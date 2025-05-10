UN Klima-Bankallianz stellt ihre Tätigkeit ein

Hamas bereit zur Freilassung aller israelischen Geiseln + Bundeswehr soll bei Abwehr von Drohnen helfen + Deutschland will Gasspeicher schließen + Frontalangriff auf Bürger: GroKo schafft Existenzminimum ab + Stress- und Müdigkeitsepidemie in Österreich

+++

Hamas bereit zur Freilassung aller israelischen Geiseln

Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas hat Teile des Plans von US-Präsident Donald Trump für eine Beendigung des Gaza-Kriegs akzeptiert. Darunter sei grundsätzlich die Freilassung aller Geiseln, teilte sie mit. (…)

US-Präsident Donald Trump begrüßte die Bereitschaft der radikalislamischen Hamas. Die Hamas sei offenbar „zu einem dauerhaften Frieden bereit“, schrieb Trump in seinem Onlinedienst Truth Social. „Israel muss nun sofort die Luftangriffe auf Gaza stoppen (…)

Die Zukunft des Gazastreifens und die „Grundrechte des palästinensischen Volkes“ müssten aber in einem „einheitlichen palästinensischen Rahmen behandelt werden“ (…)

Für den Wiederaufbau des in zwei Kriegsjahren weitgehend zerstörten Gebiets sind ein international finanzierter „Trump-Plan zur wirtschaftlichen Entwicklung“, Investitionen und eine Sonderwirtschaftszone geplant, um Arbeitsplätze zu schaffen.

Via n-tv.de

+++

Bundeswehr soll bei Abwehr von Drohnen helfen

Wie kann Deutschland sich vor Drohnen schützen, die den Luftraum verletzen? Bundesinnenminister Alexander Dobrindt spricht sich für schärfere Gesetze aus. Er möchte, dass die Bundeswehr Amtshilfe bei der Abwehr leisten darf. Bisher ist das Sache der Polizei von Bund und Ländern. (…)

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul mahnt zur Besonnenheit. „Verunsicherung zu verbreiten, ist genau das Ziel, das etwa Russland mit solchen Aktionen verfolgt“, sagte der CDU-Politiker der Nachrichtenagentur dpa. Die aktuelle Aufmerksamkeit beim Thema Drohnen könne auch Trittbrettfahrer anziehen. „Ich bin sicher: Nicht jede Drohne steuert der Kreml“

Via tagesschau.de

+++

Deutschland will Gasspeicher schließen – Europa riskiert neue Energieabhängigkeit

Zum Beginn der Heizsaison sorgt eine Meldung aus Deutschland für Unruhe: Der staatliche Energiekonzern Uniper hat beantragt, den drittgrößten deutschen Gasspeicher in Breitbrunn am Chiemsee stillzulegen – und das mitten in einer geopolitisch angespannten Versorgungslage. (…)

Die Lage betrifft nicht nur Deutschland, sondern auch Nachbarstaaten wie Österreich. Denn das Gasnetz in Mitteleuropa ist eng verflochten. Österreich verfügt zwar über eigene Kapazitäten – etwa die Speicher in Haidach (Salzburg) oder Baumgarten (Niederösterreich) –, doch auch diese stehen in direkter Verbindung mit deutschen Anlagen.

Weiterlesen auf statement.at

+++

Großbanken steigen aus: UN- Klima-Bankallianz stellt ihre Tätigkeit ein

Net Zero wird weltweit zu Grabe getragen. Nur Deutschland und Brüssel versuchen immer noch, das Klima zu retten.

Die Net-Zero Banking Alliance, eine von den Vereinten Nationen unterstützte Initiative, die sich für CO2-neutrale Investitionen von Banken einsetzt, gab am Freitag ihre sofortige Schließung bekannt – zu einer Zeit, in der die Klimaschutzverpflichtungen in den Vereinigten Staaten und Europa ins Stocken geraten sind.

Die NZBA wurde 2021 im Rahmen der Finanzinitiative des UN-Umweltprogramms ins Leben gerufen und hatte zum Ziel, Banken dazu zu bewegen, den CO2-Fußabdruck ihrer Kredite und Investitionen zu reduzieren und den Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft bis 2050 voranzutreiben.

Weiterlesen auf insiderpaper.com

+++

Frontalangriff auf Bürger: GroKo schafft Existenzminimum ab

Die Bundesregierung macht Ernst und will ein menschenwürdiges Existenzminimum abschaffen.

Wer nicht spurt oder nicht kann, wie verlangt, soll verhungern. Das ist der Kern eines geleakten Gesetzentwurfs der Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz für eine neue „Grundsicherung“. Damit sollen Behördenwillkür, Armut, Kriminalität und Abstiegsangst auf die Spitze getrieben, die Bürger diszipliniert und die Ausbeutung verschärft werden.

Weiterlesen unter anonymousnews.org

+++

Stress- und Müdigkeitsepidemie in Österreich

Die Österreicher sind chronisch gestresst und ermüdet. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung fühlt sich zumindest einmal pro Woche ausgelaugt.

Eine aktuelle repräsentative Umfrage zeigt kein gesundes Land: Stress und Erschöpfung sind für viele Österreicher alltägliche Begleiter. Ein Fünftel fühlt sich sogar täglich so. Österreich, eine gestresste Nation? Die Erhebung umfasst 1.026 Personen im Alter von 16 bis 85 Jahren und wurde von einem Pharmaunternehmen durchgeführt. Erschöpfung ist jedenfalls ein weit verbreiteter Zustand unter den Österreichern und trifft alle Gesellschaftsschichten. Als Faktoren werden Schlafmangel (56 Prozent), Stress (54 Prozent), mangelnde Bewegung (55 Prozent), Überforderung im Alltag (42 Prozent) und hoher Leistungsdruck (40 Prozent) angeführt. Darunter leidet das gesamte Leben; der Stress kommt oft aus dem Beruf, belastet aber dann auch das Privatleben.

Weiterlesen auf tkp.at

+++

Pfizer schließt 70-Milliarden-Dollar-Deal mit den USA, um sein katastrophales mRNA-Imperium auszubauen und die Arzneimittelpreise zu senken

Ein „wegweisendes Abkommen” gibt Pfizer die Möglichkeit, seine gescheiterte mRNA-Plattform auszubauen – und dabei eine Spur von Tod und Zerstörung unter den Teppich zu kehren.

Pfizer prahlte: „Mit dieser Vereinbarung kann sich Pfizer voll und ganz auf die Entwicklung der nächsten Generation von Heilmitteln konzentrieren … in Bereichen wie Onkologie, Adipositas, Impfstoffe sowie Entzündungen und Immunologie.”

Nach katastrophalen Verletzungen, Todesfällen und Behinderungen im Zusammenhang mit seinen COVID-Produkten wird Pfizer nicht bestraft – sondern mit Schutz und Wachstum belohnt.

🚨BREAKING: Pfizer Strikes $70 Billion Deal with U.S. to Expand Its Disastrous mRNA Empire, Lower Drug Prices A “landmark agreement” gives Pfizer cover to expand its failed mRNA platform — sweeping a trail of death and destruction under the rug. Pfizer bragged: “With this… https://t.co/tEolPDlpVv pic.twitter.com/Cc8icfdggG — Nicolas Hulscher, MPH (@NicHulscher) September 30, 2025

+++ SATIRE +++

