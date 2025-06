Vienna Pride: „Kinder und kranke Menschen. Wir in Ungarn wollen das nicht!“ (Videos)

Während die österreichischen – von öffentlichen Inseraten der Systemparteien abhängigen – Haltungs-Medien die Vienna Pride in höchsten Tönen hochleben lassen (müssen)…:

„Gefeiert wird für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Heterosexuelle, Trans-, Cis-, Inter- und queere Personen. Als größte jährlich stattfindende Demonstration Österreichs setzt die Regenbogenparade ein Zeichen für eine Gesellschaft von Wertschätzung, Anerkennung und gleichen Rechten – unabhängig von sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität oder Geschlechtsmerkmalen.“ (oe24)

…kann man den alljährlichen Höhepunkt eines pervertierten sexuellen Hexensabbats nüchtern als das, wehen, was er ist: Eine Provokation einer lautstarken sexuellen Minderheit gegen die Mehrheit. Vor allem angesichts des Amok-killer-Laufs in Graz-

„Dass das Programm der Pride-Parade nun marginal angepasst wurde, ändert nichts am grundsätzlichen Skandal, denn es wird trotzdem gefeiert, getanzt und provoziert, als wäre nichts geschehen.“ (oe24)

– wie FPÖ-Bundesparteisprecherin Lisa Schuch-Gubik treffsicher konstatierte.

Nichts anderes als eine…

…“moralische Entgleisung:.Wenn halbnackte Männer und Frauen in Latexkostümen tanzend durch die Wiener Innenstadt ziehen, während im ganzen Land Trauer herrscht, ist das kein Zeichen von Toleranz, sondern ein Akt der Rücksichtslosigkeit.„

Bécsi Pride 🇦🇹🏳️‍🌈 Azt mondják a libsik, hogy csak néhány extrémebb forma van a felvonulók között… ezt a versenyzőt az első két percben láttuk meg… pic.twitter.com/mEe8NTChmg — Vadhajtások.hu (@VadhajtasokHu) June 14, 2025

„Kinder und kranke Menschen“

Ungarische Journalisten und Politiker sahen sich das Abfeiern von großteils pervertiert zur Schau gestellten Geschlechtstrieben mit Interesse an. Und fühlen sich bestärkt, dass das in einer kultivierten und christlichen Gesellschaft wie der ungarischen keinen Platz haben soll. Dort sind solche Veranstaltung durch ein Kinderschutzgesetzt nämlich im öffentlichen Raum verboten.

„Deshalb müssen Homosexuellenumzüge verboten werden… Wir sahen Kinder und kranke Menschen, überall verbreitete sich der Geruch von Marihuana…“ (vadhajtasok)

Die Fidesz-Vorsitzende von Budapest, Alexandra Szenkirály, dürckte ihre Abscheu so aus:

„Sexuelle Paraden von Erwachsenen vor Kindern auf offener Straße haben keinen Platz. Wie können sie das Kindern zeigen wollen? Was für ein erwachsener Mann will sich vor Kindern ausziehen? Das hat in Budapest nichts zu suchen. Wir Ungarn haben das nicht gewollt.„

Hier „The Best of perversion”:

Bécsi Pride 🇦🇹🏳️‍🌈 Tangás fiúcskák… ezeket kellene látniuk a kisgyerekeknek? pic.twitter.com/hhuxS6SBA9 — Vadhajtások.hu (@VadhajtasokHu) June 14, 2025

Bécsi Pride 🇦🇹🏳️‍🌈 Ezek az európai értékek… pic.twitter.com/BU2nEzajNm — Vadhajtások.hu (@VadhajtasokHu) June 14, 2025

