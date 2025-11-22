US-Präsident Trump zufolge seit bis Donnerstag eine gute Frist für die Ukraine, um den von den USA unterstützten Friedensvorschlag zur Beendigung des Krieges mit Russland zu akzeptieren. – worüber Trump in der „Fox“-Radiosendung „The Brian Kilmeade Show“, zitiert von „UNIAN“- gestern Freitag sprach.

„Ich habe viele Fristen gesetzt, aber wenn es gut läuft, verlängern wir sie meistens. Aber wir denken, Donnerstag ist der richtige Zeitpunkt.„

– so Trump. Auf die Frage, ob die Ukraine Gebiete aufgeben solle, die Russland noch nicht besetzt habe, wie den gesamten Donbas, antwortete Trump antwortete: Kiew werde bald noch mehr Territorium verlieren.

Nach Trumps Meinung strebt der russische Präsident Putin keinen weiteren Krieg an. Die Russen stellen demnach keine Bedrohung für die baltischen Staaten oder andere europäische Länder dar.

„Sie wollen keinen weiteren Krieg. Sie verbüßen jetzt die Strafe.„

so Trump ominös. Die Sanktionen gegen russisches Öl plane er aber nicht aufzuheben. Außerdem kündigte er in naher Zukunft neue, „sehr starke“ Strafmaßnahmen gegen Russland an.

