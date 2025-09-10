Kein Haftbefehl trotz 13 Messerstichen auf Bürgermeisterin

+ Trump senkt Flüchtlingsaufnahme um 90 Prozent + Putin hebt den Hammer: Eine Billion West-Vermögen eingefroren + Frankreich steuert auf den Abgrund zu + Was sie jetzt über die drohende Chatkontrolle wissen müssen + Kanada verwandelt sein Sterbehilfe-System in eine Organbeschaffungskette +

HERDECKE: Angriff auf Bürgermeisterin – Kein Haftbefehl trotz 13 Messerstichen

Nach dem blutigen Messerangriff auf Herdeckes Bürgermeisterin Iris Stalzer verdichtet sich der Verdacht gegen ihre 17jährige Adoptivtochter. Die Politikerin selbst belastete das Mädchen schwer – und im Haus fanden Ermittler eindeutige Spuren. Dennoch bleiben beide Adoptivkinder auf freiem Fuß.

Die bei einem Messerangriff schwer verletzte Bürgermeisterin des nordrhein-westfälischen Herdecke, Iris Stalzer (SPD), hat ihre 17-jährige Adoptivtochter gegenüber der Polizei schwer belastet. Zudem sollen die mutmaßlichen Tatwaffen, zwei Messer, im Kinderzimmer des 15jährigen Adoptivsohns gefunden worden sein, berichtet die Bild.

Da die Staatsanwaltschaft die Tat nicht als versuchtes Tötungsdelikt, sondern als gefährliche Körperverletzung einstuft, hat sie keinen Haftbefehl beantragt. Insgesamt sei 13mal auf die 57jährige Politikerin eingestochen worden. Die beiden Jugendlichen sollen zudem bereits im Laufe des Mittwochs aus dem Polizeigewahrsam entlassen werden. Anschließend werden sie an ein Jugendamt weitergeleitet. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Anm.: Haben die Adoptivkinder etwa einen Migrationshintergrund? Das könnte diese unverständliche Vorgangsweise erklären.

Trump senkt Flüchtlingsaufnahme um 90 Prozent – die EU kann es sich nicht erklären

Während Washington handelt, steht Brüssel fassungslos daneben. Präsident Donald Trump reduziert die Zahl der Flüchtlinge, die 2026 über das U.S. Refugee Resettlement Program aufgenommen werden, auf nur 7.500 Personen – den niedrigsten Wert seit den 1980er-Jahren. Damit zeigt er, dass konsequente Migrationspolitik möglich ist, wenn der politische Wille vorhanden ist.

In der Europäischen Union herrscht dagegen offenes Unverständnis über die eigene Handlungsunfähigkeit. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte vor ein paar Monaten in einer Pressekonferenz entlarvend: „Wir können es unseren Bürgern nicht erklären.“ Weiterlesen auf report24.news

Putin hebt den Hammer: Eine Billion West-Vermögen eingefroren

Russlands Präsident Wladimir Putin hat per Dekret die Verstaatlichung westlicher Vermögen erlaubt. Der Wert dieser Vermögen beläuft sich auf ein Mehrfaches der russischen Währungsreserven, die derzeit in Europa eingefroren sind.

Damit reagiert der russische Präsident auf die schamlose Ankündigung von Kanzler Friedrich Merz mit russischem Geld den Krieg in der Ukraine weiter zu finanzieren.

Der Inhalt von Wladimir Putins Waldai-Rede (nachzulesen auf UNSER MITTELEUROPA) und die damit verbundenen Ereignisse deuten klar darauf hin, dass die Geduld und das Vertrauen des Kremls in die Diplomatie mit dem Westen, genauer, mit Europa, erschöpft sind. Weiterlesen auf anonymousnews.org

Frankreich steuert auf den Abgrund zu – und die Eurokrise rückt näher

In Frankreich ist die nächste Regierung geplatzt. Mit dem Rücktritt des französischen Premierministers Sébastien Lecornu offenbart sich die Fragilität der europäischen Politik. Frankreich präsentiert die Blaupause, die zur nächsten Euro-Krise führen wird.

[…]

Frankreichs Kreditwürdigkeit wurde am 12. September 2025 von der Ratingagentur Fitch von „AA-“ auf „A+“ herabgestuft – der tiefste Stand in der Geschichte der Fünften Republik. Dieser Schritt reflektiert die zunehmende politische Instabilität, die das Land seit den Parlamentswahlen 2024 erschüttert. Via apollo-news.net

Ineos schließt deutsche Werke: „Europa begeht industriellen Selbstmord“

Der Chemieriese Ineos hat zwei Werke in Nordrhein-Westfalen geschlossen – und spricht offen von einem „Industriellen Selbstmord Europas“. Der britische Konzern begründet den Schritt mit massiven Standortnachteilen in der EU.

[…]

„Der Markt wird von emissionsreichen Importen überschwemmt“, warnte Dossett. „Das ist völlig untragbar und wird zu weiteren Schließungen, Arbeitsplatzverlusten und einer höheren Abhängigkeit führen, wenn nicht sofort Abhilfe geschaffen wird.“ Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Alles, was sie jetzt über die drohende Chatkontrolle wissen müssen

Was als Schlag gegen Kinderpornographie verkauft wird, droht in einem totalen Überwachungsstaat zu enden: Die von der Europäischen Union geplante Chatkontrolle.

Dafür sollen private Nachrichten, noch vor der Verschlüsselung gescannt werden. Aktuell bieten Messenger-Dienste wie WhatsApp eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung an. Das Unternehmen Signal kündigte bereits an, den europäischen Markt zu verlassen, sofern die EU-Maßnahme durchgesetzt wird.

“Wem Freiheit und ein vernünftiges Leben, wem vernünftige Kommunikation, wem ein soziales Leben am Herzen liegt, der muss sich mit allem, was er hat, dagegen verwahren, dass die EU-Kommission und ihr folgend die Nationalstaaten autokratische Systeme einführen, die wir sonst nur aus Diktaturen kennen.”

meint Wolfgang Kubicki. Weiterlesen auf nius.de

ÖSTERREICH: Postenschacher-Prozess – Geldstrafe für Wöginger

Im Postenschacher-Prozess stimmt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft einer Diversion zu. Der ÖVP-Klubobmann muss 44.000 Euro Strafe zahlen, gilt aber als unschuldig und nicht vorbestraft.

ÖVP-Klubobmann Wöginger verlässt das Straflandesgericht Linz mit einer außergerichtlichen Einigung. Wegen Amtsmissbrauchs angeklagt, räumte er erstmals Fehlverhalten ein. Via servusTV

Kanada verwandelt sein Sterbehilfe-System in eine Organbeschaffungskette

Ethiker warnen, dass die Entnahme von Organen von euthanasierten Patienten dazu führen könnte, dass Menschen unter Druck geraten, sich für den Tod zu entscheiden, damit ihre Organe von Personen mit besseren Heilungschancen verwendet werden können.

Das Herz eines 38-jährigen Kanadiers, der durch Sterbehilfe getötet wurde, wurde laut einem Bericht der National Post erfolgreich entnommen und einem 59-jährigen Amerikaner mit Herzversagen transplantiert. Dieser Fall verdeutlicht einen wachsenden Trend: die Entnahme von Organen aus den Körpern von Sterbehilfe-Opfern. Weiterlesen auf unchutnews.ch

„Wie man eine Gesellschaft zerstört“

Joana Cotar fasst zusammen

„Wie man eine Gesellschaft zerstört.“ Und das ist genau das, was grade in Deutschland passiert. pic.twitter.com/tFBtkDtHPj — Frqnk (@FrqnkSt) October 7, 2025

