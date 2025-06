Israel bombardiert weltweit größtes iranisches Gasfeld (VIDEO)

Durch einen israelischen Drohnenangriff steht nun eine iranische Aufbereitungsanlage im iranischen Gasfeld „South Pars“ in Flammen – wie mehrere iranische Nachrichtenagenturen berichteten. Besonders prekär: Die Anlage befindet sich im größten Erdgasfeld der Welt, welche sich der Iran mit Katar teilt.

Nach Angaben der iranischen, den Revolutionsgarden nahe stehenden, Nachrichtenagentur „Tasnim“ fing ein Teil der Raffinerie „Fajr-e Jam“, Feuer. Sie soll für die Süßung von Erdgas benutzt worden sein, welches aus den Feldern South Pars und Nar und Kangan gewonnen wurde.

Die Aufnahmen wurden auch von der Financial Times in den sozialen Medien verbreitet wurden und zeigen riesige Flammen und dichten Rauch.

Somit aber wäre es das erste Mal in der Geschichte der offenen Kriegsführung seit dem Iran-Irak-Krieg, dass eine iranische Raffinerie von einem ausländischen Militärschlag getroffen wird.

A powerful explosion rocked Phase 14 of Iran’s South Pars gas field, located in the Persian Gulf. This massive offshore field, the largest natural gas reserve in the world, is jointly developed by Iran and Qatar, holding an estimated 51 trillion cubic meters of gas. This will… pic.twitter.com/NeS2gL5UPn

