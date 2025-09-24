+ Illegale Einwanderung von unqualifizierten „Fachkräften“ kostet Deutschland 5 BILLIONEN Euro + Gold so teuer wie noch nie: Preis erreicht Rekordhoch + Firmensterben findet kein Ende: Deutschlands Mittelstand bricht weg + Studie: Regenwolken voll mit Gift + Impfen und Arznei ohne Rezept: Das sieht die Apothekenreform vor +

Einbürgerungen in Deutschland: 2050 soll es islamische Mehrheit geben!

Rekord‑Einbürgerungen, gelockerte Passregeln – und nun warnen Experten: 2050 droht Deutschland in eine islamische Mehrheit zu kippen. Was steckt hinter dem Alarmruf?

Eine Islamisierung droht – so die These: Rund um 2050 könnte in Deutschland eine islamische Mehrheit entstehen. Die Debatte kocht – zwischen Sicherheitsgefühl, Integration und dem Tempo der Einbürgerungen.

Neues Einbürgerungsgesetz beschleunigt Ausbreitung des Islams: Recht, das beschleunigt: Seit 27. Juni 2024 gilt das modernisierte Staatsangehörigkeitsrecht: Einbürgerung nach fünf Jahren, bei besonderen Integrationsleistungen bereits nach drei Jahren. Mehrstaatigkeit ist grundsätzlich möglich. Das erhöht den Durchsatz – und verschärft die Debatte.

Zahlen, die Druck machen: 2024 wurde mit 291.955 Einbürgerungen ein Allzeithoch erreicht – +46 % zum Vorjahr. Mehr als jede vierte Einbürgerung (28 %) betraf syrische Staatsangehörige. Das Thema ist nicht mehr Randnotiz, sondern Realität in der Statistik. Weiterlesen auf exxpress.at

Nächste Desinformation: EU im Eskalationsfieber – Der Lockruf des Weltkriegs!

Das Kriegsgebrüll aus Brüssel und den nationalen Hauptstädten schwillt an. Erfundene Vorfälle häufen sich, um die Stimmung gegen Russland anzuheizen.

Zuerst der angebliche Jamming-Angriff auf Ursula von der Leyens Flugzeug, der sich als Fehlalarm entpuppt. Dann der russische Drohnenangriff auf Polen, der als Hoax entlarvt wurde. Nun russische MiG-31-Jets, die übers Meer fliegen und als Bedrohung für Tallinn verkauft werden. Was treibt diese Hetze an? Wollen die selbsternannten Eliten Friedensverhandlungen oder lieber den totalen Krieg? Das Trommelfeuer aus den europäischen Medien und Regierungsstellen wird lauter. Es folgt einem Muster, das an alte Propagandatricks erinnert. Weiterlesen auf report24.news

SALZBURG – Hochzeit mit 14 Jahren: Kinderehe! Afghane darf Familie nicht herholen

Ein seit 2009 hier lebender Afghane wollte seine Ehefrau und fünf Kinder zu sich nach Salzburg holen. Behörde und Gericht lehnten aber ab – mit Verweis auf verbotene Kinderehe, weil er bei der Hochzeit erst 15 und seine Frau erst 14 Jahre alt war.

Betrug scheiterte: Neue Hochzeitsurkunde mit neuem Datum vorgelegt – Die Behörde lehnte mit Verweis auf die Eheurkunde ab: Denn die Vermählung im Jahre 1998 wäre in Österreich illegal – der Afghane war erst 15, die Frau erst 14 Jahre alt. Nach dem ablehnenden Bescheid erhoben alle Familienmitglieder Beschwerde. Dabei wurde gleich eine neue Heiratsurkunde vom afghanischen Generalkonsulat vorgelegt: samt neuem Hochzeitsdatum im Jahre 2001. Demnach wären sie 18 und 19 Jahre alt gewesen. Zeugen bestätigten dem Gericht aber die Eheschließung im Jahre 1998. Zudem mangelte es den Kindern und der Ehefrau an Deutsch-Kenntnissen. Quelle krone.at

Illegale Einwanderung von unqualifizierten „Fachkräften“ kostet Deutschland 5 BILLIONEN Euro in den nächsten 50 Jahren

Die illegale Einwanderung von unqualifizierten „Fachkräften“ kostet Deutschland 5 BILLIONEN Euro. pic.twitter.com/sYGKrDi56W — Dr. David Lütke (@DrLuetke) September 21, 2025

Gold so teuer wie noch nie: Preis erreicht Rekordhoch: 3.166 Euro pro Unze

„Steigende Unsicherheit, sinkende Zinsen: Was hinter dem Run auf das Gold steckt – und warum der Preis weiter steigen könnte. Die Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA hat den Goldpreis auf ein Rekordhoch getrieben.

Am Montag wurde die Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London bei 3.719,95 US-Dollar gehandelt und war damit so teuer wie noch nie. Binnen drei Tagen hat sich das Edelmetall um etwa 34 Dollar verteuert. Auch in Euro gerechnet erreichte die Notierung für das Edelmetall ein Rekordhoch, bei 3.166,98 Euro. Mitte des Monats hatte die US-Notenbank Fed den Leitzins gesenkt und zwei weitere Zinssenkungen bis zum Jahresende in Aussicht gestellt. Via epochtimes.de

Der gefährliche Milliardär ist nicht der Unternehmer, sondern der Politiker, der unser aller Geld verteilt

„Wir können uns keine Milliardäre mehr leisten“, das ist seit Ewigkeiten die Behauptung der Linkspartei. Milliardäre dürfe es einfach nicht geben, verbreitete Jan van Aken erst vor drei Wochen auf Instagram. Im letzten Jahr fragte die ARD-Sendung Hart aber fair: „Können wir uns die Reichen noch leisten?“

Bei keiner anderen Bevölkerungsgruppe wäre so eine Frage denkbar. Geht es aber um Reiche, gehört eine auf Existenzvernichtung ausgerichtete Rhetorik bei den moralisch Erleuchteten dieses Landes zum guten Ton. „Niemand muss Milliardär sein“, propagieren Blitzbirnen wie Heidi Reichinnek und glauben, sie hätten etwas Kluges und Fortschrittliches formuliert. Juso-Chef Philipp Türmer hält reiche Erben bekanntlich für „Schmarotzer“ und sich selbst sicherlich für einen modernen Politiker, der neue Wege der Menschenliebe findet und geht.

[…]

Umverteilung geht auch ganz ohne Milliardäre. Warum sollten Linke, die Staatsschulden und unbegrenzte Geldmengenausweitung für völlig unproblematisch halten, auf das Geld weniger Milliardäre angewiesen sein, um die Staatskassen zu füllen? Nein, Umverteilung, das ginge in einem Staat mit Heidi Reichinnek und Philipp Türmer im Bundeskabinett ganz ohne Milliardärsenteignung.

Insolvenz-Welle – Firmensterben findet kein Ende: Deutschlands Mittelstand bricht weg

Die Zahl der Firmeninsolvenzen in Deutschland steigt weiter kontinuierlich an. Vor allem Klein- und mittelständische Unternehmen trifft es hart. Hintergrund sind die hohen Energiekosten, die überbordende Bürokratie, sowie die Auswirkungen der Klima-Agenda.

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland bleibt angespannt, und die Zahl der Unternehmensinsolvenzen nimmt weiter zu. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes stieg die Zahl der neu eröffneten Insolvenzverfahren im August um 11,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im Juli war der Zuwachs mit 19,2 Prozent noch gravierender – der höchste Anstieg seit Oktober. Auch die Bilanz für das erste Halbjahr fiel bereits düster aus: Die Amtsgerichte registrierten insgesamt 12.009 beantragte Firmeninsolvenzen. Damit lag das Plus bei 12,2 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Weiterlesen auf apollo-news.net

Studie: Regenwolken voll mit Gift

Forscher haben Dutzende von Agrarchemikalien – darunter Insektizide, Herbizide und Fungizide – in Wolken über Frankreich nachgewiesen. Die Schadstoffe fallen schließlich in Form von Regen oder Schnee auf die Erde zurück, teilweise stark konzentriert.

Wer braucht da noch Chemtrails oder Geoengineering? Eine neue Studie liefert katastrophale Daten für Mensch und Umwelt: Wolken über Europa sind mit Dutzenden von Pestiziden belastet, die schließlich als Regen oder Schnee auf die Erde fallen. Diese Chemikalien, darunter verbotene Substanzen, könnten weitreichende Auswirkungen auf Ökosysteme, Trinkwasser und die menschliche Gesundheit haben. Weiterlesen auf tkp.at

Baby stirbt nach Routineimpfung – Gericht spricht Entschädigung nach 12 Jahren zu

Die 11 Wochen alte „Anna“ starb Stunden nach ihrer „Routineimpfung“. Fast 12 Jahre später entschied ein Gericht, dass die Impfstoffe sie töteten.

Die Familie von Anna Sims ist die erste in mehr als einem Jahrzehnt, die vom National Vaccine Injury Compensation Program (VICP) eine Entschädigung für den Tod eines Babys nach einer Routineimpfung erhält. Laut einer Arbeitsgruppe von Forschern und Anwälten könnte das Urteil als Modell für künftige Fälle von Impftod bei Säuglingen dienen.

[…]

Das VICP sprach Abigail und Daniel Sims im Juni 2025 300.000 US-Dollar für den Tod ihrer 11 Wochen alten Tochter Anna zu. Anna starb 2013, nachdem sie bei einer Vorsorgeuntersuchung vier Impfstoffe erhalten hatte. Weiterlesen auf uncut-news.ch

Impfen und Arznei ohne Rezept: Das sieht die Apothekenreform vor

Die geplante Apothekenreform der Bundesregierung erntet gemischte Reaktionen: „Eine rote Linie“ werde überschritten, kommentieren führende Ärzteverbände. Endlich werde vorhandenes Wissen auch adäquat genutzt, erwidert Thomas Metz vom bayerischen Apothekerverband auf BR24-Anfrage.

[…]

Apotheken können den Plänen nach auch ihr Impfangebot ausweiten. Bereits heute dürfen sie Grippe- und Covid-Impfungen ausführen. Nun sollen auch Totimpfstoffe wie Tetanus, Diphterie und Keuchhusten dazukommen.

[…]

Ziel ist es laut Bundesgesundheitsministerium, die Impfquote in der Bevölkerung zu erhöhen:

„Durch ihren niedrigschwelligen Zugang sind Apotheken prädestiniert, eine wichtige Rolle im Bereich Prävention einzunehmen.“

Via br.de

Junger Eisbär wird gerettet

