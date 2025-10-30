Massenhafte Tiervernichtung: Das Märchen von der „Vogelgrippe-Pandemie“

+ NL-Wahl-Prognose: Wilders vermutlich nicht mehr stärkste Kraft + Netanjahu-Puppe am Galgen: Aktion in der Türkei sorgt für Empörung in Israel + Wegen Regenbogen-Flagge! Influencerin zurück nach Syrien + Zuwanderung: Erstmals österreichische Minderheit in Wiener Bezirk + Das Märchen von der Vogelgrippe-Pandemie +

+++

NL-Wahl-Prognose: Wilders vermutlich nicht mehr stärkste Kraft

DEN HAAG (dpa) – Die Partei Geert Wilders ist einer Prognose zufolge bei der Parlamentswahl in den Niederlanden nicht die stärkste Kraft geworden. Die erste Prognose sieht stattdessen die linksliberalen Demokraten 66 als Sieger, wie das niederländische Fernsehen nach Schließung der Wahllokale meldete.

Allerdings lägen beide Parteien sehr dicht beieinander, so dass sich das Ergebnis noch ändern könne. Die linksliberalen Demokraten 66 (D66) mit dem Spitzenkandidaten Rob Jetten können demnach mit 27 der insgesamt 150 Sitze im Parlament in Den Haag rechnen. Wilders kommt der Prognose zufolge auf 25 Sitze. Bei der letzten Wahl vor zwei Jahren war Wilders erstmals die Nummer 1 geworden, damals mit 37 Sitzen. Anders als damals hatten diesmal im Vorfeld der Wahl alle größeren Parteien eine Koalition mit ihm ausgeschlossen. Quelle: de.yahoo.com

+++

Traditionsunternehmen will fast jeden dritten Arbeitsplatz streichen – Entsetzen am Hauptsitz

Dank „Grünem Wirtschaftswunder“: Ein Traditionsunternehmen will fast jede dritte Stelle streichen. Die Produktion ist offenbar außen vor, das Entsetzen ist dennoch groß.

STUTTGART – Die Wirtschaftskrise hat im Südwesten in den vergangenen Monaten so einige alteingesessene Betriebe erreicht. Erst kürzlich wurde beispielsweise bekannt, dass ein Traditionsunternehmen die Produktion am Stammsitz einstellen und sie ins Ausland verlagern will. (USA und CHINA) Auch beim 1872 gegründeten Medizintechnik-Hersteller Leica Biosystems mit Sitz in Nußloch bei Heidelberg (Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg) macht sich die Lage bemerkbar. Das Unternehmen will deshalb in Bereichen außerhalb der Produktion fast jede dritte Stelle streichen. Quelle: merkur.de

+++

Israel greift Gaza an, 91 Tote: War es das mit der Waffenruhe?

Die am 10. Oktober beschlossene Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel wurde in der Nacht auf Mittwoch gebrochen.

Darum geht’s:

Keine 20 Tage hielt die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen.

In der Nacht auf Mittwoch kam es – gemäß israelischen Angaben als Antwort auf Beschuss durch die Hamas – zu einem großen Luftangriff auf Ziele im Gazastreifen.

91 Menschen sollen unbestätigten Angaben zufolge getötet worden sein.

Auch wenn Israel und die USA beteuern, die Waffenruhe werde fortgesetzt, stellt sich die Frage: War es das mit dem brüchigen Frieden?

Weiterlesen auf: 20min.ch

+++

Netanjahu-Puppe am Galgen: Aktion in der Türkei sorgt für Empörung in Israel

Eine Puppe in der Türkei, die den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu am Galgen darstellen soll, hat für Aufregung gesorgt.

Auf Bildern der regierungsnahen Zeitung Yeni Safak war eine Puppe zu sehen, die in der Schwarzmeerstadt Trabzon an einem Kran aufgehängt wurde. Darüber steht auf einem Plakat: „Todesstrafe für Netanjahu“. Aus dem Artikel ging nicht hervor, von wem die Aktion initiiert wurde.

Turkish academic creates model of hanged 🇮🇱PM Netanyahu, with a “Death Penalty” sign. Proudly aided by a state company. Turkish authorities have not disavowed this disgraceful behavior. In Erdoğan’s Turkey, hatred & antisemitism isn’t condemned. It’s celebrated. pic.twitter.com/19MALpzEEW — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 26, 2025

Das israelische Außenministerium schrieb in einem Post, ein türkischer Akademiker habe die Puppe erstellt, „stolz unterstützt von einem staatlichen Unternehmen“. Auf Anfrage erklärte eine Sprecherin des Ministeriums in Jerusalem, es handle sich um die Universität in Trabzon, die staatlich ist. Aus der Türkei lag zunächst keine Reaktion vor.

„Die türkischen Behörden haben sich von diesem beschämenden Verhalten nicht distanziert“, hieß es in dem Post des Außenministeriums weiter.

„In Erdogans Türkei wird Hass und Antisemitismus nicht verurteilt – sondern gefeiert.“

Weiterlesen auf kurier.at

+++

Wegen Regenbogen-Flagge! Influencerin zurück nach Syrien

Kopenhagen/Damaskus – Sie flüchtete aus ihrer vom Bürgerkrieg verwüsteten Heimat und wurde in Dänemark eine berühmte Influencerin – jetzt hat Salma Naddaf wegen Regenbogenfahnen an den Schulen ihrer Kinder Europa den Rücken gekehrt.

Die 36-jährige Naddaf (mehr als 10 Millionen Follower auf TikTok, Instagram und YouTube) hat laut einem Bericht der schwedischen Zeitung „Expressen“ Dänemark verlassen – und ist nach Syrien zurückgekehrt.

In einem emotionalen Video erklärte die Influencerin, die vor elf Jahren nach Dänemark geflüchtet war, warum sie ihre Koffer gepackt hat: „Meine Kinder sollten nicht an einem Ort aufwachsen, dessen Sitten und Traditionen unseren nicht ähneln.“ Der Auslöser: Pride-Flaggen an den Schulen ihrer Kinder! Für Naddaf war das Symbol der LGBTQ+-Bewegung ein Zeichen dafür, dass sich Europa von „traditionellen Werten“ entfernt habe. „Ich könnte es absolut nicht ertragen, dass meine Kinder in dieser Umgebung aufwachsen“, sagt sie unter Tränen in dem millionenfach geklickten Video. Weiterlesen auf bild.de

+++

Putin in Sorge: Die „Festung Moskau“ nimmt weiter Form an

Russland macht seine Hauptstadt zur Festung: Kiews Langstreckendrohnen zwingen Moskau zum massiven Ausbau der Luftabwehr.

Im vierten Jahr des Krieges schafft es die Ukraine immer wieder, mit Langstreckendrohnen empfindliche Angriffe auf das russische Staatsgebiet durchzuführen. Insbesondere Ölraffinerien stehen im Mittelpunkt der ukrainischen Drohnenattacken, deren Folge ein deutlicher Einbruch der russischen Wirtschaft war

[…]

Ein Kartierungsprojekt des Journalisten Mark Krutov zeigt zahlreiche Luftabwehrstellungen in und um Moskau – darunter auch mobile Einheiten sowie Tor-Systeme. Weiterlesen auf t-online.de

+++

Verschwörungstheorien: ein wesentlicher Faktor sei „das Vertrauen in die Institutionen, das Vertrauen in die Politik“

Rund 20 Prozent: In Österreich tendiert etwa jeder Fünfte zu „Verschwörungstheorien.“ Damit zählt Österreich zu den Ländern mit der geringsten Verbreitung von Verschwörungsmentalität, zeigt der „European Social Survey“.

Das Forschungsprojekt zeigt: Wer in Staaten mit Korruption oder geringer Demokratieerfahrung lebt, neigt eher zu solchen Erklärungsversuchen. In Österreich sind es demnach rund 20 Prozent. Zum Vergleich: In Schweden beträgt der Anteil dieser Personengruppe 7,2 Prozent, in Nordmazedonien 59,1 Prozent. Das Ländermittel beträgt 32,3 Prozent.

Ein wesentlicher Faktor sei „das Vertrauen in die Institutionen, das Vertrauen in die Politik“, erklärt der Politologe und Projekt-Initiator Reinhard Heinisch. „Und das ist in Österreich größer als anderswo.“ (JW)

18-Jähriger packt fremdes Kleinkind – Mutter verfolgt ihn und wird attackiert

Schockmoment in Berlin: Ein junger Mann spricht ein zweijähriges Kind an einer Pfütze an. Plötzlich schnappt der 18-Jährige sich das Kleinkind und rennt davon. Als die Mutter ihn stellt, schlägt er auf sie ein. Passanten und Polizei greifen ein.

Als die Mutter ihn einholte, soll er die Frau laut Polizei gegen eine Wand gedrückt und geschlagen haben, während er die Herausgabe des Kinds verweigerte. Nachdem Passanten auf die Situation aufmerksam wurden und die Beteiligten ansprachen, konnte die Mutter ihren Sohn jedoch an sich ziehen. Eine zufällig vorbeifahrende Streife der Bundespolizei nahm den 18-Jährigen fest. […] Der Verdächtige wurde inzwischen wegen „Verhaltensauffälligkeit“ zur psychiatrischen Begutachtung in ein Krankenhaus gebracht. […] Der zweijährige Junge blieb unverletzt, seine 29-jährige Mutter erlitt nach Polizeiangaben jedoch Gesichtsprellungen durch Schläge des 18-Jährigen. Quelle: welt.de

+++

Wien kürzt Sozialhilfe – NGOs laufen Sturm

Wien muss sparen – und dreht unter anderem bei der Mindestsicherung den Geldhahn zu. Für subsidiär Schutzberechtigte endet damit ab Jänner die bisherige Vollauszahlung. NGOs kritisieren die Maßnahme und protestieren lautstark.

Die Stadt Wien muss sparen – und das trifft nun auch das Sozialbudget. Nach Jahren großzügiger Praxis zieht die rot-pinke Stadtregierung eine harte Linie – subsidiär Schutzberechtigte erhalten ab Jänner nicht mehr die volle Mindestsicherung, sondern fallen – wie in den meisten Bundesländern – in die Grundversorgung zurück. Betroffen sind rund 10.000 Personen.

Laut Rathaus schlägt die Mindestsicherung mit rund 1,2 Milliarden Euro (!) jährlich zu Buche.

[…]

Stadt setzt auf Eigenverantwortung: Die Stadt verweist darauf, dass subsidiär Schutzberechtigte arbeiten dürfen – und somit ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten können. Genau das sei in Zeiten des Spardrucks notwendig: Wer bleiben darf, soll möglichst rasch in Beschäftigung kommen, statt dauerhaft von Sozialleistungen zu leben.

+++

Kampfjets über Taiwan: China schickt Trump eine klare Botschaft

Kurz vor einem Gipfel zwischen den Regierungschefs von China und den USA fuhr das chinesische Militär einmal mehr Manöver über Taiwan.

Wer in den letzten Tagen in Taiwan gen Himmel blickte, konnte mal wieder auf üble Gedanken kommen. Kampfflugzeuge aus Festlandchina schossen durch die Luft, drangen in den taiwanischen Luftraum ein. Und es waren solche, die prinzipiell auch Nuklearwaffen tragen können.

[…]

Das Timing dieser Militärmanöver, die – selbst wenn nur virtuell – offenbar eine Luftblockade Taiwans erprobt haben, ist brisant. Gen Ende dieser Woche soll sich Chinas Regierungschef Xi Jinping mit dem US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump treffen. Geplant ist das Treffen in Südkorea, wo beide Politiker im Zuge des APEC-Gipfels, einer Handelskonferenz von Pazifikanrainerstaaten, sein werden. Weiterlesen auf: abendblatt.de

+++

Einwanderung: Erstmals österreichische Minderheit in Wiener Bezirk – weitere folgen

Es ist passiert: Mit einem Ausländeranteil von 50,7 Prozent hat Wien mit Rudolfsheim-Fünfhaus seinen ersten Gemeindebezirk, in dem die österreichische Bevölkerung in der Minderheit ist.

Rudolfsheim-Fünfhaus ist der 15. Wiener Gemeindebezirk. Der Westbahnhof gehört dazu, die bekannte Einkaufsmeile „Lugner-City“ auch. An beiden Orten ist auf den ersten Blick erkennbar, was die neuesten Zahlen der Statistik Austria belegen. Die Österreicher sind in die Minderheit geraten, Deutsch als Muttersprache immer seltener vernehmbar. Der Bezirk ist der erste, der in Sachen Migration eine Schallmauer durchbrochen hat. Mit 50,7 Prozent Anteil haben hier Ausländer die Mehrheit übernommen.

Zum 1. Jänner 2015 lag der Anteil noch bei 45,6 Prozent. Doch infolge der großen Migrationswelle erhöhte sich dieser stetig weiter. Ähnliches gilt auch für den 20. Gemeindebezirk Brigittenau, wo die Zahl der Nicht-Österreicher im Verhältnis der Bevölkerung noch stärker zulegte. Er wuchs von 41,7 Prozent binnen zehn Jahren auf aktuell 49,9 Prozent. Knapp an der 50-Prozent-Marke sind auch die Bezirke Favoriten mit 48,8 Prozent und Margareten mit 48,7 Prozent angelangt. Weiterlesen auf statement.at

+++

Jens Spahn schließt eine Zusammenarbeit mit der AfD aus

„Ich wäre der Erste, den die AfD ihrer politischen Justiz zuführen würde“

+++

Massenhafte Tiervernichtung: Das Märchen von der „Vogelgrippe-Pandemie“

In Norddeutschland sind rund 100 Kraniche gestorben. Bei zwei Kranichen soll mittels PCR-Testung Vogelgrippe nachgewiesen worden sein. Prophylaktisch wird beim kleinsten Hinweis auf eine vermeintliche Vogelgrippe sofort massenhaft geschlachtet – ohne dass Tiere überhaupt krank sind.

Seit ein paar Wochen grassiert in Deutschland wieder einmal die sogenannte Vogelgrippe. RT DE berichtete darüber. In einem Betrieb in Baden-Württemberg wurden vorsorglich 15.000 Tiere getötet. Zwei Geflügelbetriebe im Landkreis Märkisch-Oderland planen diesbezüglich die Tötung von rund 85.000 Tieren. Während sich die einen offenbar mit der traurigen Tatsache von immer wiederkehrenden Vogelgrippen und den damit einhergehenden Massentötungen von Geflügel abgefunden haben, gibt es dazu aber auch kritische Stimmen.

“Die eingebildete Krankheit – Deutschland simuliert mal wieder die Vogelgrippe.”

[…]

Der investigative Journalist Gerhard Wisnewski ordnet das Vogelgrippe-Geschehen als Versuch der Panikmache in der Bevölkerung ein. Als Beispiel nennt er das Zitat des Virologen Alexander Kekulé im Bild-Artikel. Demzufolge habe Kekulé gewarnt: “Wenn es dem Virus gelingen sollte, sich an die menschlichen Andockstellen anzupassen, ist die nächste Pandemie so gut wie sicher.” Weiterlesen auf anonymousnews.org

+++

Im Auge des Hurrikan

Atemberaubende Aufnahmen aus Melissa, der Hurrikan der Kategorie 5. Ein Flugzeug schneidet durch das Auge des Sturms und zeigt den sogenannten „Stadioneffekt“.

Stunning footage from inside Melissa, now a category 5 hurricane. Plane slices through the eye of the storm, showing the so called „stadium effect“.pic.twitter.com/u1CHeWcJgN — All day Astronomy (@forallcurious) October 27, 2025

+++ ENERGIEWENDE ANDERSRUM +++

+++ PFLANZE vs. SPINNE +++

***

Und Deutschland 🇩🇪 sprengt seine Kühltürme!

Hier geht’s zu den Short News von gestern:

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.