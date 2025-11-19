„Politico“: Selenskyj unter Druck muss US-Friedensplan zustimmen

Das Weiße Haus beabsichtige noch diese Woche ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges abzuschließen, spätestens aber bis Ende November – wie „Politico“ berichtet. Die US-Regierung werde demnach Wolodymyr Selenskyj einen zuvor durchgesickerten 28-Punkte-Friedensplan als vollendetes Fait vorlegen.

Laut „Politicos“ Quellen sollen die Details des Plans von Steven Witkoff, Trumps Sondergesandter, und Kirill Dmitriev, dem russischen Hauptunterhändler, in den USA diskutiert worden sein. Das Schlussdokument soll voraussichtlich vom US-Armeeminister Daniel Driscoll dem ukrainischen Präsidenten in Kiew übergeben geben.

Laut anonym gehaltenen Beamten der US-Administration, stünden die Gespräche „am Rande eines großen Durchbruchs“. Eine Quelle weiter:

„Was wir der Ukraine anbieten, ist ein vernünftiges Angebot.“

Laut „Politico“ hätte aus Sicht Washingtons Zelenskyj aufgrund von Korruptionsfällen und dem militärischen Druck an der Frontlinie keinen wirklichen Spielraum mehr und wäre gezwungen, dem Abkommen zuzustimmen.

USA ignorieren EU-Position

„Um ehrlich zu sein, kümmern wir uns nicht um Europäer. Das Entscheidende ist, dass die Ukraine ja sagt.“

wie „Politico“ einen Beamten zitiert.

Washington glaube demnach, Kiew würde aufgrund der aktuellen Lage in der Ukraine davon zu überzeugen sein, das Abkommen als akzeptabel anzunehmen.

