einem Angriff auf eine Moschee. Die Polizei geht von einem Hassverbrechen aus.

Erst vor wenigen Tagen kam es im nordenglischen Manchester zu einem Anschlag auf eine Synagoge – zwei Menschen starben. Am Samstagabend ereignete sich dann der nächste Vorfall. Dieses Mal war das Angriffsziel eine Moschee in der südenglischen Stadt Peacehaven.

[…]

Aktuell laufen in der Causa die Ermittlungen. Die Polizei geht derzeit von einem Hassverbrechen aus. Weiterlesen auf heute.at

+++

UK: Palantir steigt nicht in Einführung digitaler Ausweise ein

Neuer Schlag für Keir Starmer: Großes Unternehmen schließt Unterstützung der Labour-Partei bei der Einführung digitaler Ausweise aus, weil „sie keine öffentliche Unterstützung haben“

Ein großes Softwareunternehmen hat es ausgeschlossen, die Regierung bei der Einführung digitaler Personalausweise zu unterstützen, nachdem es darauf hingewiesen hatte, dass es keine öffentliche Unterstützung habe.

Louis Mosley, der britische Chef von Palantir Technologies, wies darauf hin, dass im Wahlprogramm der Labour Party vor den Parlamentswahlen im vergangenen Jahr ein solches Programm nicht erwähnt wurde. Er sagte, es gebe keine „eindeutige, überwältigende öffentliche Unterstützung an der Wahlurne“ für digitale Personalausweise und fügte hinzu, Palantir werde sich nicht um Aufträge im Zusammenhang mit dem Programm bewerben. Via dailymail.co.uk

+++

Der irre Vaterschaftsskandal: Migranten erschleichen sich Aufenthaltstitel, deutsche Staatsbürgerschaft und Sozialgeld

Sieben Männer, 122 Kinder – und eine Menge Aufenthaltstitel in Dortmund

In Dortmund haben sieben Männer die Vaterschaft für rund 122 Kinder anerkannt, die nicht ihre eigenen sind. Wie die Welt am Sonntag exklusiv berichtet, handelt es sich dabei um einen Systemmissbrauch, der den deutschen Staat Millionen kostet und Migrantinnen in die Prostitution treibt. Behörden sprechen dabei von organisierten Netzwerken aus Westafrika, die mit gefälschten Vaterschaftsanerkennungen Aufenthaltstitel und Sozialleistungen erschleichen.

Der Skandal kam 2024 ans Licht, als „Mr. Cash Money“, ein eingebürgerter Nigerianer aus Dortmund, in den sozialen Medien mit Geldscheinen und Luxusautos prahlte. Jonathan A. hatte die Vaterschaft für 24 Kinder von Afrikanerinnen anerkannt. Solche Fälle sind jedoch keine Einzelfälle: Allein in Dortmund gibt es mehr als ein halbes Dutzend ähnlicher „Familienbetriebe“. Die zuständige Bezirksregierung Arnsberg erklärte auf Anfrage von der Welt: „Derzeit sind in Dortmund sieben Väter mit circa 122 Vaterschaftsanerkennungen bekannt.“ Gegen einige liefen noch Ermittlungen. Weiterlesen auf nius.de

+++

Der deutsche Sozialstaat verliert seine Zähne

Zahnbehandlungen, Zahnersatz und Kieferorthopädie könnten so aus dem solidarischen System verschwinden und in ein Zwei-Klassen-Modell überführt werden. Der Wirtschaftsrat der CDU treibt diesen Kurs mit Nachdruck voran.

[…]

Hinter den Vorschlägen steckt mehr als haushaltspolitische Mathematik. Der Wirtschaftsrat fordert einen „Kurswechsel hin zu mehr Eigenverantwortung“ und sieht das Umlageverfahren der Sozialversicherung als aufgebläht an.

[…]

Die Folgen wären gravierend. Wird Zahnersatz oder Kieferorthopädie zur Privatsache, wächst die Kluft im Zugang zur Versorgung. Gutverdienende (und Beamte) könnten sich hochwertige Behandlungen problemlos leisten, während Familien mit kleinem Einkommen gezwungen wären, minderwertige Lösungen zu akzeptieren oder notwendige Eingriffe zu verschieben. (…)

Die Öffentlichkeit sollte diese Pläne sehr ernst nehmen. Sie sind kein bloßer Debattenbeitrag, sondern Ausdruck einer politischen Stoßrichtung, die auf eine Reduktion solidarischer Prinzipien hinausläuft. Via alexander-wallasch.de

+++

Deutschland ist nicht sicher – wir leben mit mehr gefährlichen Straftätern, als wir uns vorstellen können

Deutschland ist nicht sicherer geworden, sagt der Gerichtspsychiater Frank @Urbaniok, der über 25 Jahre mit Gewalt- und Sexualstraftätern gearbeitet hat.

Im Interview spricht er über Desinformation bezüglich Ausländerkriminalität, riskante Entlassungen und systematische Fehler… pic.twitter.com/WDy1qxyReP — Jasmin Kosubek (@JasminKosubek) October 5, 2025

+++

30 Prozent aller Flüge im Januar: Ryanair streicht Winterflugplan zusammen

Ryanair plant im Winterflugplan 2025 erhebliche Kürzungen ab fast allen deutschen Flughäfen. Deutschlandweit sinken die Ryanair-Flüge im November um vier, im Dezember um sechs und im Januar um 30 Prozent.

Ryanair-Chef Michael O’Leary kritisiert seit langem das strikte Nachtflugverbot am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER), da es oft dazu führt, dass Ryanair-Flüge nicht in Berlin landen dürfen und stattdessen nach Hannover umgeleitet werden müssen. Die zuständige Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg (LuBB) weist die Vorwürfe als „absolut lächerlich“ zurück und bezeichnet Ryanair als „Outlaw“, da sie sich streng an das zwischen Mitternacht und 5 Uhr geltende Start- und Landeverbot für Linienflüge hält, das dem Schutz der Anwohner dienen soll. Weiterlesen auf apollo-news.net

+++ REALSATIRE +++

+++

