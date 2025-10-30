ÖSTERREICH: Verlierer-Ampel sägt an der Neutralität

Es ist mehr als ärgerlich, wenn etwa im ORF oder vor allem bei der Partei NEOS, die die Außenministerin stellt, die Neutralität laufend infrage gestellt wird.

Wenn 80 Prozent der Bevölkerung zurecht die Neutralität wollen, fragt man sich, welches Demokratieverständnis Leute haben, die statt darüber nachzudenken, wie die Neutralität gestärkt werden kann, diese infrage stellen und teilweise sogar darüber nachdenken, ob Österreich der NATO beitreten sollte.

Sind alle verrückt geworden?

Das im Verfassungsrang stehende Neutralitätsgesetz vom 5. November 1955 legt fest, dass Österreich zum Zwecke der Unverletzlichkeit seines Gebietes aus freien Stücken seine immerwährende Neutralität erklärt.

Weiter heißt es darin: „Österreich wird diese mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln aufrechterhalten und verteidigen.”

Zuletzt wird Österreich in aller Zukunft keinen militärischen Bündnissen beitreten und die Errichtung militärischer Stützpunkte fremder Staaten auf seinem Gebiet nicht zulassen.

Erst jetzt beginnt man endlich, die militärische Verteidigung zu modernisieren und dem Bundesheer eine glaubhafte Landesverteidigung zu ermöglichen. Schon der Vorgänger der heutigen österreichischen Außenministerin hat sich in seinem ständigen peinlichen Bemühen, sich der EU anzubiedern, die Neutralität außen vorgelassen.

Die jetzige Außenministerin Beate Meinl-Reisinger, deren außenpolitische Erfahrung nicht existent ist und deren Fingerspitzengefühl, das in einem so sensiblen Gebiet nötig ist, gegen Null geht, ist unerträglich.

Dass sie etwa am Ausseer Kirtag wie eine Fünfzehnjährige herumhüpft und gleichzeitig in ukrainischer Tracht drei Mal (!!!) in der Ukraine war, aber, soweit wir wissen, kein einziges Mal den wichtigsten Partner unseres seinerzeitigen Staatsvertrags, Russland, besucht hat, spricht Bände.

Längst hätte man den vier Signatarstaaten des Staatsvertrags, der Österreich die Freiheit brachte – Russland, die USA, Großbritannien und Frankreich – notifizieren müssen, dass die von uns versprochene und legistisch festgelegte Neutralität selbstverständlich auch in Zukunft unverändert bestehen wird. Auch die Aussage, wir seien zwar militärisch neutral, aber nicht politisch, ist schwer verständlich.

Dass man seine Meinung haben kann, ist selbstverständlich. Dass man jedoch „politisch“ nicht neutral ist, ist weniger verständlich.

Was bedeutet das eigentlich? Damit kann wohl kaum gemeint sein, dass man politisch nur die eine Seite und nicht die andere sieht. So sieht es jedoch die österreichische Außenpolitik.

Natürlich sind wir gegen den Krieg in der Ukraine, genauso wie wir den Ungarn im Jahr 1956 und den Tschechen im Jahr 1968 in größtem Maße geholfen haben. Das hat die Sowjets zwar nicht gefreut, aber niemand ist auf die Idee gekommen, die österreichische Neutralität infrage zu stellen.

Heute ist das Ergebnis der sogenannten österreichischen Neutralitätspolitik, dass die Russen, die sich immer korrekt gegenüber Österreich verhalten haben, Österreich als Feindstaat werten (siehe die letzten Aussagen von Medwedew).

In Europa ist Viktor Orbán derjenige, der nicht nur versteht, worum es geht, sondern auch entsprechend handelt. Anstatt eine enge Verbindung mit ihm einzugehen, wie es für Österreich auch aufgrund seiner Geschichte richtig und notwendig wäre, kritisiert man ständig innerungarische Vorgänge, die uns überhaupt nichts angehen.

Österreich hat mit der letzten Regierung und auch mit dieser, die sich ja nicht wesentlich geändert hat, genug politischen Müll vor der Nase und sollte sich nicht wichtigmacherisch in andere Staaten einmischen. Dennoch dürfen wir optimistisch sein, denn der stetige Zuwachs nationalkonservativer Kräfte (FPÖ) gibt Hoffnung, dass bei Neuwahlen möglichst rasch eine völlig neue Situation eintreten wird: eine Politik mit Zielen und Strategien sowie deren Umsetzung. Vor allem muss die Bevölkerung gehört und danach gehandelt werden.

Dr. Norbert van Handel

29.10.2025, Steinerkirchen a.d. Traun

