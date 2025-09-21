+ EU-Putsch in Serbien: Zum Scheitern verurteilt + Die geheuchelten Tränen des Merz + ExxonMobil-CEO kritisiert EU-Klimaregeln + Vorzeige-Migrant mit Auszeichnung als antisemitischer Straftäter aufgeflogen + 124 mRNA-Impfstoffe in der Pipeline – und kaum einer redet darüber +

Ist die NATO zu lasch? Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets

Russland hat zuletzt mehrfach den Luftraum von NATO-Staaten verletzt. Analysten und Politiker wundern sich über die zaghaften Reaktionen darauf. Erste Stimmen fordern den konsequenten „Abschuss“ von russischen Eindringlingen – ansonsten würden noch heiklere Szenarien drohen.

„Entweder schießen wir russische Flugzeuge und Drohnen ab, die unseren Luftraum verletzen oder wir ergreifen andere Konsequenzen wie z.B. das Stornieren russischer Diplomatenvisa oder das Stoppen von Schiffen der Schattenflotte“, erklärte der renommierte Sicherheitsexperte Nico Lange in einem Posting auf der Plattform X. Weiterlesen auf krone.at https://www.krone.at/3903893

Anm. d. Red.: Man gewinnt den Eindruck, dass manche Kreise den 3. Weltkrieg kaum erwarten können.

NATO-Manöver auf Grönland – ausgerechnet USA fehlen: „Wird hier gar nicht weiter kommentiert“

Die NATO trainiert erstmals auf Grönland. Ausgerechnet Trumps US-Militär fehlte aber beim Manöver „Arctic Light“. Ein Zeichen?

Nuuk/München – Die NATO hat zum ersten Mal in und um Grönland ein Manöver abgehalten. Nur indirekt beteiligt waren aber ausgerechnet die USA. Das scheint bemerkenswert. Denn die Vereinigten Staaten betreiben nicht nur eine große Militärbasis auf der Insel. Präsident Donald Trump hat zuletzt auch immer wieder unverhohlen Besitzansprüche auf die zu Dänemark gehörende Insel erhoben – das Handeln der USA steht auf Grönland besonders im Fokus. Weiterlesen auf merkur.de

Neue Insa-Umfrage: AfD erreicht neues Allzeithoch

BERLIN – Die AfD hat ein neues Allzeithoch bei Meinungsumfragen von Insa erreichen können. Mit 26 Prozent neigen sogar ein Prozent mehr Wähler der AfD als der gegenwärtigen Kanzlerpartei CDU/CSU zu.

Die Union kommt in der aktuellen Insa-Sonntagsfrage für die Bild nur auf 25 Prozent. Die SPD legt leicht zu und erreicht 15 Prozent. Die Grünen fallen auf 11 Prozent. Die Linke verharrt bei ebenfalls 11 Prozent. BSW und FDP müssten mit vier oder drei Prozent draußen bleiben. Sie würden, wenn jetzt Bundestagswahl wäre, an der Fünfprozenthürde scheitern. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Umfrage-Hammer : Neuer Negativ-Rekord für Merz!

Heftige Umfrage-Klatsche für Friedrich Merz! Die Deutschen sind laut neuester INSA-Umfrage für BILD mit dem Kanzler so unzufrieden wie noch nie: 62 Prozent der Befragten bewerten seine Arbeit negativ, nur 26 Prozent sind noch zufrieden.

Auffällig: Anfang Juni verzeichnete der CDU-Chef noch einen deutlichen, wenn auch kurzen Stimmungsaufschwung. Seither rutscht der Trend ab – auf ein neues Rekord-Tief. Weiterlesen auf bild.de

Niederlande: Parlament stimmt für Antifa-Verbot

Nach Donald Trump fordert auch der niederländische Politiker Geert Wilders ein Antifa-Verbot. Ein Antrag wurde im Parlament angenommen.

In den Niederlanden ist ein Antrag des rechten Politikers Geert Wilders angenommen worden, der das Verbot der Bewegung Antifa fordert. In dem Antrag, dem sechs Parteien, darunter Wilders‘ Partei für die Freiheit (PVV) zustimmten, wird auf eine ähnliche Entscheidung von US-Präsident Donald Trump Bezug genommen. In den Niederlanden regiert eine konservative Koalition, der bis zum Juni auch Wilders PVV angehörte.

Im Antragstext heißt es: „Die Kammer stellt fest, dass die Vereinigten Staaten soeben beschlossen haben, Antifa als terroristische Organisation einzustufen und erwägt, dass auch in unserem Land Antifa-Zellen aktiv sind, die Politiker bedrohen, Versammlungen stören, Studenten und Journalisten einschüchtern und nicht davor zurückschrecken, Gewalt anzuwenden“. Weiterlesen auf t-online.de

EU-Putsch in Serbien: Zum Scheitern verurteilt

Serbiens Geheimdienste und Polizei, Russlands Auslandsnachrichtendienst SWR sowie diverse Experten sehen in den anhaltenden Unruhen in Serbien den Willen Brüssels, dort eine russophobe Marionettenregierung an die Macht zu putschen.

Dem bietet der Patriotismus der Serben und das gute Andenken an die Freundschaft mit Russland erfolgreich die Stirn. Die Europäische Union bereitet einen “serbischen Maidan” vor, berichtet Russlands Auslandsnachrichtendienst SWR.

Die jüngsten Unruhen in Serbien, an denen sich aktiv junge Menschen beteiligen, sind gemäß der Aufklärungsdaten des SWR größtenteils ein Produkt zersetzender Aktivitäten der EU. Ziel des europäischen liberalen Mainstreams ist es, eine gehorsame und Brüssel treue Führung an die Macht zu bringen, so der SWR. In Serbien jedoch erleide das vom Westen in vielen Ländern erfolgreich erprobte Szenario einer “Farbrevolution” Fehlfunktionen und sei im Scheitern begriffen, da in Serbiens Gesellschaft weiterhin starke patriotische Gefühle vorherrschten. Auch Experten sehen zwar stetig wachsenden Druck der EU auf Belgrad – doch eben auch interne Reserven, die Serbiens Regierung ermöglicht, die Kontrolle über das Land zu behalten. Weiterlesen auf anonymousnews.org

Italien stellt mit KI gefälschte Videos unter Strafe

Im Internet kursieren zunehmend Fake-Videos, die mit KI erstellt wurden. Als eines der ersten Länder verabschiedet Italien nun ein Gesetz dagegen. Es drohen bis zu fünf Jahre Haft.

Darum gehts

Italien führt ein Gesetz gegen gefälschte KI-Videos ein.

Wer solche Videos ohne Erlaubnis verbreitet, riskiert bis zu fünf Jahre Haft.

Oft sind Frauen und Prominente Opfer von pornografischem Material.

Italien ist das erste EU-Land mit einem solchen nationalen Rechtsrahmen.

In Italien kann die Verbreitung gefälschter Aufnahmen, die mit künstlicher Intelligenz (KI) erstellt wurden, künftig mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden. Das Parlament in Rom billigte mit klarer Mehrheit ein Rahmengesetz zum Umgang mit KI. Dazu gehört, dass Geschäftsleuten und Privatpersonen Gefängnis droht, wenn sie mit KI generierte Fotos und Videos in Umlauf bringen, ohne die Erlaubnis der gezeigten Personen zu haben. Weiterlesen auf 20mn.ch

Während Juden und Deutsche in Unsicherheit leben, weint der Kanzler um Sympathie: Die geheuchelten Tränen des Merz

Zweimal sprach der Bundeskanzler diese Woche vor jüdischen Zuhörern über die Lehren aus der Shoah. Gleichzeitig wird bekannt, dass neue deutsche Steuermillionen an den Holocaust-Leugner Mahmud Abbas fließen werden, weil Merz zugestimmt hat.

Die Signale, die Friedrich Merz an die Adresse Israels und der Juden in Deutschland aussendet, könnten widersprüchlicher nicht sein. Mal stellt er fest, dass Israel im Gazastreifen „die Drecksarbeit für uns alle“ erledigt, dann verurteilt er den Militäreinsatz als „völkerrechtswidrig“. Mal fordert er die Entwaffnung der Hamas, dann verhängt er ein Waffenembargo gegen den jüdischen Staat – keine Genehmigung für die Ausfuhr von Rüstungsgütern, die im Gaza-Krieg verwendet werden könnten.

Mal redet er von der Sicherheit Israels als deutsche Staatsräson, dann wirft er Israel vor, die „Eskalation“ in Gaza trage auch „zur Verschärfung gesellschaftlicher Konflikte in Deutschland und Europa bei“ – aus Angst, importierte Islamisten könnten bei uns für Ärger sorgen. Mal erklärt er, jüdisches Leben in Deutschland schützen zu wollen – und holt dann Antisemiten ins Land. Und schafft vor allem keine hinaus, selbst wenn sie die Juden in Deutschland (und nicht nur die) massiv gefährden. Weiterlesen auf nius.de

ExxonMobil-CEO kritisiert EU-Klimaregeln

Die in den ESG-Vorschriften der Europäischen Union vorgeschlagenen Strafen würden jedes Unternehmen in den Ruin treiben, sagte Darren Woods, CEO von ExxonMobil.

[…]

Diese Vorschriften und der „Kreuzzug” der EU in Richtung Netto-Null seien eine Bedrohung für das Handelsabkommen zwischen den USA und der EU. […]

Wir sind besorgt darüber, dass sie den Fertigungssektor zerstören und offen gesagt das Wirtschaftswachstum ersticken, das in erster Linie durch den Wunsch und die Bemühungen angetrieben wird, Öl und Gas als Mittel zur Bekämpfung des Klimawandels zu verbieten. Weiterlesen auf tkp.at

Peinlich: Vorzeige-Migrant mit Auszeichnung als antisemitischer Straftäter aufgeflogen

Das war wohl nichts mit “Vorzeige-Migrant”: Im Jahr 2022 wurde der Syrer Mohammad K. (25), der 2015 nach Deutschland gekommen war, als Beispiel für Integrationsleistung gewürdigt.

Nur drei Jahre später wird der offenkundige Hamas-Freund vom Amtsgericht Hannover wegen einer antisemitischen Farbattacke auf den niedersächsischen Landtag zu einer Geldstrafe von 2.000 Euro verurteilt: Der angerichtete Schaden beläuft sich auf 70.000 Euro. Das darf der Steuerzahler bezahlen.

Im November 2022 wurde der Syrer im Rahmen des Wettbewerbs „Erfolgsgeschichten aus Niedersachsen 2.0“ mit einem Anerkennungspreis gewürdigt. Der Wettbewerb, organisiert vom Bündnis „Niedersachsen packt an“ unter Federführung der Staatskanzlei, sollte positive Beispiele gelungener Integration zeigen. Weiterlesen auf report24.news

Die Bahn bricht Zugfahrten ab, um die Statistik zu fälschen

Die Bahn bricht stark verspätete Zugfahrten mittendrin ab, lässt die Fahrgäste auf Bahnhöfen stehen und fährt leer weiter. Grund: Diese Fahrten gehen nicht in die Verspätungs-Statistik ein.

BERLIN. Die Bahn hat offenbar in zahlreichen Fällen ihre Fahrgäste schikaniert, um die Verspätungs-Statistik aufzuhübschen. Der Spiegel berichtet über mehrere interne Vermerke, in denen es heißt:

„Zug fällt zur Verbesserung der Statistik aus“.

Denn ausgefallene Züge werden nicht mitgezählt, wenn der mit 22 Milliarden Euro verschuldete Staatskonzern seine Pünktlichkeit ausweisen muss. Daher gilt beim Unternehmen offenbar das Motto: Lieber die Fahrt abbrechen, als mit starker Verspätung ankommen. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Touristin (37) in Streifenwagen vergewaltigt

Die Urlauberin saß in Handschellen auf dem Rücksitz. Ein schwerer Vorwurf erschüttert derzeit die südfranzösische Stadt Aubagne bei Marseille. Eine 37-jährige Touristin aus Großbritannien beschuldigt einen Polizisten, sie während einer Fahrt im Streifenwagen vergewaltigt zu haben

Die Frau war wegen angeblicher Trunkenheit in der Öffentlichkeit festgenommen worden. Mit Handschellen fixiert, saß sie zwischen zwei Beamten auf der Rückbank des Polizeiautos. Während der Fahrt soll sich einer der Polizisten neben sie gesetzt, sie geküsst und anschließend sexuell missbraucht haben. Die Justiz reagierte umgehend: Der verdächtige Beamte wurde in Untersuchungshaft genommen und wegen Vergewaltigung sowie Amtsmissbrauchs angeklagt. Ein zweiter Polizist steht unter Verdacht, die Tat nicht gemeldet zu haben, ein dritter gilt als Zeuge. Quelle: oe24.at

124 mRNA-Impfstoffe in der Pipeline – und kaum einer redet darüber

Der vfa listet aktuell 124 mRNA-Impfstoffprojekte – nicht nur gegen Covid, sondern gegen Borreliose, Grippe, HIV, Malaria, Herpes, Chlamydien, Salmonellen, Pest und sogar Akne.

Die Technik wird vom Pharmaverband als „Schlüsseltechnologie“ bezeichnet – mit Einsatz auch in Krebs- und Gentherapien.

Was nach Fortschritt klingt, bedeutet in Wahrheit: mRNA wird zum globalen Standard – in allen Altersgruppen, gegen alle möglichen Erreger. Langzeitfolgen? Unklar. Transparente Debatte? Fehlanzeige. Stattdessen stilles Durchwinken, politisch flankiert und medial weichgespült.

Augen auf – hier läuft ein Umbau des Impf- und Medizinmarkts in Rekordtempo. Wer nicht hinschaut, wird bald keine Wahl mehr haben. Quelle: vfa.de

Während Donald Trump die Antifa in den USA nun als terroristische Organisation einstuft, wird in Deutschland seit Jahren der rote Teppich für die linksextreme Antifa ausgerollt.

Hierzulande dürfen sie marschieren, randalieren und sabotieren, ohne, dass große Konsequenzen zu fürchten wären.

