Achtung Reichelt! – SOS-Demokratie: Sie wollen die totale Kontrolle – Chat-Überwachung!

JULIAN REICHELT | Mit der Chat-Kontrolle möchte die EU ein Gesetz verabschieden, das es erlaubt, alle Nachrichten von einer Künstlichen Intelligenz VOR der Verschlüsselung auf nicht erlaubte Inhalte zu scannen.
Uns steht damit nicht weniger als einer der größten Angriffe auf unsere Grundrechte bevor, den man sich überhaupt vorstellen kann. Ein Staat, der alles mitliest, alles auswertet, alles durchsucht und analysiert, was Sie für den Rest Ihres Lebens in Ihr Telefon tippen und per Messenger schreiben, will die totale Überwachung.
Unter welchem eigentlich lobenswerten Vorwand die EU all unsere Nachrichten lesen möchte und warum dieser vollkommen unschlüssig ist, erfahren Sie in dieser Folge „Achtung, Reichelt!“, in der auch Staranwalt und Held der Meinungsfreiheit, Joachim Steinhöfel, das Gesetzesvorhaben einordnen wird.
