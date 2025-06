“Rückfall ins Mittelalter”: Schüler wollten einen nach Geschlechtern getrennten Abiball

+ Ursula von der Leyen erhält internationale Abfuhr von El Salvador + Pfizergate eskaliert: Ursula von der Leyen und Pfizer-Chef Bourla angeklagt + Lauterbach startet mit Alarmruf: „Klimawandel tötet uns“ + „Coronavirus“: Das ganze Konstrukt ist eine Biowaffe +

Ursula von der Leyen erhält internationale Abfuhr nach ungefragten Einmischungsversuchen

Die EU-Beamtin hatte die Verabschiedung des Gesetzes zu ausländischen Agenten in El Salvador bedauert und Besorgnis über Festnahmen von Aktivisten geäußert.

Darauf antwortete der salvadorianische Präsident Nayib Bukele:

„El Salvador bedauert, dass eine moralisch und technisch veraltete, bürokratisierte Organisation, die von fremden Energielieferungen abhängig ist und von nicht gewählten Personen geführt wird, weiterhin glaubt, der Welt Vorschriften machen zu können.“

Die Äußerung richtete sich direkt an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die für ihre ungefragten Einmischungen in innere Angelegenheiten anderer Staaten bekannt ist. Via Alina Lipp auf Telegram

Pfizergate eskaliert: Ursula von der Leyen und Pfizer-Chef Bourla in Italien wegen Amtsmissbrauch, schwere Körperverletzung und fahrlässige Tötung angezeigt

Der Pharmaskandal rund um die Covid-19-Impfstoffbeschaffung erreicht eine neue Eskalationsstufe. In Italien wurde gegen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Pfizer-CEO Albert Bourla und BioNTech-Gründer Ugur Sahin eine umfassende Strafanzeige eingereicht – der Vorwurf: Korruption, Amtsmissbrauch, schwere Körperverletzung und sogar fahrlässige Tötung.

Die Anzeige stammt von mehreren italienischen Verbänden, darunter OSA APS, OSA Polizia und die SFD (Guardia di Finanza). Sie berufen sich auf interne Pfizer-Dokumente, die im Zuge eines US-Gerichtsverfahrens zur Veröffentlichung freigegeben wurden – bekannt als die Pfizer Papers. Rund 450.000 Seiten interner Studien- und Sicherheitsdokumente sollen Hinweise auf systematisch verschleierte Risiken des mRNA-Impfstoffs Comirnaty enthalten. Weiterlesen auf uncut-news.ch

Faika El-Nagashi tritt bei den österreichischen Grünen aus

Wenn Frau-Sein zur Gefühlsfrage wird, können wir uns nicht mehr für Frauenrechte einsetzen

Die frühere Nationalratsabgeordnete Faika El-Nagashi verlässt die Grünen – wegen massiver Differenzen beim Umgang mit Trans-Themen. In einem Beitrag für „Cicero“ wirft sie der Partei Abkehr von Demokratie und Feminismus vor.

Zehn Jahre lang war Faika El-Nagashi als Politikerin der österreichischen Grünen aktiv. Doch wegen ihrer Positionen als lesbische Feministin in der Trans-Debatte gelangte sie ins Fadenkreuz queerer Aktivisten. Hier erklärt sie, warum sie jetzt aus der Partei austritt.

„Es war keine leichte Entscheidung, aber Ergebnis der Abkehr der Partei von den Grundhaltungen, die mich ursprünglich zu ihr brachten: Demokratie, Pluralismus, Feminismus“, schreibt El-Nagashi in dem Essay. Ihr Rückzug ist das Resultat eines tiefen inhaltlichen Zerwürfnisses – besonders mit den jüngeren, genderaktivistischen Strömungen innerhalb der Grünen.

Als „TERF“ gebrandmarkt

Im Cicero lehnt sie unter anderem die selbstbestimmte Wahl von Pronomen und grüne Anträge zu einem Verbot von Konversionstherapien ab – letzteres eine rote Linie für viele in der LGBTQ-Community. Die Reaktion auf ihre Aussagen ließ nicht lange auf sich warten: Die Grünen Studierenden bezeichneten sie öffentlich als „TERF“ – ein abwertendes Schlagwort für Feministinnen, die transaktivistische Positionen nicht mittragen. Weiterlesen auf cicero.de

“Rückfall ins Mittelalter”: Schüler wollten einen nach Geschlechtern getrennten Abiball

An einem Gymnasium in Essen (NRW) haben einige Schüler einen nach Geschlechtern getrennten Abiball vorgeschlagen – wohl aus religiösen Gründen, wie die WAZ (Paywall) berichtet. Der Vorschlag wurde zwar von der Mehrheit der Schülerschaft abgelehnt und daher nicht umgesetzt, er zeigt aber, dass es um die Integration an dieser Schule nicht gut bestellt ist. Wie soll das enden, wenn die Mehrheitsverhältnisse endgültig kippen?

„Ich bin fassungslos über dieses Beispiel kolossaler Desintegration.“

So kommentierte eine Lehrkraft, die an einer anderen Schule unterrichtet, die Idee einer Gruppe von Schülern, den Abiball 2025 getrennt nach Geschlechtern zu veranstalten. Die Mehrheit der Schüler lehnte die Idee ab, und die Lehrer beschlossen einstimmig, einer getrenntgeschlechtlichen Feier fernzubleiben.

[…)

Die Idee sei von „ein paar Wortführern gekommen, die das durchsetzen wollten“. Es handelte sich also um den Versuch einer Minderheit, ihre religiösen Überzeugungen und damit verbundenen Vorstellungen der Mehrheit aufzuzwingen. Weiterlesen auf report24.news

„Klimawandel tötet uns, und es wird nur noch schlimmer“: WHO-Klimagremium um Lauterbach startet mit Alarmruf

Mit drastischen Worten hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine neue Klima-Kommission eröffnet: „Der Klimawandel […] tötet uns, und es wird nur noch schlimmer.“ Mit dabei: Ex-Gesundheitsminister Karl Lauterbach.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat eine neue Expertenkommission zum Thema Klima und Gesundheit ins Leben gerufen – mit dabei: der frühere Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Die Kommission trat am Mittwoch erstmals in Reykjavík zusammen. Der Klimaschutz soll bei den Vereinten Nationen und den Regierungen der einzelnen Staaten als Thema des Gesundheitsschutzes angesehen werden, heißt es.

Bereits zum Auftakt wurde ein drastischer Ton angeschlagen: „Der Klimawandel macht uns bereits krank. Er tötet uns, und es wird nur noch schlimmer“, heißt es im offiziellen WHO-Statement zur Eröffnung. Der Klimawandel sei eine „globale Gesundheitskrise“, die bestehende soziale Ungleichheiten verschärfe. Und weiter: „Bis 2030 werden acht von zehn Menschen in der Region in städtischen Gebieten leben, wodurch unsere Städte und Gemeinden zur Frontlinie im Kampf gegen den Klimawandel werden.“ All dies bedeute, „dass die Zeit des Redens vorbei ist; es ist Zeit zu handeln.“ Weiterlesen auf apollo-news.net

„Coronavirus“: Das ganze Konstrukt ist eine Biowaffe

Neue peer-reviewte Forschungen, die in diesem Jahr erstmals auch von der WHO diskutiert wurden, zeigen mit an

Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass das Coronavirus menschengemacht ist. Bislang so gut wie

unbekannt: Mit mindestens 15 auf den Menschen angepassten Bindungswegen ist es auf maximale

Schadwirkung konstruiert.

Das Virus – aber auch die Impfstoffe –, sind, so zeigen die Erkenntnisse, tatsächlich

„Langzeitbiowaffen“, deren Wirkung sich erst über Jahre entfaltet, da Krankheitsprozesse ausgelöst werden, die

oft nicht unmittelbar tödlich sind. Multipolar hat den Rechercheur Dirk Gerhardt interviewt, der die Studienlage

kennt. Fazit: Alle müssen umdenken – nicht nur die Impfbefürworter, sondern auch diejenigen, die das Virus

bislang für kaum gefährlich hielten. Weiterlesen auf multip0lar

FBI und DEA führten massive Drogenrazzia in Atlanta, GA durch

Bartholomew Keeton Harralson wurde angeblich mit so viel Fentanyl erwischt, dass man damit viermal die Bevölkerung Georgias töten könnte!

Bartholomew Keeton Harralson, 47, aus Atlanta, Georgia, wurde heute von einer Grand Jury des Bundesgerichts im nördlichen Bezirk Georgias wegen des Besitzes von Fentanyl, Methamphetamin, Kokain, Heroin und Marihuana mit der Absicht des Vertriebs, des Besitzes einer Schusswaffe zur Förderung eines Drogenhandelsdelikts und des Besitzes einer Schusswaffe durch einen verurteilten Schwerverbrecher angeklagt. Harralson soll 28 Schusswaffen, darunter ein Maschinengewehr, und Hunderttausende Pillen mit Fentanyl und anderen illegalen Drogen besessen haben.

This massive bust highlights the deadly scale of drug trafficking and our relentless pursuit of those responsible.#FBI #DEA #CrushViolentCrime pic.twitter.com/6hKQh0gMb9 — FBI Atlanta (@FBIAtlanta) June 10, 2025

Quelle FBI Atlanta

Deutscher Nationalpreis für Pharmaverbrechen zeichnet weder den Kanzler noch ein Land aus

Hier geht’s zu den Short News von gestern:

