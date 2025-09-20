Rechnungshof analysiert Massenverschuldung mit vernichtendem Fazit

Trump und Starmer unterzeichnen den „Tech Prosperity Deal“ + Israel zerstört Gaza-Stadt mit ferngesteuerten Robotern mit 7 Tonnen Sprengstoff + Israels Finanzminister: Gaza ist eine „Immobiliengoldgrube“ + Europas Linksextreme zittern: US-Terroreinstufung trifft alle Antifa-Unterstützer

Trump und Starmer unterzeichnen den „Tech Prosperity Deal"

Trump und Starmer unterzeichnen den „Tech Prosperity Deal“ zwischen den USA und Großbritannien.

US-Unternehmen, angeführt von Microsoft, darunter BlackRock, Nvidia, OpenAI, Oracle, Amazon und CoreWeave, werden 42 Milliarden US-Dollar in Großbritannien investieren, um KI für das Gesundheitswesen, Quantencomputer und Nuklearprojekte zu entwickeln.

Israel zerstört Gaza-Stadt mit ferngesteuerten Robotern mit 7 Tonnen Sprengstoff

Die Bewohner von Gaza-Stadt werden morgens von Erschütterungen geweckt – nicht durch ein Erdbeben, sondern durch sieben Tonnen schwere Explosionen, die von ferngesteuerten Robotern ausgelöst werden, die durch ihre Stadtviertel rollen.

Das ist keine Science-Fiction. Es ist die neue Realität für die Palästinenser in Gaza-Stadt, wo das israelische Militär eine beispiellose Welle von mit Sprengstoff beladenen Robotern losgelassen hat, von denen jeder einzelne in Sekundenschnelle ganze Stadtviertel dem Erdboden gleichmachen kann.

Augenzeugen beschreiben die Explosionen als „verheerender als Luftangriffe”, mit Schockwellen, die so stark sind, dass sie noch in 40 Kilometern Entfernung Fenster zum Klappern bringen.

Weiterlesen auf tkp.at

Israels Finanzminister: Gaza ist eine „Immobiliengoldgrube“

Nachdem die angestammte palästinensische Bevölkerung erst mal verschwunden, ermordet oder verhungert ist, wollen die neuen Herrenmenschen aus Judäa gemeinsam mit den Amerikanern milliardenschwere Immobilienprojekte in Gaza realisieren. Entsprechende Pläne ließ der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich in der “Times of Israel” verlautbaren.

Während in zahlreichen Staaten, sogar in der EU, die Debatte läuft, mit welchen Maßnahmen man den israelischen Genozid in Gaza beenden könne, verkündet Israels Finanzminister Bezalel Smotrich, was er mit Gaza nach der Vertreibung der Bevölkerung plant.

Gaza sei “eine Immobiliengoldgrube”, die “sich selbst finanziert”, zitiert ihn die Times of Israel. Der Minister führe “bereits Verhandlungen mit den Amerikanern”, sagte er bei seinem Auftritt auf einer Immobilienkonferenz in Tel Aviv.

“Wir haben viel Geld in diesen Krieg gesteckt. Wir müssen sehen, wie wir das Land nach Prozenten aufteilen”, sagte Smotrich in Bezug auf ein entvölkertes Gaza.

“Die erste Stufe der Stadterneuerung, den Abriss, haben wir bereits erledigt. Jetzt müssen wir nur noch bauen.”

Weiterlesen auf anonymousnews.org

Unseriöse Finanzen: Rechnungshof analysiert Massenverschuldung – und zieht vernichtendes Fazit

Radikal hart geht der Bundesrechnungshof mit der Finanzpolitik der Merz-Regierung ins Gericht. Er warnt vor einer „Schuldenspirale“ und legt schonungslos offen, wie unseriös Klingbeils Finanzpolitik tatsächlich ist – und wie blank der Bund dasteht.

Der Bundesrechnungshof hat in einem Gutachten vernichtende Kritik an der Finanz- und Ausgabenpolitik der Bundesregierung geübt. Das offiziell noch unveröffentlichte Gutachten, über das Bild zuerst berichtete, ist ein Rundumschlag gegen die Massenverschuldung und die zeitgleich fehlende Haushaltskonsolidierung. Die unabhängigen Prüfer des Gremiums gehen mit Merz und Klingbeil hart ins Gericht: Die Regierung sei „von einer soliden Finanzwirtschaft weit entfernt“.

Der Bund lebe „strukturell über seine Verhältnisse“, attestiert der Bundesrechnungshof in dem Gutachten, welches table.briefings veröffentlicht hat. „Er ist nicht mehr in der Lage, staatliche Kernaufgaben dauerhaft aus seinen Einnahmen zu finanzieren“. Die Ausgaben des Bundes seien schon in den vergangenen Jahren explodiert: Von 2019 bis 2026 seien sie um fast 75 Prozent gestiegen, so die Analyse.

Weiterlesen auf apollo-news.net

Europas Linksextreme zittern: US-Terroreinstufung trifft alle Antifa-Unterstützer

Donald Trump hat die Antifa als Terrororganisation eingestuft. Er fordert Untersuchungen gegen ihre Finanziers und Unterstützer. In den USA drohen nun harte Strafen. Bei uns hingegen profitiert die Antifa von Steuergeldern und dem Schutz durch die Justiz. Sie jagt Oppositionelle straffrei, mit dem Wohlwollen der Regierung. Diese Doppelmoral muss auch bei uns enden. Trumps Schritt zeigt, was passiert, wenn der Staat die Linksextremen nicht mehr deckt. Erfolgt bald ein Umdenken in Europa? (…)

Trumps Versprechen aus 2020, die Antifa als Terrorgruppe zu klassifizieren, wurde bisher nicht umgesetzt. Jetzt geht die Regierung entschlossen gegen linke Gewalt vor. Die Antifa ist ein Netzwerk radikaler Aktivisten. Sie bekämpft alles, was sie als rechts bezeichnet, oft mit Sachbeschädigung, oft gewaltsam. Trump nutzt die Designation als Terrororganisation, um die Finanzströme der Antifa zu kappen. US-Recht verbietet „material support“ für Terrororganisationen streng. Nach 18 U.S.C. § 2339B drohen bis zu 20 Jahre Haft für Mitwisserschaft und Unterstützung. Bei Todesfolge lebenslänglich. Executive Order 13224 blockiert die Assets von Unterstützern.

Das trifft „NGOs“ und deren Spender hart. Bei uns wirkt die Antifa wie der verlängerte Arm der Regierung. Sie erhält direkt und indirekt Steuergelder über „NGOs“ und unter dem Deckmantel politischer Bildung. Renate Künast von den Grünen forderte 2020 offen die sichere Finanzierung für Antifa-Gruppen, damit sie nicht um Fördermittel kämpfen müssen.

Weiterlesen auf report24.news

Antifa? Nie gehört! Ministerin Sporrer lehnt Verbot ab: „Was soll ich verbieten?“

Donald Trump will die Antifa als Terrororganisation einstufen. Auf die Frage, ob das auch in Österreich möglich sei, entgegnet Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ): „Kenne ich nicht. Wie soll ich etwas verbieten, das es nicht gibt?“

„Kenne die Organisation Antifa als solche nicht“

Bei einer Pressekonferenz mit Justizministerin Anna Sporen (SPÖ) kam die Frage auf, ob eine derartige Einstufung auch in Österreich vorstellbar ist. Immerhin hat Antifa erst vor wenigen Tagen eine Gedenkstätte für die beiden Ermordeten Iryna Zarutska und Charlie Kirk zerstört.

Das Netz lacht

Im Netz wird bereits über Sporrers Antwort geschmunzelt. „Als Justizministerin sollte die Antifa zumindest schon ein Begriff sein, oder was meint ihr?“, fragt ein X-User augenzwinkernd.

Weiterlesen auf exxpress.at

Wieder EIN Syrer abgeschoben

Trotz UN-Mahnung schiebt Österreich erneut einen Syrer in sein Heimatland ab. Es handelt sich um einen verurteilten Sexualstraftäter. Weitere sollen bald folgen, sagt Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).

Österreich hat am Donnerstag, den 18. September 2025, erneut einen syrischen Staatsbürger in sein Heimatland abgeschoben, trotz einer Mahnung der Vereinten Nationen und einer vorübergehenden Anordnung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) im August.

Der Mann, ein 39-jähriger verurteilter Sexualtäter, war zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden und hatte diese bereits abgesessen. Sein Asylstatus war ihm bereits vor rund einem Jahr nach der Verurteilung aberkannt worden.

Die Abschiebung erfolgte über Istanbul nach Damaskus, wobei ein österreichischer Verbindungsbeamter bei der Übergabe an die syrischen Behörden anwesend war.

Via servustv.com

