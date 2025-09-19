„Migrando“: Anwaltskanzlei bietet Turbo-Einbürgerungen – VIDEO

Deutschland bricht Rekorde – nicht im Sport oder Wirtschaft, sondern bei Einbürgerungen! Allein im letzten Jahr wurden 291.000 Menschen zu neuen deutschen Staatsbürgern, viele davon aus Syrien. Und hinter diesem Boom steckt eine Branche, die alles beschleunigt.

„Migrando“: So verdienen Anwälte an Express-Einbürgerungen

Digitale Anwaltskanzleien wie Migrando, die sich darauf spezialisiert haben, Ausländern den Weg zum Pass so einfach wie möglich zu machen. Für 2.500 Euro übernehmen sie den gesamten Prozess – von der Antragstellung über Behördenkommunikation bis hin zu Untätigkeitsklagen, falls es zu langsam geht. Die Werbeclips versprechen eine unkomplizierte Bearbeitung und locken mit einem kostenlosen Test auf der Website, der in nur drei Minuten zeigt, ob man die Voraussetzungen erfüllt.

Aber ist das wirklich ein harmloser Service, oder eine neue Methode der „Asylindustrie“? Wir analysieren die Videos, in denen der Weg zum schnellen Pass versprochen wird, und diskutieren, ob das die Ernsthaftigkeit der Einbürgerung untergräbt. Denn Einbürgerung ist mehr als ein Formular: Es geht um Integration, Sprachkenntnisse und Werte – doch hier werden Tricks gezeigt, wie man den B1-Sprachtest umgeht. In zahlreichen Testimonials jubeln neue deutsche Staatsbürger über ihren Pass in Rekordzeit – manchmal nach nur sechs Monaten. Aber wir fragen uns: Passt das zu einem Land, das sonst in Bürokratie ertrinkt?

