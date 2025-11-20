Top-Ökonom Sinn: Klima-Ideologie „absurder als der Sozialismus!“

JULIAN REICHELT | Es ist eine neue Folge „Achtung, Reichelt!“ online. Diesmal geht es um Top-Ökonom Sinn: Klima-Ideologie „absurder als der Sozialismus!“ Der Ökonom Sinn entlarvt: Die deutsche Wirtschaft taumelt in die Katastrophe, seit sieben Jahren sinkt die Industrieproduktion, getrieben von ruinöser Klimapolitik und Sanktionen, die billige Energie und Rohstoffe blockieren.

Das Ergebnis ist Massendeindustrialisierung, Firmen, die ins Ausland fliehen. Das von der Deutschen Wirtschaft eingesparte CO2 wird von unseren Rivalen doppelt und dreifach ausgestoßen. Sinn, nennt das EU-Desaster gescheitert, Energie verteuert sich ohne das Klima überhaupt zu schützen, während Deutschland zum globalen Warnbeispiel wird. Es ist utopischer Idealismus wie beim Sozialismus, nur schlimmer: Null-Emissionen bis 2045 sorgen für aktive Verarmung im Land.

Die EU-Verbrennerverbote sind wie ein Herzinfarkt für die Wirtschaft. Merz müsste, wenn er das Wohl des Landes im Sinn hätte, die CO2-Verordnungen kippen, stattdessen täuscht er mit falschen Versprechen wie dem 5-Cent-Strompreis, der real 7,25 Cent kostet, und Firmen zu Habecks „Wind-weht-Waschen“-Wahn zwingt. Das ist Sabotage pur: Die Regierung lügt, während die Industrie kollabiert. Ob radikale Reformen das Land retten können oder unser Untergang besiegelt ist, erfahren Sie in dieser Folge „Achtung, Reichelt!“.

